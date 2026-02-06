Швейцарія може гарантувати Лаврову безперешкодний приїзд на міністерську зустріч ОБСЄ, - Кассіс

Міністр закордонних справ Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс повідомив, що його країна може гарантувати главі МЗС РФ Сергію Лаврову безперешкодний приїзд в Лугано для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Кассіс розповів на пресконференції у п’ятницю.

Що відомо?

За словами Кассіса, питання участі російської делегації, зокрема Лаврова, у раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня в швейцарському Лугано було предметом обговорення із самим Лавровим на зустрічі у Москві.

Він зазначив, що росіяни "готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку".

Швейцарія може гарантувати безперешкодний приїзд Лаврова

"Я сказав йому (Лаврову. – Ред.), що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року", – додав Кассіс.

