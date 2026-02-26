РУС
640 12

Дмитриев прибыл в Женеву во время переговоров Украины и США

Дмитриев приехал в Женеву

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС.

По данным российских СМИ, Дмитриев прибыл в отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве, где продолжаются переговоры украинской и американской делегаций.

Переговоры Украины и США

В четверг, 26 февраля, в Женеве началась встреча главы украинской переговорной делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланцами президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Пропагандистские СМИ утверждают, что посланник Кремля прибыл в тот же отель, где проходят консультации между Украиной и США. В то же время официальной информации о формате его возможных контактов с американской стороной пока нет.

Дальнейшие дипломатические шаги

Ранее президент Украины Зеленский анонсировал новые переговоры в трехстороннем формате в начале марта.

25 февраля состоялся телефонный разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили подготовку к следующему раунду переговоров.

По данным СМИ, во время разговора Трамп заявил, что хотел бы завершения войны в течение месяца.

  • К слову, "Суспільне" со ссылкой на источники в ОП также заявили, что президент США и украинский глава во время телефонного разговора 25 февраля обсуждали завершение войны России против Украины в ближайшие месяцы.

+2
Умеров - прямо щирий українець.
26.02.2026 19:38 Ответить
+1
Куратор Віткофа і Кушнера приїхав. І привіз нові методички, матрьошки, ікру, ведмежі шкури і пару хлопчиків
26.02.2026 19:30 Ответить
Нікчемна московія, спромоглася направити хохла-перевертня до переговорів з представниками Українцями!! Бо московити, як казав жириновський
Жириновський в Держдумі: "Вся "Єдина Росія" - злочинці!", 16.09.2015

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U http://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U

На пленарному засіданні Держдуми Росії лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал під час свого виступу, присвяченого підсумкам виборів в Амурській області. Він різко відреагував на коментарі членів "Єдиної Росії", що звучали з залу, і після прохання не заважати його виступу назвав владну партію злочинцями.
26.02.2026 19:28 Ответить
глист грьобаний !
приповз Україну мародьорити разом з хамітами

.
26.02.2026 19:35 Ответить
Оу май😸. Як неочікувано, прям випадково може відбуватися зустріч тет а тет Умєрова з Дмітрєвим 🤔. Без " всяких там Буданових ітд."
26.02.2026 19:30 Ответить
Задовбала ця жирафа в окулярах. Нехай вже здохне.
26.02.2026 19:33 Ответить
Та хрін з ним, белокурой бестієй, проблема в тому, що нашим переговорникам та самому Зелеьонському довіри ніякої немає. Що ця зелена банда ватанів перетірає, ніхто не знає. Конешно Зеля каже, що він ще нічого не здав, якщо забудем редкоземи та ресурси.
26.02.2026 19:35 Ответить
Зеленський зробив велику помилку, за вимогою Х'уйла прибравши з переговорної групи представників Європи. При європейцях Зелю може не нагибали б так жостко. Нажаль, бачимо що Х'уйло постійно на переговорах свого добивається. Зеля ж як щось м'яке постійно приймає форму в яку його зминають. І від початкових українських пунктів коли рік назад тільки всі ці ''переговори'' задумувались, не залишилось нічого. Тепер на ''переговорах'' тупо обговорюють які території Україна повинна віддати і в яку позу потім стати
26.02.2026 19:36 Ответить
НЄ НУ ШАБ ТАК ПАЛИТИСЯ !!! Троііца гешефтнікав -Умєров- Дмітрієв - вітькозятьок

""гешефт "- выгодная договорная сделка -слово из еврейского немецокого "

Американець з паспотратами рашки та сша хлопочеться за мир ?
Де? - Над головами Єрмака Зеленського?
а тіпо представляє інтереси України.

А в Києві вова з церемоніальною непомітною у великій геополітиці постаті ГЕРЦОГОМ з Ізраїлю домовляється про щось після розмови з Трапмпом по телефону.
А ПРО ЩО?
26.02.2026 19:40 Ответить
ДМІТРІЄВ - росіянин украИнскава праісхажденія (мабуть не за національністю)https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d526a647c7b030807f46f2c8a20fe99cfabe2777b47352b73d7bd731904beeafJmltdHM9MTc3MjA2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1L3BlcnNvbi82N2I0NTQ4YzlhNzk0NzdkZGU3Mzk4NjI&ntb=1 Кирилл Дмитриев, родом з Києва, має батька, який був професором і науково-консультантами. Він відзначив свій вищий навчальний процес в Стэнфордському університеті, де отримав ступінь бакалавра з економіки, а пізніше - MBA в Гарвардській школі Бекера. Дмитриев пройшов курс військової служби, але його кар'єра відбулася в інших сферах, зокрема в банках Goldman Sachs і McKinsey. Він також був генеральним директором Ріспондентс і спецпредставником президента України в інвестиційному співробітництві з зарубіжними країнами.
Дєдушка заслужєнний ваяка родився в Пітері - воював геройськи ще у Фінській та під Сталінградом.
Як це буває з рашистськими військовими пенсіонерами - песійний відпочинок прєдпачьол у Києві
й народив там татка сьогоднішнього Кірілла ...
26.02.2026 19:48 Ответить
Прожекты привёз от ***** на миллион триллионов доляров... Витька и зятька хочет обдурить...
26.02.2026 19:44 Ответить
УЯВІТЬ ЦЯ ШОБЛА+УМЕРОВ
26.02.2026 20:01 Ответить
 
 