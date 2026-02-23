РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8212 посетителей онлайн
Новости Пошлины США на алкоголь
3 112 17

Юристы прогнозируют новую волну судов после отмены пошлин Трампа

Трамп - о пошлинах

Тысячи компаний в США готовятся к масштабным судебным процессам против администрации президента Дональда Трампа после признания пошлин незаконными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters.

Речь идет о решении Верховного суда США, который в пятницу признал введенные пошлины незаконными. По оценкам юристов, общие потери бизнеса с апреля 2025 года могут достичь 175 млрд долларов.

Читайте также: Китай полностью отменяет импортные пошлины для всех стран Африки

Компании готовят тысячи исков

По словам адвокатов, количество исков о возврате средств уже превышает 1800 и может существенно вырасти в ближайшее время. Ожидается, что рассмотрение дел будет проходить в Международном торговом суде США, где компании привлекли значительное количество юристов для возмещения убытков.

Юристы отмечают, что ключевым вопросом остается, имеет ли торговый суд полномочия принимать общенациональные решения о компенсациях.

Читайте также: Индия откладывает торговые переговоры с США после отмены Верховным судом пошлин Трампа, - Reuters

Кто подал иски

Согласно анализу судебных документов, юридическая фирма Crowell & Moring подала не менее 150 исков. Среди ее клиентов — Costco, Revlon и EssilorLuxottica (производитель Ray-Ban).

Фирма Sidley Austin представляет интересы таких компаний, как J.Crew, Illumina, Dole и Diageo.

Также более 300 исков по пошлинам подала юридическая компания Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt, которая представляет, в частности, бренды Prada и Dolce & Gabbana.

Читайте также: Трамп заявил, что увеличит глобальные пошлины с 10% до 15%

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
  • Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

Читайте также: Пошлины Трампа: Мерц поедет в США с позицией Европы

Автор: 

пошлина (199) Евросоюз (2839) Трамп Дональд (4632)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А ті, що готують позови, знали, що суд присяжних признав шахраєм старого рудого пердуна? То треба було агітувати лохторат проти нього, а не за. Варіться тепер в своєму гівні.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:53 Ответить
+9
Треба запастись попкорном. Хоча веселого мало очікується в геополітичному плані. Дурдом розповзається планетою.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:57 Ответить
+8
Міжнародному торгівельному суду варто присудити рудому відшкодувати ці збитки з власної кишені
показать весь комментарий
23.02.2026 01:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я прогнозую нову хвилю судів Лінча після скасуванням Трампом результатів виборів в Конгрес США в листопаді цього року.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:50 Ответить
Треба запастись попкорном. Хоча веселого мало очікується в геополітичному плані. Дурдом розповзається планетою.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:57 Ответить
Достатньо одного суда Лінча над самим Трампом.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:20 Ответить
Це не в його повноваженнях.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:38 Ответить
А ті, що готують позови, знали, що суд присяжних признав шахраєм старого рудого пердуна? То треба було агітувати лохторат проти нього, а не за. Варіться тепер в своєму гівні.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:53 Ответить
Міжнародному торгівельному суду варто присудити рудому відшкодувати ці збитки з власної кишені
показать весь комментарий
23.02.2026 01:11 Ответить
ВІн своїм указом себе помилує, як це вже робив за минулої каденції, та й по всьому .
показать весь комментарий
23.02.2026 01:14 Ответить
Верховний суд Штатів той указ скасує
показать весь комментарий
23.02.2026 01:15 Ответить
Попередній скасував ? ((
показать весь комментарий
23.02.2026 01:18 Ответить
Там стільки грошей не було, ніц не цікаво
а тут фінансові інтереси впливових фінпромгруп, про платяться та й по усьому, це ж Штати
показать весь комментарий
23.02.2026 01:25 Ответить
Найвеличніший, ****.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:42 Ответить
За оцінками юристів, загальні втрати бізнесу з квітня 2025 року могли сягнути 175 млрд доларів.

Головне що родина Трампа збагатилася, а бізнес то таке.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:55 Ответить
О, набігли ссикуни на дармовщину. А першим ніхто на захотів - і тільки власники невеличкої Learning Resources з Vernon Hills, Illinois мали яйця.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:47 Ответить
Для Рудого Америка завжди була борделем. І він ввів нове правило - вимагає бабло від працівниць та посєтітєлєй.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:10 Ответить
Очікувано. США це країна юристів.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:48 Ответить
Верховный Суд Украины напретил все работы на Национальном Мемориальном кладбище, как незаконные. Исполнительная власть послала суд нахер. Строительство велодорожки вокруг Мемориала продолжается. А что? Пока родители отдают дань памяти, дети гоцают вокруг кладббища.
Чего в Америке будет по другому?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:35 Ответить
 
 