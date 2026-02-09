Ватикан надіслав Україні 80 генераторів і ліки
Папа Римський організував доставку 80 електрогенераторів до України, а також ліків і продуктів харчування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Vatican News.
Допомога стала результатом заклику Папи Лева XIV під час загальної аудієнції 4 лютого. Він зазначив, що бомбардування знову вражають енергетичну інфраструктуру України.
Допомога Україні
Три вантажівки з генераторами вирушили з базиліки Святої Софії в Римі та вже прибули до Фастова і Києва. Крім електрогенераторів, до України надійшли тисячі упаковок ліків, включно з антибіотиками, протизапальними засобами, добавками та мелатоніном.
Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, повідомила про підготовку ще однієї вантажівки з антибіотиками, протизапальними та гіпотензивними ліками і продуктами харчування.
"Цей заклик на підтримку України втілився у конкретну допомогу, яка вже досягла пунктів призначення", — наголосив кардинал Краєвський.
Міжнародна підтримка
Папа висловив вдячність за численні ініціативи солідарності, особливо в єпархіях Польщі.
Він підкреслив, що допомога є прикладом співпраці Церкви та міжнародної спільноти для підтримки постраждалих українців.
Надалі планується ще більше поставок, які допоможуть українцям у критично важливий зимовий період. Генератори та ліки забезпечать безперебійну роботу соціальної та медичної інфраструктури.
- Раніше повідомлялося, що Папа Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії.
- Також Понтифік виступив на підтримку зусиль для досягнення миру в Україні.
Щира подяка Святому Престолу за цю допомогу.
Ще декілька таких заїздів і Папа римський наблизиться по обсягу волонтерства до половини Бабченка...
На гроші *****, які лежать на рахунках у банку Ватикану можна було б відновити усю знищену енергетику країни.
В що там з вкладами фсб у банку Ватикану діється?