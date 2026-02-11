126 боестолкновений на фронте: Силы обороны отразили более 30 вражеских штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 10 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 126 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Гиркое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зорница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Козацкое Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отразили 108 атак врага и сорвали планы наступления РФ, - Генштаб

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть орудий, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 820 человек. Также наши воины обезвредили пять танков, две боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1551 беспилотный летательный аппарат, 235 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, осуществил 87 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепка.

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

Читайте также: Основная битва за Донбасс будет в Славянске и Краматорске, - DeepState о темпах наступления армии РФ

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоневка и в сторону Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино", - говорится в сообщении.

Читайте: Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Зализнычного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.