Юристи прогнозують нову хвилю судів після скасування мит Трампа

Тисячі компаній у США готуються до масштабних судових процесів проти адміністрації президента Дональда Трампа після визнання мит незаконними.

Йдеться про рішення Верховного суду США, який у п’ятницю визнав запроваджені мита незаконними. За оцінками юристів, загальні втрати бізнесу з квітня 2025 року могли сягнути 175 млрд доларів.

Компанії готують тисячі позовів

За словами адвокатів, кількість позовів про повернення коштів уже перевищує 1800 і може суттєво зрости найближчим часом. Очікується, що розгляд справ відбуватиметься у Міжнародному торговельному суді США, де компанії залучили значну кількість юристів для відшкодування збитків.

Юристи зазначають, що ключовим питанням залишається, чи має торговельний суд повноваження ухвалювати загальнонаціональні рішення щодо компенсацій.

Хто подав позови

Згідно з аналізом судових документів, юридична фірма Crowell & Moring подала щонайменше 150 позовів. Серед її клієнтів — Costco, Revlon та EssilorLuxottica (виробник Ray-Ban).

Фірма Sidley Austin представляє інтереси таких компаній, як J.Crew, Illumina, Dole та Diageo.

Також понад 300 позовів щодо мит подала юридична компанія Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt, яка представляє, зокрема, бренди Prada та Dolce & Gabbana.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
  • Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

А ті, що готують позови, знали, що суд присяжних признав шахраєм старого рудого пердуна? То треба було агітувати лохторат проти нього, а не за. Варіться тепер в своєму гівні.
23.02.2026 00:53 Відповісти
Треба запастись попкорном. Хоча веселого мало очікується в геополітичному плані. Дурдом розповзається планетою.
23.02.2026 00:57 Відповісти
Міжнародному торгівельному суду варто присудити рудому відшкодувати ці збитки з власної кишені
23.02.2026 01:11 Відповісти
Я прогнозую нову хвилю судів Лінча після скасуванням Трампом результатів виборів в Конгрес США в листопаді цього року.
23.02.2026 00:50 Відповісти
23.02.2026 00:57 Відповісти
Достатньо одного суда Лінча над самим Трампом.
23.02.2026 01:20 Відповісти
Це не в його повноваженнях.
23.02.2026 06:38 Відповісти
23.02.2026 00:53 Відповісти
23.02.2026 01:11 Відповісти
ВІн своїм указом себе помилує, як це вже робив за минулої каденції, та й по всьому .
23.02.2026 01:14 Відповісти
Верховний суд Штатів той указ скасує
23.02.2026 01:15 Відповісти
Попередній скасував ? ((
23.02.2026 01:18 Відповісти
Там стільки грошей не було, ніц не цікаво
а тут фінансові інтереси впливових фінпромгруп, про платяться та й по усьому, це ж Штати
23.02.2026 01:25 Відповісти
Найвеличніший, ****.
23.02.2026 01:42 Відповісти
Головне що родина Трампа збагатилася, а бізнес то таке.
23.02.2026 01:55 Відповісти
О, набігли ссикуни на дармовщину. А першим ніхто на захотів - і тільки власники невеличкої Learning Resources з Vernon Hills, Illinois мали яйця.
23.02.2026 02:47 Відповісти
Для Рудого Америка завжди була борделем. І він ввів нове правило - вимагає бабло від працівниць та посєтітєлєй.
23.02.2026 03:10 Відповісти
Очікувано. США це країна юристів.
23.02.2026 06:48 Відповісти
Верховный Суд Украины напретил все работы на Национальном Мемориальном кладбище, как незаконные. Исполнительная власть послала суд нахер. Строительство велодорожки вокруг Мемориала продолжается. А что? Пока родители отдают дань памяти, дети гоцают вокруг кладббища.
Чего в Америке будет по другому?
23.02.2026 08:35 Відповісти
 
 