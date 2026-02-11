РУС
Новости Бои на востоке Украины
337 1

126 боестолкновений на фронте: Силы обороны отразили более 30 вражеских штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Ситуация на фронте на 11 февраля

В целом, за прошедшие сутки, 10 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 126 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Гиркое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зорница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Козацкое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть орудий, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 820 человек. Также наши воины обезвредили пять танков, две боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1551 беспилотный летательный аппарат, 235 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, осуществил 87 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

генштаб карта

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепка.

генштаб карта

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

генштаб карта

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

генштаб карта

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

генштаб карта

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

генштаб карта

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоневка и в сторону Новопавловки.

генштаб карта

"На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино", - говорится в сообщении.

генштаб карта

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

карты

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Зализнычного.

карты

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

карты

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

@ "На Добропільському напрямку Сили оборони України зачистили населений пункт Новий Донбас, у який російська піхота просочувалась з кінця січня.
Проте ситуація на напрямку залишається напруженою, оскільки противник штурмує широким фронтом від Родинського до Софіївки, розтягуючи сили та засоби ЗСУ."
