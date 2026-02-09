Опасность от генератора: в Украине за выходные от угарного газа погибли четыре человека
В течение выходных 7–8 февраля в Украине зафиксировали девять случаев отравления угарным газом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате действия так называемого "тихого убийцы" погибли четыре человека. Среди пострадавших есть семьи с малолетними детьми. Трагедии произошли в восьми областях, преимущественно в сельской местности.
Пострадали дети и целые семьи
8 февраля в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил пользования генератором пострадали четыре человека. Среди них - двое детей 2024 и 2025 годов рождения.
В Тернопольской области и в Виннице из-за неисправного отопления погибли четыре человека. В каждом регионе зафиксировали по два смертельных случая.
Генераторы остаются главной угрозой
В ГСЧС сообщили, что основной причиной трагедий стало неправильное использование альтернативных источников энергии. Чаще всего речь идет о генераторах, связанных с пятью инцидентами.
Люди устанавливают их слишком близко к окнам или используют непосредственно в помещениях. "Основные причины - нарушение правил эксплуатации генераторов и систем отопления", - подчеркнули в ГСЧС.
- Ранее мы сообщали, что из-за работающего в квартире генератора погибла целая семья в Киевской области.
До этого, при цене газа, насколько помню 36 за заправку балона брали сороковник.
Солнца нет и и не светит. А зарядкой 2 часа в сутки только убить аккумулятор.
Мужики? А если ручей перекрыть и движок постоянного тока поставить Миндичу сколько отлистать прийдется?
У мене, наприклад, ні разу заряд на обох літій-ферум-полімерних тесловських батареях не падав нижче 49%. Заживлена вся 2-кімнатна квартира, крім бойлера (освітлення, холодильник, 2 акваріуми, комп, ноутбук, іноді докінчуємо прання машинкою вже на аккумах).
Просто дизель-генератор у рази дешевше задоволення але й у рази небезпечніше.
чув, у вас лайняні акуми.
От по ньому я і відслідковую ступінь розряду кожної батареї.
За 2 години заряджаються повністю з будь-якого стану.
49% якось було, коли світла не було більше 17 годин поспіль.
Робить від батарей все перелічене. Тільки, якщо вже менше 70% залишилося, а перспектива не ясна, то вирубаю комп і переходжу на ноутбук.
П.С. Я не технарь. Систему мені збирав та встановлюваа знайомий інженер.
Для пари лампочок, мобтелефонів, планшетів та інтрернету вистачить і декількох павербанків, подарованих дітьми.
Але це тільки п.1.
А п.2 -- правила користування теж треба іноді читати й усвідомлювати. Тим більше, коли в тебе маленькі діти.
Їх вбив путіе разом з нашими міндічами,галущенками і тому полібними
А по селах люди від подеж гинуть.
Тому що газ є,поатити нічим.