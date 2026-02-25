В Лондоне хотят перекрыть схемы обхода санкций РФ

Министр торговли Великобритании анонсировал подготовку нового законодательства для борьбы с обходом санкций против российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на заявление британского чиновника.

Речь идет о механизме, который должен перекрыть схемы поставок российской сырой нефти в Соединенное Королевство через третьи страны. По словам министра торговли Великобритании Криса Брайанта, правительство работает над законопроектом, который позволит устранить эту проблему.

Во время слушаний в Палате общин парламентарии обратили внимание на подсанкционные российские танкеры, которые продолжают проходить через пролив Ла-Манш. В ответ министр подчеркнул, что Россия системно пытается обходить ограничения, поэтому санкционную политику необходимо регулярно обновлять.

"Россия пытается избегать и обходить все санкции, поэтому мы должны постоянно пересматривать и усиливать действующие ограничения", — отметил Брайант.

По его словам, вследствие введенных мер 99,6% российского импорта в Великобританию уже прекратилось. В то же время правительство считает необходимым закрыть все возможные лазейки, которые позволяют российской нефти попадать на британский рынок после переработки в других государствах.

Новое законодательство против схем обхода

Предложенный законопроект имеет целью сделать невозможным импорт продукции, изготовленной из российской нефти, даже если она была переработана за пределами РФ. Британское правительство рассматривает это как часть стратегии по усилению экономического давления на Москву.

В Лондоне подчеркивают, что санкционный режим должен оставаться действенным инструментом влияния, особенно в условиях войны России против Украины.

Санкционная политика Лондона

24 февраля Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций за четыре года полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он предусматривает почти 300 новых ограничений.

Санкции направлены на уменьшение доходов России от экспорта энергоносителей, в частности нефти, а также против ключевых поставщиков военного оборудования. Правительство подчеркивает, что давление на Россию будет продолжаться до прекращения агрессии против Украины.

Ранее Лондон заявлял, что предоставит Украине более $17 млрд военной помощи.

