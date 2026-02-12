УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9419 відвідувачів онлайн
Новини Рішення ЄСПЛ у справі МН17
2 575 10

ЄСПЛ відхилив скарги проти України щодо збитого над Донбасом рейсу MH17

mh17

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив групу скарг проти України, поданих родичами трьох загиблих на борту рейсу MH17.

Про це йдеться в опублікованому рішенні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У скаргах, посилаючись на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, родичі стверджували, що Україна мала знати про наявність у російських маріонеткових сил озброєння, здатного збити цивільний літак на висоті понад 10 км, і не вжила достатніх заходів для захисту життя їхніх родичів.

ЄСПЛ не погодився з аргументами заявників про неможливість ефективно розглянути питання в українських судах. Суд зауважив, що українське законодавство передбачає можливість звернення до національних судів, у тому числі іноземних громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа MH17: Верховний суд США відмовив "Сбербанку" в апеляції на позов про фінансування тероризму

Крім того, після Скнилівської трагедії Україна забезпечила ефективне розслідування авіаційних подій, а винні особи отримали вироки.

Суд також зазначив, що паралельно з розслідуванням збиття MH17 Україна того ж дня ініціювала власне розслідування авіаційної безпеки, яке згодом делегувала Dutch Safety Board (Нідерланди).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга на засіданні щодо MH17: Росія має понести відповідальність

ЄСПЛ підкреслив, що неможливо спекулювати, чи українські органи цивільної авіації знали про наявність ЗРК "Бук" у бойовиків "ДНР" на 17 липня 2014 року. За даними розслідування у Гаазі, ЗРК прибув на контрольовану бойовиками територію України лише ввечері 16 липня.

Відтак суд визнав скаргу неприйнятною, наголосивши, що питання повинно було спершу розглядатися в українських судах і що можливості на національному рівні ще не були вичерпані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році

Що передувало?

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до катастрофи "Боїнга", але так і не представила свою конкретну версію того, що сталося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роковини збиття MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву, - глава МЗС Нідерландів Вельдкамп

Автор: 

MH17 Боїнг-777 Malasia Airli... (737)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Я думаю вони зрозуміли, що з кацапів вибити гроші всеодно не вийде і вирішили спробувати хоч на Україні заробити.
показати весь коментар
12.02.2026 14:59 Відповісти
+5
Родичи загиблих продалися *****)))
показати весь коментар
12.02.2026 14:56 Відповісти
+2
Просто вони розуміють, що з українців здерти бабло набагато легше ніж з кацапів. Від кацапів хй шо отримаєш.
показати весь коментар
12.02.2026 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Родичи загиблих продалися *****)))
показати весь коментар
12.02.2026 14:56 Відповісти
та їм пофіг це ж граждане ЕС головне бабки на халяву отримати
показати весь коментар
12.02.2026 15:02 Відповісти
А в решті частин світу продажні відсутні ? Ти тільки в ЄС продажних бачиш?
показати весь коментар
12.02.2026 15:18 Відповісти
Не бреши. На борту Були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, І5донезії, Бнитанії,
показати весь коментар
12.02.2026 22:03 Відповісти
Просто вони розуміють, що з українців здерти бабло набагато легше ніж з кацапів. Від кацапів хй шо отримаєш.
показати весь коментар
12.02.2026 15:19 Відповісти
Довго думали...
показати весь коментар
12.02.2026 14:56 Відповісти
Я думаю вони зрозуміли, що з кацапів вибити гроші всеодно не вийде і вирішили спробувати хоч на Україні заробити.
показати весь коментар
12.02.2026 14:59 Відповісти
Пам'ятаю їхнього адвоката показували у новинах. Такий перець був рішучий, такий рішучий...
показати весь коментар
12.02.2026 15:07 Відповісти
За зарплату будь-хто рішучий-рішучий. А коли треба власні інтереси самотужки відстоювати - кожне мурло намагається хабарчик всунути посадовцю. І під "кожне" я маю на увазі реально кожне на цій планеті.
показати весь коментар
13.02.2026 11:14 Відповісти
Ці родичі від кацапів гроші ніколи не отримають. Може через декілька поколінь московити заплатять. В так хотіли швидко з України спробувати
показати весь коментар
12.02.2026 17:33 Відповісти
 
 