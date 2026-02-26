УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7677 відвідувачів онлайн
Новини Переговори із США переговори з РФ
1 810 21

Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США

Дмітрієв приїхав у Женеву

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прибув до Швейцарії для переговорів із представниками США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського агентства ТАСС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними російських ЗМІ, Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons Hotel des Bergues у Женеві, де тривають переговори української та американської делегацій.

Переговори України та США

У четвер, 26 лютого, у Женеві розпочалася зустріч глави української переговорної делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Пропагандистські медіа стверджують, що посланець Кремля прибув до того самого готелю, де проходять консультації між Україною та США. Водночас офіційної інформації про формат його можливих контактів з американською стороною наразі немає.

Читайте також: "Президент має певний оптимізм": Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України

Подальші дипломатичні кроки

Раніше президент України Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.

25 лютого відбулася телефонна розмова між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили підготовку до наступного раунду перемовин.

За даними ЗМІ, під час розмови Трамп заявив, що хотів би завершення війни протягом місяця.

  • До слова, "Суспільне" з посиланням на джерела в ОП також заявили, що президент США та український глава під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Автор: 

перемовини (3801) Швейцарія (935) переговори з Росією (1608)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Куратор Віткофа і Кушнера приїхав. І привіз нові методички, матрьошки, ікру, ведмежі шкури і пару хлопчиків
показати весь коментар
26.02.2026 19:30 Відповісти
+4
Задовбала ця жирафа в окулярах. Нехай вже здохне.
показати весь коментар
26.02.2026 19:33 Відповісти
+4
глист грьобаний !
приповз Україну мародьорити разом з хамітами

.
показати весь коментар
26.02.2026 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нікчемна московія, спромоглася направити хохла-перевертня до переговорів з представниками Українцями!! Бо московити, як казав жириновський
Жириновський в Держдумі: "Вся "Єдина Росія" - злочинці!", 16.09.2015

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U http://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U

На пленарному засіданні Держдуми Росії лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал під час свого виступу, присвяченого підсумкам виборів в Амурській області. Він різко відреагував на коментарі членів "Єдиної Росії", що звучали з залу, і після прохання не заважати його виступу назвав владну партію злочинцями.
показати весь коментар
26.02.2026 19:28 Відповісти
Умеров - прямо щирий українець.
показати весь коментар
26.02.2026 19:38 Відповісти
А умєров знає хто такий дмітрієв? Чи вони обидва знають тільки Трампа і пуйла?
показати весь коментар
26.02.2026 20:35 Відповісти
Куратор Віткофа і Кушнера приїхав. І привіз нові методички, матрьошки, ікру, ведмежі шкури і пару хлопчиків
показати весь коментар
26.02.2026 19:30 Відповісти
глист грьобаний !
приповз Україну мародьорити разом з хамітами

.
показати весь коментар
26.02.2026 19:35 Відповісти
Оу май😸. Як неочікувано, прям випадково може відбуватися зустріч тет а тет Умєрова з Дмітрєвим 🤔. Без " всяких там Буданових ітд."
показати весь коментар
26.02.2026 19:30 Відповісти
Звичайно!!!
Так само як тет а тет винирнув Піськодрай в лижах з Буковелю нежданно в Омані. З тим старим гебістом диким
показати весь коментар
26.02.2026 20:42 Відповісти
Задовбала ця жирафа в окулярах. Нехай вже здохне.
показати весь коментар
26.02.2026 19:33 Відповісти
Та хрін з ним, белокурой бестієй, проблема в тому, що нашим переговорникам та самому Зелеьонському довіри ніякої немає. Що ця зелена банда ватанів перетірає, ніхто не знає. Конешно Зеля каже, що він ще нічого не здав, якщо забудем редкоземи та ресурси.
показати весь коментар
26.02.2026 19:35 Відповісти
Зеленський зробив велику помилку, за вимогою Х'уйла прибравши з переговорної групи представників Європи. При європейцях Зелю може не нагибали б так жостко. Нажаль, бачимо що Х'уйло постійно на переговорах свого добивається. Зеля ж як щось м'яке постійно приймає форму в яку його зминають. І від початкових українських пунктів коли рік назад тільки всі ці ''переговори'' задумувались, не залишилось нічого. Тепер на ''переговорах'' тупо обговорюють які території Україна повинна віддати і в яку позу потім стати
показати весь коментар
26.02.2026 19:36 Відповісти
Йому команда була, втікати бігати від європейців.
У 22му в Стамбулі лише дядя Боря з Лондону розігнав те збіговисько, що вже нацарапало капітуляцію !!
А арахами тиснули руки цапам, посміхалися..... такі пики щасливі були
показати весь коментар
26.02.2026 20:40 Відповісти
Тільки воювати потім дядя Боря не схотів чогось, разом з Україною.
показати весь коментар
26.02.2026 20:42 Відповісти
НЄ НУ ШАБ ТАК ПАЛИТИСЯ !!! Троііца гешефтнікав -Умєров- Дмітрієв - вітькозятьок

