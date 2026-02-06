Швейцарія може гарантувати Лаврову безперешкодний приїзд на міністерську зустріч ОБСЄ, - Кассіс

Лавров може поїхати на міністерську зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс повідомив, що його країна може гарантувати главі МЗС РФ Сергію Лаврову безперешкодний приїзд в Лугано для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Кассіс розповів на пресконференції у п’ятницю.

Що відомо?

За словами Кассіса, питання участі російської делегації, зокрема Лаврова, у раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня в швейцарському Лугано було предметом обговорення із самим Лавровим на зустрічі у Москві.

Він зазначив, що росіяни "готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку".

Швейцарія може гарантувати безперешкодний приїзд Лаврова

"Я сказав йому (Лаврову. – Ред.), що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року", – додав Кассіс.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 2 лютого до Києва прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.
  • Після візиту до Києва чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав з візитом до Москви.
  • Раніше в ОБСЄ заявляли, що під час візиту до України Кассіс представив Києву інструменти підтримки миру після припинення бойових дій. У Москві він провів переговори з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.
  • Також міністр закордонних справ Швейцарії та чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після візитів до України та Росії заявив, що представив сторонам три групи ідей від імені організації.

+4
Гебельса чекати в гості?
Нормальний такий хід (
06.02.2026 23:57 Відповісти
+3
"Они там все малахольные"
Самый малахольный от имени ЕС обещает принять в эту блудню Украину.
А от имени Украины обещает кацапам Донбасс.
Тот шо Кассис (малахольный пожиже) от имени ЕС (Швейцария не член организации) обещает беспрепятственный проезд по территории ЕС.
Когда Европа вела войны. Мнение великой Швейцарии и в ..й не тарахтело. Наполеон и Топал-паша неоднократно высказывали своё о ношение к швейцарскому суверенитету.
06.02.2026 23:58 Відповісти
+3
Не Геббельса, а Рибентроппа
07.02.2026 02:09 Відповісти
швейцарці просто ще не знають про дрон на оптоволокні .
07.02.2026 00:02 Відповісти
А за виїзд ніхто не обіцяв
07.02.2026 04:23 Відповісти
Троянський кінь 🤬
07.02.2026 04:30 Відповісти
Клав він на ваше обсе.
07.02.2026 04:47 Відповісти
На відміну від української тенісистки,людина без совісті і честі запрошує кацапського виродка на зустріч.. Його країну нацистське золото до сих пір зігріває,а не пече.
07.02.2026 05:52 Відповісти
Це приниження та дурість але хитрожопі швейцарський банкіри завжди правили бал і знають, як підлизнуть диктаторам, для того, щоб ті ховали у них свої гроші. Гітлер так і зробив але подох і золото дісталось банкірам. Тепер чекають на путлера з його заначкою.
07.02.2026 08:07 Відповісти
на батуті стрибнути вже не виходить? Ех, старість-старість.
07.02.2026 10:24 Відповісти
 
 