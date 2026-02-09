Ватикан надіслав Україні 80 генераторів і ліки

Папа Римський організував доставку 80 електрогенераторів до України, а також ліків і продуктів харчування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Vatican News.

Допомога стала результатом заклику Папи Лева XIV під час загальної аудієнції 4 лютого. Він зазначив, що бомбардування знову вражають енергетичну інфраструктуру України.

Допомога Україні

Три вантажівки з генераторами вирушили з базиліки Святої Софії в Римі та вже прибули до Фастова і Києва. Крім електрогенераторів, до України надійшли тисячі упаковок ліків, включно з антибіотиками, протизапальними засобами, добавками та мелатоніном.

Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, повідомила про підготовку ще однієї вантажівки з антибіотиками, протизапальними та гіпотензивними ліками і продуктами харчування.

"Цей заклик на підтримку України втілився у конкретну допомогу, яка вже досягла пунктів призначення", — наголосив кардинал Краєвський.

Міжнародна підтримка

Папа висловив вдячність за численні ініціативи солідарності, особливо в єпархіях Польщі.

Він підкреслив, що допомога є прикладом співпраці Церкви та міжнародної спільноти для підтримки постраждалих українців.

Надалі планується ще більше поставок, які допоможуть українцям у критично важливий зимовий період. Генератори та ліки забезпечать безперебійну роботу соціальної та медичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Папа Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії.

Також Понтифік виступив на підтримку зусиль для досягнення миру в Україні.

