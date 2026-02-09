Опасность от генератора: в Украине за выходные от угарного газа погибли четыре человека

В течение выходных 7–8 февраля в Украине зафиксировали девять случаев отравления угарным газом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате действия так называемого "тихого убийцы" погибли четыре человека. Среди пострадавших есть семьи с малолетними детьми. Трагедии произошли в восьми областях, преимущественно в сельской местности.

Пострадали дети и целые семьи

8 февраля в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил пользования генератором пострадали четыре человека. Среди них - двое детей 2024 и 2025 годов рождения.

В Тернопольской области и в Виннице из-за неисправного отопления погибли четыре человека. В каждом регионе зафиксировали по два смертельных случая.

Генераторы остаются главной угрозой

В ГСЧС сообщили, что основной причиной трагедий стало неправильное использование альтернативных источников энергии. Чаще всего речь идет о генераторах, связанных с пятью инцидентами.

Люди устанавливают их слишком близко к окнам или используют непосредственно в помещениях. "Основные причины - нарушение правил эксплуатации генераторов и систем отопления", - подчеркнули в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что из-за работающего в квартире генератора погибла целая семья в Киевской области.

