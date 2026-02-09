Ватикан надіслав Україні 80 генераторів і ліки

Папа Римський передав Україні генератори

Папа Римський організував доставку 80 електрогенераторів до України, а також ліків і продуктів харчування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Vatican News.

Допомога стала результатом заклику Папи Лева XIV під час загальної аудієнції 4 лютого. Він зазначив, що бомбардування знову вражають енергетичну інфраструктуру України.

Допомога Україні

Три вантажівки з генераторами вирушили з базиліки Святої Софії в Римі та вже прибули до Фастова і Києва. Крім електрогенераторів, до України надійшли тисячі упаковок ліків, включно з антибіотиками, протизапальними засобами, добавками та мелатоніном.

Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, повідомила про підготовку ще однієї вантажівки з антибіотиками, протизапальними та гіпотензивними ліками і продуктами харчування.

"Цей заклик на підтримку України втілився у конкретну допомогу, яка вже досягла пунктів призначення", — наголосив кардинал Краєвський.

Міжнародна підтримка

Папа висловив вдячність за численні ініціативи солідарності, особливо в єпархіях Польщі.
Він підкреслив, що допомога є прикладом співпраці Церкви та міжнародної спільноти для підтримки постраждалих українців.

Надалі планується ще більше поставок, які допоможуть українцям у критично важливий зимовий період. Генератори та ліки забезпечать безперебійну роботу соціальної та медичної інфраструктури.

Зараз мєдвєпут "візьме" чергову "Фінляндію" і почне погрожувати Ватикану ядерним апокаліпсисом! Коняка лаврова "запиляє" спіч про те, що Ватикан долучився до прихільників війни, а машка захєрова звинуватить Папу у розпалюванні ненависті і "русофобії оголтєлої"...

Щира подяка Святому Престолу за цю допомогу.
09.02.2026 22:03 Відповісти
Як, де? Ліки - в аптеках, генератори - в Епіцентрі. Це ж елементарно, Ватсон...
09.02.2026 22:12 Відповісти
Ватикан завжди славився своєю безмежною та неперевершеною щедрістю.
09.02.2026 22:35 Відповісти
... а далі сліди зникли - куди передали і кому? Де сліди шукати?
09.02.2026 21:59 Відповісти
09.02.2026 22:12 Відповісти
'бать ти комік
10.02.2026 00:59 Відповісти
Треба роздавати по церквах, серед тих, хто молиться Богу за перемогу
10.02.2026 07:36 Відповісти
09.02.2026 22:03 Відповісти
"З паршивої вівці хоч шерсті клок" (С)
Ще декілька таких заїздів і Папа римський наблизиться по обсягу волонтерства до половини Бабченка...
09.02.2026 22:05 Відповісти
При тому шо обсяги продажу "опіуму для народа" тупо неспівставні...
09.02.2026 22:06 Відповісти
Пффф ., 80 генераторів
На гроші *****, які лежать на рахунках у банку Ватикану можна було б відновити усю знищену енергетику країни.
09.02.2026 22:11 Відповісти
На то он и банк, что брать там можно только кредиты, а то, что отправили -это с прибыли банка или ещё чего там
10.02.2026 01:31 Відповісти
На то він і банк, щоб можна було заморозити гроші військового злочинця, який знаходиться у міжнародному розшуку та віддати ці кошти Україні, жертві агресіі. Папа римський - це ж представник Бога на землі, то чому б йому не виконати божі заповіді та не покарати вбивцю-маніяка, відібравши його гроші на користь жертви. Думаю, що всі віруючі оцінили б таку божу кару злочинцю, невіруючі теж би зраділи , що справедливість таки існує.
10.02.2026 14:27 Відповісти
Яку допомогу Ватікан надавав рососії з 2014 року по 2026?
09.02.2026 22:34 Відповісти
09.02.2026 22:35 Відповісти
В також неперевершеною лояльністю до грошей, що не пахнуть, але з них капає
10.02.2026 07:33 Відповісти
Батьку, дяка і на тому
09.02.2026 22:46 Відповісти
Мешканці Ватикану бідні як церковні миші. Але все одно дяки, хоч за обсягом і залученністю це виглядає як на "відцепіцця від нас зі своєю війною"
09.02.2026 22:49 Відповісти
Єдиний хто досі нічого не надіслав - це президент України, потужний сталевий лев
09.02.2026 23:25 Відповісти
не надіслав тому що зразу вкраде тому і не надіслав
10.02.2026 08:55 Відповісти
Треба Буковель обігріти,бо прокурорські родички не повинні мерзнути....не ніщеброди якісь там - "патріоти"!!!
10.02.2026 00:13 Відповісти
Дякуємо.
В що там з вкладами фсб у банку Ватикану діється?
10.02.2026 07:31 Відповісти
жлоби рідкісні
10.02.2026 08:53 Відповісти
влада вже продала нема контролю авоно видоссики записуе
10.02.2026 09:03 Відповісти
Дякуємо.
10.02.2026 22:35 Відповісти
 
 