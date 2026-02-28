Гераскевич зарегистрировал петицию о лишении Бубки звания "Герой Украины" и введении санкций

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич зарегистрировал петицию с требованием введения санкций против Сергея Бубки и лишения его звания "Герой Украины".

Петиция о наложении санкций и лишении Сергея Бубки звания "Герой Украины" опубликована на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Считаю, что Сергей Бубка не достоин носить высшую государственную награду - звание "Герой Украины". Во время полномасштабной войны России против Украины ежедневно гибнут защитники и защитницы Родины. Звание "Герой Украины" фактически ставит Бубку на один уровень с теми, кто отдает свою жизнь за Украину", - отмечает Гераскевич.

"Ведение бизнеса и сотрудничество с оккупантами финансирует войну против Украины и свидетельствует о том, что лицо признает правомерность оккупации украинских территорий. Кроме того, организация, которую возглавляет Сергей Бубка, разрешила выступление российских спортсменов с национальной символикой. С 2022 года Бубка является президентом International Masters Games Association (IMGA) - главным организатором World Masters Games. С 17 по 30 мая 2025 года в Тайване прошли World Masters Games, в которых приняли участие более 25 тысяч спортсменов из 107 стран. Среди участников были и представители России", - добавляет автор петиции.

Он также напомнил, что представителям РФ предоставили возможность распространять российскую пропаганду, а официальный аккаунт IMGA в социальных сетях активно поддерживает российскую пропаганду о "единстве через спорт", публикуя российские флаги на своих страницах.

"Учитывая все указанное, прошу рассмотреть вопрос о применении санкций к Сергею Бубке с последующим лишением его государственных наград, поскольку это соответствует основанию, определенному в статье 3 Закона Украины "О санкциях" (пункт 4 части первой): "Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины", - резюмирует Гераскевич.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Гераскевич выступил в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

