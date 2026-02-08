Небезпека від генератора: в Україні за вихідні від чадного газу загинули чотири людини

Протягом вихідних 7–8 лютого в Україні зафіксували дев’ять випадків отруєння чадним газом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Унаслідок дії так званого "тихого вбивці" загинули чотири людини. Серед постраждалих є родини з малолітніми дітьми. Трагедії сталися у восьми областях, переважно в сільській місцевості.

Постраждали діти та цілі родини

8 лютого у селі Жуківці Київської області через порушення правил користування генератором постраждали четверо людей. Серед них — двоє дітей 2024 та 2025 років народження.

На Тернопільщині та у Вінниці через несправне опалення загинули чотири людини. У кожному регіоні зафіксували по два смертельні випадки.

Генератори залишаються головною загрозою

У ДСНС повідомили, що основною причиною трагедій стало неправильне використання альтернативних джерел енергії. Найчастіше йдеться про генератори, пов’язані з п’ятьма інцидентами.

Люди встановлюють їх надто близько до вікон або використовують безпосередньо в приміщеннях. "Основні причини — порушення правил експлуатації генераторів та систем опалення", — наголосили у ДСНС.

