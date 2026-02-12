РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Решение ЕСПЧ по делу МН17
2 493 10

ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины по поводу сбитого над Донбассом рейса MH17

mh17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил группу жалоб против Украины, поданных родственниками трех погибших на борту рейса MH17.

Об этом говорится в опубликованном решении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В жалобах, ссылаясь на статью 2 Европейской конвенции по правам человека, родственники утверждали, что Украина должна была знать о наличии у российских марионеточных сил вооружения, способного сбить гражданский самолет на высоте более 10 км, и не приняла достаточных мер для защиты жизни их родственников.

ЕСПЧ не согласился с аргументами заявителей о невозможности эффективно рассмотреть вопрос в украинских судах. Суд отметил, что украинское законодательство предусматривает возможность обращения в национальные суды, в том числе иностранных граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело MH17: Верховный суд США отказал "Сбербанку" в апелляции на иск о финансировании терроризма

Кроме того, после Скниловской трагедии Украина обеспечила эффективное расследование авиационных происшествий, а виновные лица получили приговоры.

Суд также отметил, что параллельно с расследованием сбивания MH17 Украина в тот же день инициировала собственное расследование авиационной безопасности, которое впоследствии делегировала Dutch Safety Board (Нидерланды).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига на заседании по MH17: Россия должна понести ответственность

ЕСПЧ подчеркнул, что невозможно спекулировать, знали ли украинские органы гражданской авиации о наличии ЗРК "Бук" у боевиков "ДНР" на 17 июля 2014 года. По данным расследования в Гааге, ЗРК прибыл на контролируемую боевиками территорию Украины только вечером 16 июля.

Поэтому суд признал жалобу неприемлемой, отметив, что вопрос должен был сначала рассматриваться в украинских судах и что возможности на национальном уровне еще не были исчерпаны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ оспорила в Международном суде ООН свою причастность к сбитию рейса MH17 в 2014 году

Что предшествовало?

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Российские власти отрицают любую причастность к катастрофе "Боинга",но так и не представили свою конкретную версию произошедшего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовщина сбития MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1381)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Я думаю вони зрозуміли, що з кацапів вибити гроші всеодно не вийде і вирішили спробувати хоч на Україні заробити.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:59 Ответить
+5
Родичи загиблих продалися *****)))
показать весь комментарий
12.02.2026 14:56 Ответить
+2
Просто вони розуміють, що з українців здерти бабло набагато легше ніж з кацапів. Від кацапів хй шо отримаєш.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родичи загиблих продалися *****)))
показать весь комментарий
12.02.2026 14:56 Ответить
та їм пофіг це ж граждане ЕС головне бабки на халяву отримати
показать весь комментарий
12.02.2026 15:02 Ответить
А в решті частин світу продажні відсутні ? Ти тільки в ЄС продажних бачиш?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:18 Ответить
Не бреши. На борту Були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, І5донезії, Бнитанії,
показать весь комментарий
12.02.2026 22:03 Ответить
Просто вони розуміють, що з українців здерти бабло набагато легше ніж з кацапів. Від кацапів хй шо отримаєш.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:19 Ответить
Довго думали...
показать весь комментарий
12.02.2026 14:56 Ответить
Я думаю вони зрозуміли, що з кацапів вибити гроші всеодно не вийде і вирішили спробувати хоч на Україні заробити.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:59 Ответить
Пам'ятаю їхнього адвоката показували у новинах. Такий перець був рішучий, такий рішучий...
показать весь комментарий
12.02.2026 15:07 Ответить
За зарплату будь-хто рішучий-рішучий. А коли треба власні інтереси самотужки відстоювати - кожне мурло намагається хабарчик всунути посадовцю. І під "кожне" я маю на увазі реально кожне на цій планеті.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:14 Ответить
Ці родичі від кацапів гроші ніколи не отримають. Може через декілька поколінь московити заплатять. В так хотіли швидко з України спробувати
показать весь комментарий
12.02.2026 17:33 Ответить
 
 