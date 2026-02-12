ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины по поводу сбитого над Донбассом рейса MH17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил группу жалоб против Украины, поданных родственниками трех погибших на борту рейса MH17.
Об этом говорится в опубликованном решении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
В жалобах, ссылаясь на статью 2 Европейской конвенции по правам человека, родственники утверждали, что Украина должна была знать о наличии у российских марионеточных сил вооружения, способного сбить гражданский самолет на высоте более 10 км, и не приняла достаточных мер для защиты жизни их родственников.
ЕСПЧ не согласился с аргументами заявителей о невозможности эффективно рассмотреть вопрос в украинских судах. Суд отметил, что украинское законодательство предусматривает возможность обращения в национальные суды, в том числе иностранных граждан.
Кроме того, после Скниловской трагедии Украина обеспечила эффективное расследование авиационных происшествий, а виновные лица получили приговоры.
Суд также отметил, что параллельно с расследованием сбивания MH17 Украина в тот же день инициировала собственное расследование авиационной безопасности, которое впоследствии делегировала Dutch Safety Board (Нидерланды).
ЕСПЧ подчеркнул, что невозможно спекулировать, знали ли украинские органы гражданской авиации о наличии ЗРК "Бук" у боевиков "ДНР" на 17 июля 2014 года. По данным расследования в Гааге, ЗРК прибыл на контролируемую боевиками территорию Украины только вечером 16 июля.
Поэтому суд признал жалобу неприемлемой, отметив, что вопрос должен был сначала рассматриваться в украинских судах и что возможности на национальном уровне еще не были исчерпаны.
Что предшествовало?
Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.
В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.
Российские власти отрицают любую причастность к катастрофе "Боинга",но так и не представили свою конкретную версию произошедшего.
