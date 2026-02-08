Небезпека від генератора: в Україні за вихідні від чадного газу загинули чотири людини
Протягом вихідних 7–8 лютого в Україні зафіксували дев’ять випадків отруєння чадним газом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Унаслідок дії так званого "тихого вбивці" загинули чотири людини. Серед постраждалих є родини з малолітніми дітьми. Трагедії сталися у восьми областях, переважно в сільській місцевості.
Постраждали діти та цілі родини
8 лютого у селі Жуківці Київської області через порушення правил користування генератором постраждали четверо людей. Серед них — двоє дітей 2024 та 2025 років народження.
На Тернопільщині та у Вінниці через несправне опалення загинули чотири людини. У кожному регіоні зафіксували по два смертельні випадки.
Генератори залишаються головною загрозою
У ДСНС повідомили, що основною причиною трагедій стало неправильне використання альтернативних джерел енергії. Найчастіше йдеться про генератори, пов’язані з п’ятьма інцидентами.
Люди встановлюють їх надто близько до вікон або використовують безпосередньо в приміщеннях. "Основні причини — порушення правил експлуатації генераторів та систем опалення", — наголосили у ДСНС.
- Раніше ми повідомляли, що через працюючий у квартирі генератор загинула ціла родина на Київщині.
У мене, наприклад, ні разу заряд на обох літій-ферум-полімерних тесловських батареях не падав нижче 49%. Заживлена вся 2-кімнатна квартира, крім бойлера (освітлення, холодильник, 2 акваріуми, комп, ноутбук, іноді докінчуємо прання машинкою вже на аккумах).
Просто дизель-генератор у рази дешевше задоволення але й у рази небезпечніше.
чув, у вас лайняні акуми.
От по ньому я і відслідковую ступінь розряду кожної батареї.
За 2 години заряджаються повністю з будь-якого стану.
49% якось було, коли світла не було більше 17 годин поспіль.
Робить від батарей все перелічене. Тільки, якщо вже менше 70% залишилося, а перспектива не ясна, то вирубаю комп і переходжу на ноутбук.
П.С. Я не технарь. Систему мені збирав та встановлюваа знайомий інженер.
Для пари лампочок, мобтелефонів, планшетів та інтрернету вистачить і декількох павербанків, подарованих дітьми.
Але це тільки п.1.
А п.2 -- правила користування теж треба іноді читати й усвідомлювати. Тим більше, коли в тебе маленькі діти.
Їх вбив путіе разом з нашими міндічами,галущенками і тому полібними
А по селах люди від подеж гинуть.
Тому що газ є,поатити нічим.