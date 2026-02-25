РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
5 551 64

Все "Фламинго" во время недавней атаки по РФ долетели до цели, - Зеленский

Зеленский рассказал об атаке Фламинго по заводу в РФ
Фото: Denys Shtilierman/X

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время атаки ракетами "Фламинго" по России все ракеты долетели до цели. В то же время некоторые из них были сбиты ПВО.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Были попадания ракетами "Фламинго" на 1400 км. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии. Как я говорил, охотятся за производством "Фламинго", нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих атак русских.

Они будут наращивать количество, это зависит от денег и некоторых компонентов", - отметил президент.

Читайте также: Украина готова воздержаться от ударов по территории России, вопрос только к россиянам, - Зеленский

Зеленский считает, что в зависимости от количества у Украины будет больше удачных ударов. 

"Я не буду говорить, каким количеством били в этот раз "Фламинго", хочу сказать, были сбиты русскими ПВО, были четкие попадания. Самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта. Считаю, что это самый главный успех. Мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и меткости", - подытожил он.

Смотрите также: Завод азотных удобрений "Дорогобуж" атакован в Смоленской области: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также: США призвали Украину воздерживаться от ударов по Новороссийску, - Стефанишина

Автор: 

Зеленский Владимир (10605) Удары по РФ (727)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Так всі долетіли чи деякі збили?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:52 Ответить
+19
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:54 Ответить
+17
цьому покидьку вірити себе не поважати, все скільки разів було коли ураження іншими засобами враження приписували цим Фламінго,
показать весь комментарий
25.02.2026 13:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так всі долетіли чи деякі збили?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:52 Ответить
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:54 Ответить
Віталік неперевершений....
показать весь комментарий
25.02.2026 13:58 Ответить
долетілі всі, але частина була збита на термінальній стадії на підльоті до об'єкта.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:55 Ответить
Тобто всі не долетіли.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:10 Ответить
ті що пролетіли зону бойових дій і прифронтові області - долетли до Воткінська, бо там по дорозі до удмуртії - "пустеля ППО". І скорш за все якась частина була збита на підльоті до заводу, бо там точно стояла якась обєктова ППО, а FP-5 все ж таки не балістика, і до того ж досить велика ***** з достатньо високою радіолокаційною сигнатурою.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:25 Ответить
Якщо біля заводу стояли ппо, то вони збили ракети на відстані десятків кілометрів від заводу, або менше. Відповідно, зважаючи що ракети пролетіли більше 1500 км, перш ніж їх збили, то можна вважати, що вони долетіли до цілі і були збиті біля неї вже. Бо якби вони всі пройшли ппо, то долетіти ще скільки-то кілометріви влучити в ціль їм би вже було не складно. Враховуючи, що в цих ракет дуже висока точність, судячи з відео. А збити крилату ракету, якщо є ппо, це значно простіша задача, ніж збити балістичну. Можна навіть з кулемета це зробити, якщо вийде в влучити в неї, а з пзрк, ще й в ціль розміром з літак, влучити ще простіше, досвідченому розрахунку. Тому щоб проривати таке щільне ппо, треба запускати десятки ракет, тоді, 1 з 6-10 точно пройде до цілі.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:27 Ответить
Всі. Мета була потрапити в рф.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:10 Ответить
