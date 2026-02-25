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Новини Удари по РФ
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Усі "Фламінго" під час нещодавньої атаки по РФ долетіли до цілі, - Зеленський

Зеленський розповів про атаку Фламінго по заводу в РФ
Фото: Denys Shtilierman/X

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час атаки ракетами "Фламінго" по Росії всі ракети долетіли до цілі. Водночас деякі з них збила ППО.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Були влучання ракетами "Фламінго" на 1400 км. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії. Як я казав, полюють за виробництвом "Фламінго", нам довелося чекати довго реновації лінії виробництва через відповідні атаки рускіх.

Вони нарощуватимуть кількість, це залежить від грошей та деяких компонентів", - зазначив президент.

Читайте також: Україна готова утриматись від ударів по території Росії, питання лише до росіян, - Зеленський

Зеленський вважає, що залежно від кількості в України буде більше вдалих ударів. 

"Я не казатиму, якою кількістю били цей раз "Фламінго", хочу сказати, були збиття рускім ППО, були чіткі влучання. Найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта. Вважаю, що це найголовніший успіх. Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію та влучність", - підсумував він.

Також дивіться: Завод азотних добрив "Дорогобуж" атаковано у Смоленській області: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+21
Так всі долетіли чи деякі збили?
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25.02.2026 13:52 Відповісти
+20
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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25.02.2026 13:54 Відповісти
+17
цьому покидьку вірити себе не поважати, все скільки разів було коли ураження іншими засобами враження приписували цим Фламінго,
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25.02.2026 13:57 Відповісти
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Так всі долетіли чи деякі збили?
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25.02.2026 13:52 Відповісти
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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25.02.2026 13:54 Відповісти
Віталік неперевершений....
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25.02.2026 13:58 Відповісти
долетілі всі, але частина була збита на термінальній стадії на підльоті до об'єкта.
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25.02.2026 13:55 Відповісти
Тобто всі не долетіли.
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25.02.2026 14:10 Відповісти
ті що пролетіли зону бойових дій і прифронтові області - долетли до Воткінська, бо там по дорозі до удмуртії - "пустеля ППО". І скорш за все якась частина була збита на підльоті до заводу, бо там точно стояла якась обєктова ППО, а FP-5 все ж таки не балістика, і до того ж досить велика ***** з достатньо високою радіолокаційною сигнатурою.
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25.02.2026 14:25 Відповісти
Якщо біля заводу стояли ппо, то вони збили ракети на відстані десятків кілометрів від заводу, або менше. Відповідно, зважаючи що ракети пролетіли більше 1500 км, перш ніж їх збили, то можна вважати, що вони долетіли до цілі і були збиті біля неї вже. Бо якби вони всі пройшли ппо, то долетіти ще скільки-то кілометріви влучити в ціль їм би вже було не складно. Враховуючи, що в цих ракет дуже висока точність, судячи з відео. А збити крилату ракету, якщо є ппо, це значно простіша задача, ніж збити балістичну. Можна навіть з кулемета це зробити, якщо вийде в влучити в неї, а з пзрк, ще й в ціль розміром з літак, влучити ще простіше, досвідченому розрахунку. Тому щоб проривати таке щільне ппо, треба запускати десятки ракет, тоді, 1 з 6-10 точно пройде до цілі.
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25.02.2026 15:27 Відповісти
Всі. Мета була потрапити в рф.
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25.02.2026 14:10 Відповісти
🤣
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25.02.2026 14:46 Відповісти
Воно нездатне проявити елементарну логіку, навіть, у реченні з кількох слів! Як можна очікувати ефективного управління державою з таким ідіотом начолі?
