Швейцарія може гарантувати Лаврову безперешкодний приїзд на міністерську зустріч ОБСЄ, - Кассіс
Міністр закордонних справ Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс повідомив, що його країна може гарантувати главі МЗС РФ Сергію Лаврову безперешкодний приїзд в Лугано для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Кассіс розповів на пресконференції у п’ятницю.
Що відомо?
За словами Кассіса, питання участі російської делегації, зокрема Лаврова, у раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня в швейцарському Лугано було предметом обговорення із самим Лавровим на зустрічі у Москві.
Він зазначив, що росіяни "готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку".
Швейцарія може гарантувати безперешкодний приїзд Лаврова
"Я сказав йому (Лаврову. – Ред.), що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року", – додав Кассіс.
Що передувало?
- Нагадаємо, 2 лютого до Києва прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.
- Після візиту до Києва чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав з візитом до Москви.
- Раніше в ОБСЄ заявляли, що під час візиту до України Кассіс представив Києву інструменти підтримки миру після припинення бойових дій. У Москві він провів переговори з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.
- Також міністр закордонних справ Швейцарії та чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після візитів до України та Росії заявив, що представив сторонам три групи ідей від імені організації.
Нормальний такий хід (
Самый малахольный от имени ЕС обещает принять в эту блудню Украину.
А от имени Украины обещает кацапам Донбасс.
Тот шо Кассис (малахольный пожиже) от имени ЕС (Швейцария не член организации) обещает беспрепятственный проезд по территории ЕС.
