Юристы прогнозируют новую волну судов после отмены пошлин Трампа

Тысячи компаний в США готовятся к масштабным судебным процессам против администрации президента Дональда Трампа после признания пошлин незаконными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters.

Речь идет о решении Верховного суда США, который в пятницу признал введенные пошлины незаконными. По оценкам юристов, общие потери бизнеса с апреля 2025 года могут достичь 175 млрд долларов.

Компании готовят тысячи исков

По словам адвокатов, количество исков о возврате средств уже превышает 1800 и может существенно вырасти в ближайшее время. Ожидается, что рассмотрение дел будет проходить в Международном торговом суде США, где компании привлекли значительное количество юристов для возмещения убытков.

Юристы отмечают, что ключевым вопросом остается, имеет ли торговый суд полномочия принимать общенациональные решения о компенсациях.

Кто подал иски

Согласно анализу судебных документов, юридическая фирма Crowell & Moring подала не менее 150 исков. Среди ее клиентов — Costco, Revlon и EssilorLuxottica (производитель Ray-Ban).

Фирма Sidley Austin представляет интересы таких компаний, как J.Crew, Illumina, Dole и Diageo.

Также более 300 исков по пошлинам подала юридическая компания Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt, которая представляет, в частности, бренды Prada и Dolce & Gabbana.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