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25.02.2026 14:12 Відповісти
*начолі* - це як?
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25.02.2026 14:31 Відповісти
По-кацапськи "воглавє". Чи ти неспроможний перекласти?
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25.02.2026 16:36 Відповісти
то так саме, як із травневими шашликами
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25.02.2026 14:19 Відповісти
Це як в совковому анекдоті. Таваріщ командір , патрони к пулємьоту кончілісь.Ну ти же комуніст!!! І пулємьот снова застрочіл.
Напевно фламінго були заряджені потужною незламністю і після збиття знову піднялися в повітря та вразили цілі.
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25.02.2026 14:27 Відповісти
Тільки ніхто незнає що то за ціль і де її шукати Туман яром.....
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25.02.2026 17:22 Відповісти
ця куля квадратна...
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25.02.2026 22:47 Відповісти
Чому русня постійно не викладає відео про циркон, кинджали , взагалі ракети, не анонсує, не знімає відео для народу?
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25.02.2026 13:55 Відповісти
бо вони просто РОБЛЯТЬ із дня в день тисячі днів
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25.02.2026 13:56 Відповісти
Ну, про "аналоговнєтний" "Кінжал" відосіков було знято (гуглити "кинжал видео"). "Петріоти", правда, ними налякати не вдалось.
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25.02.2026 15:09 Відповісти
Звідки ви це взяли? Ще й як викладає.
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25.02.2026 14:21 Відповісти
Не бачив) та й не шукав спеціально
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25.02.2026 15:27 Відповісти
То про що ви тоді пишете?
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25.02.2026 20:01 Відповісти
ти моніториш кацапський інформ простір?
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25.02.2026 22:48 Відповісти
Ні, я вже вище написав.
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25.02.2026 23:07 Відповісти
Усі "Фламінго" під час нещодавньої атаки по РФ долетіли до цілі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3602359
комусь іншому вірю а зеленому ліДору - ні)))
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25.02.2026 13:55 Відповісти
Якщо починаєш вірити зеленському, то це явна ознака, що з розумом щось не те! Вірити паяцу - себе не поважати!
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25.02.2026 14:15 Відповісти
говори це до 73% дегенератів
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25.02.2026 14:24 Відповісти
Фламінги - це модернізована назва "довгого" "Нептуна"? 🤔
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25.02.2026 13:55 Відповісти
ні.
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25.02.2026 14:26 Відповісти
Всі 3000 фламіндічєй?
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25.02.2026 13:56 Відповісти
Фламіндіч теж благополучно долетів до своєї цілі в Ізраїлі.
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25.02.2026 13:58 Відповісти
Де БАЛІСТИКА не доповів верхомнаний?
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25.02.2026 13:57 Відповісти
Капець і з цього піар робить, наркоман медійний і не тільки
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25.02.2026 13:57 Відповісти
цьому покидьку вірити себе не поважати, все скільки разів було коли ураження іншими засобами враження приписували цим Фламінго,
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25.02.2026 13:57 Відповісти
А в 19 році імбіцили повірили. Тепер мабуть ним не задоволені.
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25.02.2026 14:12 Відповісти
По Воткіно один фламінго - це дуже мало, щоб добре розвалити завод треба мабуть з десяток.
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25.02.2026 13:58 Відповісти
шо всю водку побили
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25.02.2026 14:06 Відповісти
всі ракети долетіли до цілі. Водночас деякі з них збила ППО
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25.02.2026 14:00 Відповісти
зазиває бомбити Київ (сам звісно завчасно виїде)? звісно кацапи в курсі, що долетіло. І Захід в курсі.

