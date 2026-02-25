У Лондоні хочуть перекрити схеми обходу санкцій РФ

Міністр торгівлі Великої Британії анонсував підготовку нового законодавства для боротьби з обходом санкції проти російської нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News з посиланням на заяву британського урядовця.

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Мовиться про механізм, що має перекрити схеми постачання російської сирої нафти до Сполученого Королівства через треті країни. За словами міністра торгівлі Великої Британії Кріса Браянта, уряд працює над законопроєктом, що дозволить усунути цю проблему.

Під час слухань у Палата громад парламентарі звернули увагу на підсанкційні російські танкери, які продовжують проходити через протоку Ла-Манш. У відповідь міністр наголосив, що Росія системно намагається обходити обмеження, тому санкційну політику необхідно регулярно оновлювати.

"Росія намагається уникати та обходити всі санкції, тому ми маємо постійно переглядати й посилювати чинні обмеження", — зазначив Браянт.

За його словами, внаслідок запроваджених заходів 99,6% російського імпорту до Великої Британії вже припинилося. Водночас уряд вважає за необхідне закрити всі можливі лазівки, які дозволяють російській нафті потрапляти на британський ринок після переробки в інших державах.

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Нове законодавство проти схем обходу

Запропонований законопроєкт має на меті унеможливити імпорт продукції, виготовленої з російської нафти, навіть якщо вона була перероблена за межами РФ. Британський уряд розглядає це як частину стратегії з посилення економічного тиску на Москву.

У Лондоні наголошують, що санкційний режим має залишатися дієвим інструментом впливу, особливо в умовах війни Росії проти України.

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Санкційна політика Лондона

24 лютого Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій за чотири роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він передбачає майже 300 нових обмежень.

Санкції спрямовані на зменшення доходів Росії від експорту енергоносіїв, зокрема нафти, а також проти ключових постачальників військового обладнання. Уряд підкреслює, що тиск на Росію триватиме до припинення агресії проти України.

Раніше Лондон заявляв, що надасть Україні понад $17 млрд військової допомоги.

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