🤣
показать весь комментарий
25.02.2026 14:46 Ответить
Воно нездатне проявити елементарну логіку, навіть, у реченні з кількох слів! Як можна очікувати ефективного управління державою з таким ідіотом начолі?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:12 Ответить
*начолі* - це як?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:31 Ответить
По-кацапськи "воглавє". Чи ти неспроможний перекласти?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:36 Ответить
Чучело, *начолі* пишеться *на чолі*. Вабене? Андестент? Ферштейн?
показать весь комментарий
26.02.2026 06:45 Ответить
то так саме, як із травневими шашликами
показать весь комментарий
25.02.2026 14:19 Ответить
Це як в совковому анекдоті. Таваріщ командір , патрони к пулємьоту кончілісь.Ну ти же комуніст!!! І пулємьот снова застрочіл.
Напевно фламінго були заряджені потужною незламністю і після збиття знову піднялися в повітря та вразили цілі.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
Тільки ніхто незнає що то за ціль і де її шукати Туман яром.....
показать весь комментарий
25.02.2026 17:22 Ответить
ця куля квадратна...
показать весь комментарий
25.02.2026 22:47 Ответить
Чому русня постійно не викладає відео про циркон, кинджали , взагалі ракети, не анонсує, не знімає відео для народу?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:55 Ответить
бо вони просто РОБЛЯТЬ із дня в день тисячі днів
показать весь комментарий
25.02.2026 13:56 Ответить
Ну, про "аналоговнєтний" "Кінжал" відосіков було знято (гуглити "кинжал видео"). "Петріоти", правда, ними налякати не вдалось.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:09 Ответить
Звідки ви це взяли? Ще й як викладає.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:21 Ответить
Не бачив) та й не шукав спеціально
показать весь комментарий
25.02.2026 15:27 Ответить
То про що ви тоді пишете?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:01 Ответить
ти моніториш кацапський інформ простір?
показать весь комментарий
25.02.2026 22:48 Ответить
Ні, я вже вище написав.
показать весь комментарий
25.02.2026 23:07 Ответить
Усі "Фламінго" під час нещодавньої атаки по РФ долетіли до цілі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3602359
комусь іншому вірю а зеленому ліДору - ні)))
показать весь комментарий
25.02.2026 13:55 Ответить
Якщо починаєш вірити зеленському, то це явна ознака, що з розумом щось не те! Вірити паяцу - себе не поважати!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:15 Ответить
говори це до 73% дегенератів
показать весь комментарий
25.02.2026 14:24 Ответить
Фламінги - це модернізована назва "довгого" "Нептуна"? 🤔
показать весь комментарий
25.02.2026 13:55 Ответить
ні.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:26 Ответить
Всі 3000 фламіндічєй?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:56 Ответить
Фламіндіч теж благополучно долетів до своєї цілі в Ізраїлі.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:58 Ответить
Де БАЛІСТИКА не доповів верхомнаний?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:57 Ответить
Капець і з цього піар робить, наркоман медійний і не тільки
показать весь комментарий
25.02.2026 13:57 Ответить
цьому покидьку вірити себе не поважати, все скільки разів було коли ураження іншими засобами враження приписували цим Фламінго,
показать весь комментарий
25.02.2026 13:57 Ответить
А в 19 році імбіцили повірили. Тепер мабуть ним не задоволені.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:12 Ответить
По Воткіно один фламінго - це дуже мало, щоб добре розвалити завод треба мабуть з десяток.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:58 Ответить
шо всю водку побили
показать весь комментарий
25.02.2026 14:06 Ответить
всі ракети долетіли до цілі. Водночас деякі з них збила ППО
показать весь комментарий
25.02.2026 14:00 Ответить
зазиває бомбити Київ (сам звісно завчасно виїде)? звісно кацапи в курсі, що долетіло. І Захід в курсі.

