Дмитриев прибыл в Женеву во время переговоров Украины и США

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС.

По данным российских СМИ, Дмитриев прибыл в отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве, где продолжаются переговоры украинской и американской делегаций.

Переговоры Украины и США

В четверг, 26 февраля, в Женеве началась встреча главы украинской переговорной делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланцами президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Пропагандистские СМИ утверждают, что посланник Кремля прибыл в тот же отель, где проходят консультации между Украиной и США. В то же время официальной информации о формате его возможных контактов с американской стороной пока нет.

Дальнейшие дипломатические шаги

Ранее президент Украины Зеленский анонсировал новые переговоры в трехстороннем формате в начале марта.

25 февраля состоялся телефонный разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили подготовку к следующему раунду переговоров.

По данным СМИ, во время разговора Трамп заявил, что хотел бы завершения войны в течение месяца.

К слову, "Суспільне" со ссылкой на источники в ОП также заявили, что президент США и украинский глава во время телефонного разговора 25 февраля обсуждали завершение войны России против Украины в ближайшие месяцы.

