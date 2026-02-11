126 боєзіткнень на фронті: Сили оборони відбили понад 30 ворожих штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 10 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 820 осіб. Також наші воїни знешкодили п’ять танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1551 безпілотний літальний апарат, 235 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

На Куп’янському напрямку вчора наступальних дій ворога не зафіксовано.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів - у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.