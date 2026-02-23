Юристи прогнозують нову хвилю судів після скасування мит Трампа

Тисячі компаній у США готуються до масштабних судових процесів проти адміністрації президента Дональда Трампа після визнання мит незаконними.

Йдеться про рішення Верховного суду США, який у п’ятницю визнав запроваджені мита незаконними. За оцінками юристів, загальні втрати бізнесу з квітня 2025 року могли сягнути 175 млрд доларів.

Компанії готують тисячі позовів

За словами адвокатів, кількість позовів про повернення коштів уже перевищує 1800 і може суттєво зрости найближчим часом. Очікується, що розгляд справ відбуватиметься у Міжнародному торговельному суді США, де компанії залучили значну кількість юристів для відшкодування збитків.

Юристи зазначають, що ключовим питанням залишається, чи має торговельний суд повноваження ухвалювати загальнонаціональні рішення щодо компенсацій.

Хто подав позови

Згідно з аналізом судових документів, юридична фірма Crowell & Moring подала щонайменше 150 позовів. Серед її клієнтів — Costco, Revlon та EssilorLuxottica (виробник Ray-Ban).

Фірма Sidley Austin представляє інтереси таких компаній, як J.Crew, Illumina, Dole та Diageo.

Також понад 300 позовів щодо мит подала юридична компанія Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt, яка представляє, зокрема, бренди Prada та Dolce & Gabbana.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

