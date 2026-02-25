Усі "Фламінго" під час нещодавньої атаки по РФ долетіли до цілі, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під час атаки ракетами "Фламінго" по Росії всі ракети долетіли до цілі. Водночас деякі з них збила ППО.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Були влучання ракетами "Фламінго" на 1400 км. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії. Як я казав, полюють за виробництвом "Фламінго", нам довелося чекати довго реновації лінії виробництва через відповідні атаки рускіх.

Вони нарощуватимуть кількість, це залежить від грошей та деяких компонентів", - зазначив президент.

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Зеленський вважає, що залежно від кількості в України буде більше вдалих ударів.

"Я не казатиму, якою кількістю били цей раз "Фламінго", хочу сказати, були збиття рускім ППО, були чіткі влучання. Найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта. Вважаю, що це найголовніший успіх. Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію та влучність", - підсумував він.

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Що передувало?

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару ВПК та логістики противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Відомо, що під ударом - "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети.

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