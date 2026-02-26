Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США
Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прибув до Швейцарії для переговорів із представниками США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського агентства ТАСС.
За даними російських ЗМІ, Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons Hotel des Bergues у Женеві, де тривають переговори української та американської делегацій.
Переговори України та США
У четвер, 26 лютого, у Женеві розпочалася зустріч глави української переговорної делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Пропагандистські медіа стверджують, що посланець Кремля прибув до того самого готелю, де проходять консультації між Україною та США. Водночас офіційної інформації про формат його можливих контактів з американською стороною наразі немає.
Подальші дипломатичні кроки
Раніше президент України Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.
25 лютого відбулася телефонна розмова між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили підготовку до наступного раунду перемовин.
За даними ЗМІ, під час розмови Трамп заявив, що хотів би завершення війни протягом місяця.
- До слова, "Суспільне" з посиланням на джерела в ОП також заявили, що президент США та український глава під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жириновський в Держдумі: "Вся "Єдина Росія" - злочинці!", 16.09.2015
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U http://www.youtube.com/watch?v=AvYDfg7xe3U
На пленарному засіданні Держдуми Росії лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал під час свого виступу, присвяченого підсумкам виборів в Амурській області. Він різко відреагував на коментарі членів "Єдиної Росії", що звучали з залу, і після прохання не заважати його виступу назвав владну партію злочинцями.
приповз Україну мародьорити разом з хамітами
.
Так само як тет а тет винирнув Піськодрай в лижах з Буковелю нежданно в Омані. З тим старим гебістом диким
У 22му в Стамбулі лише дядя Боря з Лондону розігнав те збіговисько, що вже нацарапало капітуляцію !!
А арахами тиснули руки цапам, посміхалися..... такі пики щасливі були
""гешефт "- выгодная договорная сделка -слово из еврейского немецокого "
Американець з паспотратами рашки та сша хлопочеться за мир ?
Де? - Над головами Єрмака Зеленського?
а тіпо представляє інтереси України.
А в Києві вова з церемоніальною непомітною у великій геополітиці постаті ГЕРЦОГОМ з Ізраїлю домовляється про щось після розмови з Трапмпом по телефону.
А ПРО ЩО?
Дєдушка заслужєнний ваяка родився в Пітері - воював геройськи ще у Фінській та під Сталінградом.
Як це буває з рашистськими військовими пенсіонерами - песійний відпочинок прєдпачьол у Києві
й народив там татка сьогоднішнього Кірілла ...
Трампофашистам - закладна на ресурси, москалофашистам ярлик на зруйновані землі.... Вони так завжди робили
Союз махлярів та сарани
Или ******** в комментариях?