але пафосні виступи екс-капітана квн - це щоб що? зазиває скоріше обстріляти Столицю? бере на слабо?
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25.02.2026 14:01 Відповісти
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика»

з'явився новий вид - zельоний ниций звіздьож

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25.02.2026 14:02 Відповісти
Всі 3000 штук, виготовлені в 2025 році і декілька сотень, які мали б вже бути виготовлені за 2 місяці 2026 року?
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25.02.2026 14:02 Відповісти
я бачив тілі один бабах
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25.02.2026 14:03 Відповісти
Наш Пі***дун
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25.02.2026 14:12 Відповісти
На місцях влучання було виявлено рожеве пір'я та пташине💩.
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25.02.2026 14:27 Відповісти
А всі - це скільки? Одненьке?
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25.02.2026 14:29 Відповісти
бла-бла-бла. Один термин...
Бла-бла-бла... Баканов...
Бла-бла-бла - у січні 2022 року відправив Залужного до США за зброєю....
Бла-бла-бла.... Шашлики...
бла-бла-бла.... я не знав про вторгнення, Ленка 24.02.22 була у Києві, а не в Італії
бла-бла-бла ... Оман....
Бла-бла-бла.... 3000 Фламінг до кінця 2025 року.... по 7 одиниць на добу....
бла-бла-бла... ми крадемо тільки українськи гроші, гроші партнерів не крадемо...
бла-бла-бла... усі Фламінги долетіли...
============
Як пощастило Україні з керманичем! Достався найчеснішій лідор усіх часів і народів Боневтік Бообосрався Втікти Херсам Піду Оманський
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25.02.2026 14:31 Відповісти
так вони вже давно долетили в ізраель....ще з миндичем цукерманом та вкраденими іми грошима...
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25.02.2026 14:32 Відповісти
Дай Боже нашим ЗСУ більше ракет нашого виробництва,щоб не жебракувати у "партнерів"! Ізраїль пішов шляхом виготовлення власної зброї і досяг незалежності від примх донорів...Наші інжинера не гірше!!
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25.02.2026 14:55 Відповісти
Це в мене щось логікою не так?
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25.02.2026 15:07 Відповісти
Та й там щоб промазати по кацапейці , то треба дуже сильно постаратися.
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25.02.2026 15:08 Відповісти
Копіює Кацапію? Куди їхні ракети впали - там і ціль.
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25.02.2026 15:18 Відповісти
Молодець !!!. З корупцією бореться, ракети виробляє ... а нам все не так!)
Тільки не зрозуміло, навіщо про це так голосно говорити. Це - робочий момент. Людям важливіше побачити результати, а не знати, скільки ракет зробили і скільки запустили.
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25.02.2026 15:34 Відповісти
Долетели все,.... но не все попали)) А зрада это или перемога тут уже каждый сам для себя разберётся ?
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25.02.2026 15:38 Відповісти
Попали чи попала в гальванічний цех. І це вже добре
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25.02.2026 16:39 Відповісти
БУДЬ-ЯКИЙ успіх української "оборонки" спочатку заперечується, потім применшується результат і освистується! що тут відбувається???????
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25.02.2026 15:52 Відповісти
"Так працює і уражає цілі ракета «Фламінго». Це серйозне зрушення у нашому ВПК. Тяжка зброя, здатна долати ПВО ворога. Результати ураження - є дійсно руйнівними. Чекаємо на комбіновані застосування по цілях, поряд із приманками - по критично важливому для ворога виробництву. Дуже добрі новини й результати. Вдячність всім українським інженерам, хто працює задля зміцнення обороноздатності України.Нова українська ракетна програма, - це вагомий аргумент. І цей аргумент, змусить ворога відповідати за його злочини." ______це слова патріота з іншого сайту! тут таких коментарів абсолютна меншість! переважна маса тут - злобні висери та нахабна брехня!
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25.02.2026 16:59 Відповісти
Українці ******* зраду, а русня - допомагає.
На щастя, це не впливає на кількість і результативність ударів.
Хто робить - той робить, не озираючись на коментарі в Інтернеті.
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25.02.2026 17:11 Відповісти
українські соціальні мережі, інформаційні сайти це дуже важливий внутрішній фронт, на якому ворог намагається розколоти українців, посіяти паніку та ворожнечу! ЧОМУ з цим злом не борються? ЧОМУ йому це дозволяють?
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25.02.2026 17:20 Відповісти
Тому що всім *****.
Бігають тут всякі паші-ппхаші, розповідають про мільйони невоюючих офіцерів, але чистять їх через раз.
Мовчан веде постійну рубрику "у нас все погано і кінець" - навіть повідомлення не видаляють, навпаки, "группа поддєржкі" їх в топ виводить.
У русні інакше.
Вони нюхом чують: перемога в мізках важливіша за перемогу на полі бою.
От і "работают братья, от мала до вєліка".
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25.02.2026 17:24 Відповісти
Перед нами - справжній тріумф абсурду, де логіка не просто ,,вийшла покурити'', а офіційно звільнилася без права на поновлення....Заява про те, що ракети були одночасно ,,збиті ворожим ППО'' і ,,всі до одної влучили в ціль'' - це вищий пілотаж, який неможливо пояснити законами фізики, лише медициною..... У цьому викривленому всесвіті збиті ракети, мабуть, силою думки збираються з уламків у повітрі й упевнено крокують до об'єкта пішки. Спроба зліпити цей ,,вінегрет'' в одному звіті свідчить або про абсолютну зневагу до інтелекту слухачів, або про те, що спікер перебуває в полоні дуже специфічних ілюзій. Схоже, нажаль якість ,,трави'' в Офісі президента сьогодні значно перевищує якість військового планування...... Важко зберігати зв'язок із реальністю, коли твій мозок генерує парадокси швидше, ніж ППО -звіти. Це вже не військова аналітика, а сценарій дешевого шоу, де закони природи легко обходяться черговою ,,п'яткою'' міцного самосаду.....Очевидно ж, що для автора цієї промови фізика - це лише прикре непорозуміння. Тільки під впливом речовин виняткової якості можна бачити ,,фантастичний успіх'' там, де будь-яка твереза людина помітить лише нездатність зв'язати два речення, логічно не заперечивши самому собі.....
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25.02.2026 17:13 Відповісти
Залишилось лише впевнено довести, що всі свідчення ураження цілей ракетами - плід ШІ.
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25.02.2026 17:18 Відповісти
Менше слів, більше діла.
Обов'язково щось зайве проскочить
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25.02.2026 17:14 Відповісти
 
 