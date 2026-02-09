Ватикан прислал Украине 80 генераторов и лекарства

Папа Римский организовал доставку 80 электрогенераторов в Украину, а также лекарств и продуктов питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Vatican News.

Помощь стала результатом призыва Папы Льва XIV во время общей аудиенции 4 февраля. Он отметил, что бомбардировки снова поражают энергетическую инфраструктуру Украины.

Помощь Украине

Три грузовика с генераторами отправились из базилики Святой Софии в Риме и уже прибыли в Фастов и Киев. Кроме электрогенераторов, в Украину поступили тысячи упаковок лекарств, включая антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.

Дикастерия служения милосердия, возглавляемая кардиналом Конрадом Краевским, сообщила о подготовке еще одного грузовика с антибиотиками, противовоспалительными и гипотензивными лекарствами и продуктами питания.

"Этот призыв в поддержку Украины воплотился в конкретную помощь, которая уже достигла пунктов назначения", — подчеркнул кардинал Краевский.

Международная поддержка

Папа выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, особенно в епархиях Польши.

Он подчеркнул, что помощь является примером сотрудничества Церкви и международного сообщества для поддержки пострадавших украинцев.

В дальнейшем планируется еще больше поставок, которые помогут украинцам в критически важный зимний период. Генераторы и лекарства обеспечат бесперебойную работу социальной и медицинской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Папа Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии.

Также Понтифик выступил в поддержку усилий по достижению мира в Украине.

