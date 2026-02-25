Усі "Фламінго" під час нещодавньої атаки по РФ долетіли до цілі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час атаки ракетами "Фламінго" по Росії всі ракети долетіли до цілі. Водночас деякі з них збила ППО.
Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Були влучання ракетами "Фламінго" на 1400 км. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії. Як я казав, полюють за виробництвом "Фламінго", нам довелося чекати довго реновації лінії виробництва через відповідні атаки рускіх.
Вони нарощуватимуть кількість, це залежить від грошей та деяких компонентів", - зазначив президент.
Зеленський вважає, що залежно від кількості в України буде більше вдалих ударів.
"Я не казатиму, якою кількістю били цей раз "Фламінго", хочу сказати, були збиття рускім ППО, були чіткі влучання. Найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта. Вважаю, що це найголовніший успіх. Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію та влучність", - підсумував він.
Що передувало?
- У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару ВПК та логістики противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
- Відомо, що під ударом - "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети.
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Напевно фламінго були заряджені потужною незламністю і після збиття знову піднялися в повітря та вразили цілі.
комусь іншому вірю а зеленому ліДору - ні)))
але пафосні виступи екс-капітана квн - це щоб що? зазиває скоріше обстріляти Столицю? бере на слабо?
з'явився новий вид - zельоний ниций звіздьож
Бла-бла-бла... Баканов...
Бла-бла-бла - у січні 2022 року відправив Залужного до США за зброєю....
Бла-бла-бла.... Шашлики...
бла-бла-бла.... я не знав про вторгнення, Ленка 24.02.22 була у Києві, а не в Італії
бла-бла-бла ... Оман....
Бла-бла-бла.... 3000 Фламінг до кінця 2025 року.... по 7 одиниць на добу....
бла-бла-бла... ми крадемо тільки українськи гроші, гроші партнерів не крадемо...
бла-бла-бла... усі Фламінги долетіли...
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Як пощастило Україні з керманичем! Достався найчеснішій лідор усіх часів і народів Боневтік Бообосрався Втікти Херсам Піду Оманський
Тільки не зрозуміло, навіщо про це так голосно говорити. Це - робочий момент. Людям важливіше побачити результати, а не знати, скільки ракет зробили і скільки запустили.
На щастя, це не впливає на кількість і результативність ударів.
Хто робить - той робить, не озираючись на коментарі в Інтернеті.
Бігають тут всякі паші-ппхаші, розповідають про мільйони невоюючих офіцерів, але чистять їх через раз.
Мовчан веде постійну рубрику "у нас все погано і кінець" - навіть повідомлення не видаляють, навпаки, "группа поддєржкі" їх в топ виводить.
У русні інакше.
Вони нюхом чують: перемога в мізках важливіша за перемогу на полі бою.
От і "работают братья, от мала до вєліка".
Обов'язково щось зайве проскочить