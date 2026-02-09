Опасность от генератора: в Украине за выходные от угарного газа погибли четыре человека

Отравление угарным газом от генератора

В течение выходных 7–8 февраля в Украине зафиксировали девять случаев отравления угарным газом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате действия так называемого "тихого убийцы" погибли четыре человека. Среди пострадавших есть семьи с малолетними детьми. Трагедии произошли в восьми областях, преимущественно в сельской местности.

Пострадали дети и целые семьи

8 февраля в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил пользования генератором пострадали четыре человека. Среди них - двое детей 2024 и 2025 годов рождения.

В Тернопольской области и в Виннице из-за неисправного отопления погибли четыре человека. В каждом регионе зафиксировали по два смертельных случая.

Генераторы остаются главной угрозой

В ГСЧС сообщили, что основной причиной трагедий стало неправильное использование альтернативных источников энергии. Чаще всего речь идет о генераторах, связанных с пятью инцидентами.

Люди устанавливают их слишком близко к окнам или используют непосредственно в помещениях. "Основные причины - нарушение правил эксплуатации генераторов и систем отопления", - подчеркнули в ГСЧС.

Їх вбила мерзенна злодійська влада що вкрала кошти на захист енергетики
09.02.2026 00:42 Ответить
Ні, спочатку вони проголосували за своє вбивство.
09.02.2026 07:34 Ответить
Поки влада і її всілякі натовпи прихлєбателів будуть продовжувати суперпотужно прибарахлятись, українці, (в тому числі і дуже мудрі фани зеленої влади) будуть гинути і вимирати
09.02.2026 04:50 Ответить
08.02.2026 23:59 Ответить
Хер там. Зарядку газовых баллонов на заправках строжайше запретили (Киев)
До этого, при цене газа, насколько помню 36 за заправку балона брали сороковник.
Солнца нет и и не светит. А зарядкой 2 часа в сутки только убить аккумулятор.
Мужики? А если ручей перекрыть и движок постоянного тока поставить Миндичу сколько отлистать прийдется?
09.02.2026 00:13 Ответить
Нормальні акуми з гарним запасом ємності ти 2 годинами на день зарядки не вб'єш.

У мене, наприклад, ні разу заряд на обох літій-ферум-полімерних тесловських батареях не падав нижче 49%. Заживлена вся 2-кімнатна квартира, крім бойлера (освітлення, холодильник, 2 акваріуми, комп, ноутбук, іноді докінчуємо прання машинкою вже на аккумах).

Просто дизель-генератор у рази дешевше задоволення але й у рази небезпечніше.
09.02.2026 02:25 Ответить
Ну якщо мозг як у ракушки то да...дійсно небезпечніше...а так порахуй ціну акумуляторів яку зараз ділки грьобані завис ди вдвічі і витрату палива....дуже здивуєшся ******** єкономіці
09.02.2026 03:43 Ответить
не вдвічі, не звизди. я вчора замовляв знайомому акум, то на олх десь на 15 відсотків дорожче виходить. враховуючи податки, то взагалі небагато приліпили ділки. а що ти хотів? якщо купувати через посередника, то враховуй його податки, вони до ціни додаються.
09.02.2026 07:31 Ответить
Ну да ну да....акумулятори є різні...є лайно а є нормальні...ні не чув таке?
09.02.2026 13:43 Ответить
а як це впливає на додану вартість продавцем?

чув, у вас лайняні акуми.
09.02.2026 18:15 Ответить
От незначительного количества выхлопных газов дизеля только покашляешь, а от бензина потеряешь сознание и ...
09.02.2026 07:33 Ответить
а ви можете не в процентах написати а в кіловат\годинах? а то 49% це ні про що. і скільки годин на день у вас є ел. енергія? ви за 2 години заряджаєте в акум стільки, скільки потім всю добу споживаєте?
09.02.2026 07:34 Ответить
У мене у прорграмі моніторингу стану батарей є пункт Remain batery.
От по ньому я і відслідковую ступінь розряду кожної батареї.

За 2 години заряджаються повністю з будь-якого стану.
49% якось було, коли світла не було більше 17 годин поспіль.

Робить від батарей все перелічене. Тільки, якщо вже менше 70% залишилося, а перспектива не ясна, то вирубаю комп і переходжу на ноутбук.

П.С. Я не технарь. Систему мені збирав та встановлюваа знайомий інженер.
09.02.2026 08:36 Ответить
В смысле запретили?..а где запрвавлять? Значит всем жильцам брать баллоны и перекрывать дороги перед заправками..друниз вариантов нет
09.02.2026 09:08 Ответить
Ти ціну їх бачив геній?
09.02.2026 03:45 Ответить
Ну за 4 роки 1,5К баксів якось можна було б вже заробити.
09.02.2026 08:39 Ответить
Ага.... особливо пенсіонерам з пенсією як в Африці..
09.02.2026 13:44 Ответить
Про пенсів і речі не йде.

Для пари лампочок, мобтелефонів, планшетів та інтрернету вистачить і декількох павербанків, подарованих дітьми.
09.02.2026 16:28 Ответить
Так, масове суїцидальне бажання 2019 року.
09.02.2026 10:29 Ответить
Однозначно.
Але це тільки п.1.
А п.2 -- правила користування теж треба іноді читати й усвідомлювати. Тим більше, коли в тебе маленькі діти.
09.02.2026 10:28 Ответить
Саме так!
09.02.2026 04:44 Ответить
Поки влада і її всілякі натовпи прихлєбателів будуть продовжувати суперпотужно прибарахлятись, українці, (в тому числі і дуже мудрі фани зеленої влади) будуть гинути і вимирати
09.02.2026 04:50 Ответить
Вони не від чадного газу загинули.
Їх вбив путіе разом з нашими міндічами,галущенками і тому полібними
А по селах люди від подеж гинуть.
Тому що газ є,поатити нічим.
09.02.2026 05:03 Ответить
Мені цікаво,що ДСНС намагається довести людям? Генераторы- це небезпека?А що робити?Шо замість генераторів треба? Лягати та вмирати від холоду?Так краще?Де ваши НДІ з розробками?Ви чекаете масової загибелі людей? У чому ваша роль - прибрати трупи?Кожен день бачу по дорозі білборд ДСНС -"роскажить дітям о мінной небезпеці".А що я маю розповісти? Одна справа,що я інтуїтивно розумію - але я можу помилятися- дайте хоча б лінк,де це дізнатись.Але справа зроблена - папірчик на паркані вісить - зарплатня гарантована.
09.02.2026 10:56 Ответить
https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/pam_yatky/minna_bezpeka_scho_potribno_znati_ta_vikonuvati/#:~:text=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.-,%D0%A9%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8,%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%2C%20%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%BE.
09.02.2026 13:02 Ответить
Единственное объяснение - генератор ставят в помещении для обогрева, а выхлоп выводят наружу как усеют...
09.02.2026 12:56 Ответить
 
 