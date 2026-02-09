Ватикан прислал Украине 80 генераторов и лекарства
Папа Римский организовал доставку 80 электрогенераторов в Украину, а также лекарств и продуктов питания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Vatican News.
Помощь стала результатом призыва Папы Льва XIV во время общей аудиенции 4 февраля. Он отметил, что бомбардировки снова поражают энергетическую инфраструктуру Украины.
Помощь Украине
Три грузовика с генераторами отправились из базилики Святой Софии в Риме и уже прибыли в Фастов и Киев. Кроме электрогенераторов, в Украину поступили тысячи упаковок лекарств, включая антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.
Дикастерия служения милосердия, возглавляемая кардиналом Конрадом Краевским, сообщила о подготовке еще одного грузовика с антибиотиками, противовоспалительными и гипотензивными лекарствами и продуктами питания.
"Этот призыв в поддержку Украины воплотился в конкретную помощь, которая уже достигла пунктов назначения", — подчеркнул кардинал Краевский.
Международная поддержка
Папа выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, особенно в епархиях Польши.
Он подчеркнул, что помощь является примером сотрудничества Церкви и международного сообщества для поддержки пострадавших украинцев.
В дальнейшем планируется еще больше поставок, которые помогут украинцам в критически важный зимний период. Генераторы и лекарства обеспечат бесперебойную работу социальной и медицинской инфраструктуры.
- Ранее сообщалось, что Папа Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии.
- Также Понтифик выступил в поддержку усилий по достижению мира в Украине.
Щира подяка Святому Престолу за цю допомогу.
Ще декілька таких заїздів і Папа римський наблизиться по обсягу волонтерства до половини Бабченка...
На гроші *****, які лежать на рахунках у банку Ватикану можна було б відновити усю знищену енергетику країни.
В що там з вкладами фсб у банку Ватикану діється?