але пафосні виступи екс-капітана квн - це щоб що? зазиває скоріше обстріляти Столицю? бере на слабо?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:01 Ответить
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика»

з'явився новий вид - zельоний ниций звіздьож

показать весь комментарий
25.02.2026 14:02 Ответить
Всі 3000 штук, виготовлені в 2025 році і декілька сотень, які мали б вже бути виготовлені за 2 місяці 2026 року?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:02 Ответить
я бачив тілі один бабах
показать весь комментарий
25.02.2026 14:03 Ответить
Наш Пі***дун
показать весь комментарий
25.02.2026 14:12 Ответить
На місцях влучання було виявлено рожеве пір'я та пташине💩.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
А всі - це скільки? Одненьке?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:29 Ответить
бла-бла-бла. Один термин...
Бла-бла-бла... Баканов...
Бла-бла-бла - у січні 2022 року відправив Залужного до США за зброєю....
Бла-бла-бла.... Шашлики...
бла-бла-бла.... я не знав про вторгнення, Ленка 24.02.22 була у Києві, а не в Італії
бла-бла-бла ... Оман....
Бла-бла-бла.... 3000 Фламінг до кінця 2025 року.... по 7 одиниць на добу....
бла-бла-бла... ми крадемо тільки українськи гроші, гроші партнерів не крадемо...
бла-бла-бла... усі Фламінги долетіли...
============
Як пощастило Україні з керманичем! Достався найчеснішій лідор усіх часів і народів Боневтік Бообосрався Втікти Херсам Піду Оманський
показать весь комментарий
25.02.2026 14:31 Ответить
так вони вже давно долетили в ізраель....ще з миндичем цукерманом та вкраденими іми грошима...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:32 Ответить
Дай Боже нашим ЗСУ більше ракет нашого виробництва,щоб не жебракувати у "партнерів"! Ізраїль пішов шляхом виготовлення власної зброї і досяг незалежності від примх донорів...Наші інжинера не гірше!!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:55 Ответить
Це в мене щось логікою не так?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:07 Ответить
Та й там щоб промазати по кацапейці , то треба дуже сильно постаратися.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:08 Ответить
Копіює Кацапію? Куди їхні ракети впали - там і ціль.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:18 Ответить
Молодець !!!. З корупцією бореться, ракети виробляє ... а нам все не так!)
Тільки не зрозуміло, навіщо про це так голосно говорити. Це - робочий момент. Людям важливіше побачити результати, а не знати, скільки ракет зробили і скільки запустили.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:34 Ответить
Долетели все,.... но не все попали)) А зрада это или перемога тут уже каждый сам для себя разберётся ?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:38 Ответить
Попали чи попала в гальванічний цех. І це вже добре
показать весь комментарий
25.02.2026 16:39 Ответить
БУДЬ-ЯКИЙ успіх української "оборонки" спочатку заперечується, потім применшується результат і освистується! що тут відбувається???????
показать весь комментарий
25.02.2026 15:52 Ответить
не обращайте внимания ботоферма - методички работают за фубли - у кацапов всегда так рвут зади бо правда прыйшла
показать весь комментарий
25.02.2026 16:46 Ответить
"Так працює і уражає цілі ракета «Фламінго». Це серйозне зрушення у нашому ВПК. Тяжка зброя, здатна долати ПВО ворога. Результати ураження - є дійсно руйнівними. Чекаємо на комбіновані застосування по цілях, поряд із приманками - по критично важливому для ворога виробництву. Дуже добрі новини й результати. Вдячність всім українським інженерам, хто працює задля зміцнення обороноздатності України.Нова українська ракетна програма, - це вагомий аргумент. І цей аргумент, змусить ворога відповідати за його злочини." ______це слова патріота з іншого сайту! тут таких коментарів абсолютна меншість! переважна маса тут - злобні висери та нахабна брехня!
показать весь комментарий
25.02.2026 16:59 Ответить
Українці ******* зраду, а русня - допомагає.
На щастя, це не впливає на кількість і результативність ударів.
Хто робить - той робить, не озираючись на коментарі в Інтернеті.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:11 Ответить
українські соціальні мережі, інформаційні сайти це дуже важливий внутрішній фронт, на якому ворог намагається розколоти українців, посіяти паніку та ворожнечу! ЧОМУ з цим злом не борються? ЧОМУ йому це дозволяють?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:20 Ответить
Тому що всім *****.
Бігають тут всякі паші-ппхаші, розповідають про мільйони невоюючих офіцерів, але чистять їх через раз.
Мовчан веде постійну рубрику "у нас все погано і кінець" - навіть повідомлення не видаляють, навпаки, "группа поддєржкі" їх в топ виводить.
У русні інакше.
Вони нюхом чують: перемога в мізках важливіша за перемогу на полі бою.
От і "работают братья, от мала до вєліка".
показать весь комментарий
25.02.2026 17:24 Ответить
Перед нами - справжній тріумф абсурду, де логіка не просто ,,вийшла покурити'', а офіційно звільнилася без права на поновлення....Заява про те, що ракети були одночасно ,,збиті ворожим ППО'' і ,,всі до одної влучили в ціль'' - це вищий пілотаж, який неможливо пояснити законами фізики, лише медициною..... У цьому викривленому всесвіті збиті ракети, мабуть, силою думки збираються з уламків у повітрі й упевнено крокують до об'єкта пішки. Спроба зліпити цей ,,вінегрет'' в одному звіті свідчить або про абсолютну зневагу до інтелекту слухачів, або про те, що спікер перебуває в полоні дуже специфічних ілюзій. Схоже, нажаль якість ,,трави'' в Офісі президента сьогодні значно перевищує якість військового планування...... Важко зберігати зв'язок із реальністю, коли твій мозок генерує парадокси швидше, ніж ППО -звіти. Це вже не військова аналітика, а сценарій дешевого шоу, де закони природи легко обходяться черговою ,,п'яткою'' міцного самосаду.....Очевидно ж, що для автора цієї промови фізика - це лише прикре непорозуміння. Тільки під впливом речовин виняткової якості можна бачити ,,фантастичний успіх'' там, де будь-яка твереза людина помітить лише нездатність зв'язати два речення, логічно не заперечивши самому собі.....
показать весь комментарий
25.02.2026 17:13 Ответить
Залишилось лише впевнено довести, що всі свідчення ураження цілей ракетами - плід ШІ.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:18 Ответить
Менше слів, більше діла.
Обов'язково щось зайве проскочить
показать весь комментарий
25.02.2026 17:14 Ответить
 
 