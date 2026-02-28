Гераскевич зарегистрировал петицию о лишении Бубки звания "Герой Украины" и введении санкций
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич зарегистрировал петицию с требованием введения санкций против Сергея Бубки и лишения его звания "Герой Украины".
Петиция о наложении санкций и лишении Сергея Бубки звания "Герой Украины" опубликована на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Считаю, что Сергей Бубка не достоин носить высшую государственную награду - звание "Герой Украины". Во время полномасштабной войны России против Украины ежедневно гибнут защитники и защитницы Родины. Звание "Герой Украины" фактически ставит Бубку на один уровень с теми, кто отдает свою жизнь за Украину", - отмечает Гераскевич.
"Ведение бизнеса и сотрудничество с оккупантами финансирует войну против Украины и свидетельствует о том, что лицо признает правомерность оккупации украинских территорий. Кроме того, организация, которую возглавляет Сергей Бубка, разрешила выступление российских спортсменов с национальной символикой. С 2022 года Бубка является президентом International Masters Games Association (IMGA) - главным организатором World Masters Games. С 17 по 30 мая 2025 года в Тайване прошли World Masters Games, в которых приняли участие более 25 тысяч спортсменов из 107 стран. Среди участников были и представители России", - добавляет автор петиции.
Он также напомнил, что представителям РФ предоставили возможность распространять российскую пропаганду, а официальный аккаунт IMGA в социальных сетях активно поддерживает российскую пропаганду о "единстве через спорт", публикуя российские флаги на своих страницах.
"Учитывая все указанное, прошу рассмотреть вопрос о применении санкций к Сергею Бубке с последующим лишением его государственных наград, поскольку это соответствует основанию, определенному в статье 3 Закона Украины "О санкциях" (пункт 4 части первой): "Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины", - резюмирует Гераскевич.
Проголосовать за петицию можно по ссылке.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Гераскевич выступил в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции.
История с дисквалификацией на Играх-2026
- Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
покидьк(різні бубки) не повинні носити звання Героя України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9259 Бубку - геть!
Петиція №41/009259-26еп
Дата початку збору підписів: 27 лютого 2026 р.
До кінця збору підписів залишилось: 88 днів
Автор: Гераскевич Владислав Михайлович
Пітер Абрагамс.
Проте, слід до цієї петції додати список щодо подібних санкцій всіх, хто й досі співпрацює з колишньою партією регіонів, коміністами, СПУ, а також такою собі "ветеранською" організацією, - союз радянських офіцерів, яка й досі проваджує на території України про-російску сосціальну політику, звеличує сталіна та поширює пропаганду про "перемогу" радянської армії у їхній великій відчизняній війні, яка призвела до окупації Європи.
Лише за зв'язок посадових осіб, а також покидьків з Українськми паспортом в кишені з цією організацією, треба всіх їх відразу множити на "0" та назавжди викреслювати зі списків Громадян України!
Якщо на все це закривати очі, то русня закінчить формувати в тилу України 5-ту колону, й почнутьс теракти в Україні!