Новости Папа Римский высказался о войне в Украине Гуманитарная помощь
1 129 24

Ватикан прислал Украине 80 генераторов и лекарства

Папа Римский передал Украине генераторы

Папа Римский организовал доставку 80 электрогенераторов в Украину, а также лекарств и продуктов питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Vatican News.

Помощь стала результатом призыва Папы Льва XIV во время общей аудиенции 4 февраля. Он отметил, что бомбардировки снова поражают энергетическую инфраструктуру Украины.

Помощь Украине

Три грузовика с генераторами отправились из базилики Святой Софии в Риме и уже прибыли в Фастов и Киев. Кроме электрогенераторов, в Украину поступили тысячи упаковок лекарств, включая антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.

Дикастерия служения милосердия, возглавляемая кардиналом Конрадом Краевским, сообщила о подготовке еще одного грузовика с антибиотиками, противовоспалительными и гипотензивными лекарствами и продуктами питания.

"Этот призыв в поддержку Украины воплотился в конкретную помощь, которая уже достигла пунктов назначения", — подчеркнул кардинал Краевский.

Международная поддержка

Папа выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, особенно в епархиях Польши.
Он подчеркнул, что помощь является примером сотрудничества Церкви и международного сообщества для поддержки пострадавших украинцев.

В дальнейшем планируется еще больше поставок, которые помогут украинцам в критически важный зимний период. Генераторы и лекарства обеспечат бесперебойную работу социальной и медицинской инфраструктуры.

Ватикан (222) помощь и поддержка (914) Лев 14 (56)
Топ комментарии
+8
Зараз мєдвєпут "візьме" чергову "Фінляндію" і почне погрожувати Ватикану ядерним апокаліпсисом! Коняка лаврова "запиляє" спіч про те, що Ватикан долучився до прихільників війни, а машка захєрова звинуватить Папу у розпалюванні ненависті і "русофобії оголтєлої"...

Щира подяка Святому Престолу за цю допомогу.
09.02.2026 22:03 Ответить
+7
Як, де? Ліки - в аптеках, генератори - в Епіцентрі. Це ж елементарно, Ватсон...
09.02.2026 22:12 Ответить
+7
Ватикан завжди славився своєю безмежною та неперевершеною щедрістю.
09.02.2026 22:35 Ответить
... а далі сліди зникли - куди передали і кому? Де сліди шукати?
09.02.2026 21:59 Ответить
Як, де? Ліки - в аптеках, генератори - в Епіцентрі. Це ж елементарно, Ватсон...
09.02.2026 22:12 Ответить
'бать ти комік
10.02.2026 00:59 Ответить
Треба роздавати по церквах, серед тих, хто молиться Богу за перемогу
10.02.2026 07:36 Ответить
Зараз мєдвєпут "візьме" чергову "Фінляндію" і почне погрожувати Ватикану ядерним апокаліпсисом! Коняка лаврова "запиляє" спіч про те, що Ватикан долучився до прихільників війни, а машка захєрова звинуватить Папу у розпалюванні ненависті і "русофобії оголтєлої"...

Щира подяка Святому Престолу за цю допомогу.
09.02.2026 22:03 Ответить
"З паршивої вівці хоч шерсті клок" (С)
Ще декілька таких заїздів і Папа римський наблизиться по обсягу волонтерства до половини Бабченка...
09.02.2026 22:05 Ответить
При тому шо обсяги продажу "опіуму для народа" тупо неспівставні...
09.02.2026 22:06 Ответить
Пффф ., 80 генераторів
На гроші *****, які лежать на рахунках у банку Ватикану можна було б відновити усю знищену енергетику країни.
09.02.2026 22:11 Ответить
На то он и банк, что брать там можно только кредиты, а то, что отправили -это с прибыли банка или ещё чего там
10.02.2026 01:31 Ответить
На то він і банк, щоб можна було заморозити гроші військового злочинця, який знаходиться у міжнародному розшуку та віддати ці кошти Україні, жертві агресіі. Папа римський - це ж представник Бога на землі, то чому б йому не виконати божі заповіді та не покарати вбивцю-маніяка, відібравши його гроші на користь жертви. Думаю, що всі віруючі оцінили б таку божу кару злочинцю, невіруючі теж би зраділи , що справедливість таки існує.
10.02.2026 14:27 Ответить
Яку допомогу Ватікан надавав рососії з 2014 року по 2026?
09.02.2026 22:34 Ответить
Ватикан завжди славився своєю безмежною та неперевершеною щедрістю.
09.02.2026 22:35 Ответить
В також неперевершеною лояльністю до грошей, що не пахнуть, але з них капає
10.02.2026 07:33 Ответить
Батьку, дяка і на тому
09.02.2026 22:46 Ответить
Мешканці Ватикану бідні як церковні миші. Але все одно дяки, хоч за обсягом і залученністю це виглядає як на "відцепіцця від нас зі своєю війною"
09.02.2026 22:49 Ответить
Єдиний хто досі нічого не надіслав - це президент України, потужний сталевий лев
09.02.2026 23:25 Ответить
не надіслав тому що зразу вкраде тому і не надіслав
10.02.2026 08:55 Ответить
Треба Буковель обігріти,бо прокурорські родички не повинні мерзнути....не ніщеброди якісь там - "патріоти"!!!
10.02.2026 00:13 Ответить
Дякуємо.
В що там з вкладами фсб у банку Ватикану діється?
10.02.2026 07:31 Ответить
жлоби рідкісні
10.02.2026 08:53 Ответить
влада вже продала нема контролю авоно видоссики записуе
10.02.2026 09:03 Ответить
Дякуємо.
10.02.2026 22:35 Ответить
 
 