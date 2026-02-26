Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прибув до Швейцарії для переговорів із представниками США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського агентства ТАСС.

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За даними російських ЗМІ, Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons Hotel des Bergues у Женеві, де тривають переговори української та американської делегацій.

Переговори України та США

У четвер, 26 лютого, у Женеві розпочалася зустріч глави української переговорної делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Пропагандистські медіа стверджують, що посланець Кремля прибув до того самого готелю, де проходять консультації між Україною та США. Водночас офіційної інформації про формат його можливих контактів з американською стороною наразі немає.

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Подальші дипломатичні кроки

Раніше президент України Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.

25 лютого відбулася телефонна розмова між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили підготовку до наступного раунду перемовин.

За даними ЗМІ, під час розмови Трамп заявив, що хотів би завершення війни протягом місяця.

До слова, "Суспільне" з посиланням на джерела в ОП також заявили, що президент США та український глава під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.

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