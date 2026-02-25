Все "Фламинго" во время недавней атаки по РФ долетели до цели, - Зеленский

Фото: Denys Shtilierman/X

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время атаки ракетами "Фламинго" по России все ракеты долетели до цели. В то же время некоторые из них были сбиты ПВО.

Что известно

"Были попадания ракетами "Фламинго" на 1400 км. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии. Как я говорил, охотятся за производством "Фламинго", нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих атак русских.

Они будут наращивать количество, это зависит от денег и некоторых компонентов", - отметил президент.

Зеленский считает, что в зависимости от количества у Украины будет больше удачных ударов.

"Я не буду говорить, каким количеством били в этот раз "Фламинго", хочу сказать, были сбиты русскими ПВО, были четкие попадания. Самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта. Считаю, что это самый главный успех. Мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и меткости", - подытожил он.

Что предшествовало?

В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по ВПК и логистике противника, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Известно, что под ударом - "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты.