""гешефт "- выгодная договорная сделка -слово из еврейского немецокого "

Американець з паспотратами рашки та сша хлопочеться за мир ?
Де? - Над головами Єрмака Зеленського?
а тіпо представляє інтереси України.

А в Києві вова з церемоніальною непомітною у великій геополітиці постаті ГЕРЦОГОМ з Ізраїлю домовляється про щось після розмови з Трапмпом по телефону.
А ПРО ЩО?
показати весь коментар
26.02.2026 19:40 Відповісти
ДМІТРІЄВ - росіянин украИнскава праісхажденія (мабуть не за національністю)https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d526a647c7b030807f46f2c8a20fe99cfabe2777b47352b73d7bd731904beeafJmltdHM9MTc3MjA2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1L3BlcnNvbi82N2I0NTQ4YzlhNzk0NzdkZGU3Mzk4NjI&ntb=1 Кирилл Дмитриев, родом з Києва, має батька, який був професором і науково-консультантами. Він відзначив свій вищий навчальний процес в Стэнфордському університеті, де отримав ступінь бакалавра з економіки, а пізніше - MBA в Гарвардській школі Бекера. Дмитриев пройшов курс військової служби, але його кар'єра відбулася в інших сферах, зокрема в банках Goldman Sachs і McKinsey. Він також був генеральним директором Ріспондентс і спецпредставником президента України в інвестиційному співробітництві з зарубіжними країнами.
Дєдушка заслужєнний ваяка родився в Пітері - воював геройськи ще у Фінській та під Сталінградом.
Як це буває з рашистськими військовими пенсіонерами - песійний відпочинок прєдпачьол у Києві
й народив там татка сьогоднішнього Кірілла ...
показати весь коментар
26.02.2026 19:48 Відповісти
Geschäftsführer (гешефтфюрер) (нім.) мабуть лічить усім...
показати весь коментар
28.02.2026 04:30 Відповісти
Прожекты привёз от ***** на миллион триллионов доляров... Витька и зятька хочет обдурить...
показати весь коментар
26.02.2026 19:44 Відповісти
УЯВІТЬ ЦЯ ШОБЛА+УМЕРОВ
показати весь коментар
26.02.2026 20:01 Відповісти
Договорняк.
Трампофашистам - закладна на ресурси, москалофашистам ярлик на зруйновані землі.... Вони так завжди робили
Союз махлярів та сарани
показати весь коментар
26.02.2026 20:38 Відповісти
Классическая колониальная политика 19 века. Ставить аборигенов, дать ресурс обоим повоевать, остатки в резервацию и собирать сливки.
показати весь коментар
26.02.2026 20:50 Відповісти
Ну тут кто первый. Или европейцы успеют выкатил 90 лярдов либо что-то предложат амеры под соусом восстановления.) Зебобам в принципе не так важно воевать или заканчивать Главное бабки и нужны уже в ближайшие пару месяцев. Иначе вся конструкция накроетмя медным тазом.
показати весь коментар
26.02.2026 20:47 Відповісти
Да и *** на него
Или ******** в комментариях?
показати весь коментар
26.02.2026 23:07 Відповісти
 
 