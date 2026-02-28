РУС
Новости
2 019 44

Гераскевич зарегистрировал петицию о лишении Бубки звания "Герой Украины" и введении санкций

Гераскевич против Бубки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич зарегистрировал петицию с требованием введения санкций против Сергея Бубки и лишения его звания "Герой Украины".

Петиция о наложении санкций и лишении Сергея Бубки звания "Герой Украины" опубликована на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Считаю, что Сергей Бубка не достоин носить высшую государственную награду - звание "Герой Украины". Во время полномасштабной войны России против Украины ежедневно гибнут защитники и защитницы Родины. Звание "Герой Украины" фактически ставит Бубку на один уровень с теми, кто отдает свою жизнь за Украину", - отмечает Гераскевич.

"Ведение бизнеса и сотрудничество с оккупантами финансирует войну против Украины и свидетельствует о том, что лицо признает правомерность оккупации украинских территорий. Кроме того, организация, которую возглавляет Сергей Бубка, разрешила выступление российских спортсменов с национальной символикой. С 2022 года Бубка является президентом International Masters Games Association (IMGA) - главным организатором World Masters Games. С 17 по 30 мая 2025 года в Тайване прошли World Masters Games, в которых приняли участие более 25 тысяч спортсменов из 107 стран. Среди участников были и представители России", - добавляет автор петиции.

Он также напомнил, что представителям РФ предоставили возможность распространять российскую пропаганду, а официальный аккаунт IMGA в социальных сетях активно поддерживает российскую пропаганду о "единстве через спорт", публикуя российские флаги на своих страницах.

"Учитывая все указанное, прошу рассмотреть вопрос о применении санкций к Сергею Бубке с последующим лишением его государственных наград, поскольку это соответствует основанию, определенному в статье 3 Закона Украины "О санкциях" (пункт 4 части первой): "Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины", - резюмирует Гераскевич.

Проголосовать за петицию можно по ссылке.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Гераскевич выступил в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции.

История с дисквалификацией на Играх-2026

  • Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Автор: 

Топ комментарии
+17
Це добре. Моральних покадькав треба позбавлятись.
28.02.2026 11:51 Ответить
+8
Ну тоді не хвилі , подай заявку про звільнення президента з посади, чи слабо?
28.02.2026 11:55 Ответить
+8
Крім Гераскевича у владі ні хто більше не бачить, що ота бубка руснявий ждуняра??? Цей лайнюк бігав за овоча топив! Та про що я кажу, коли в ОП сидить татаров...
28.02.2026 11:58 Ответить
Це добре. Моральних покадькав треба позбавлятись.
28.02.2026 11:51 Ответить
Помилку пробачте, шановна громада.
28.02.2026 12:01 Ответить
вчера в випложе на стадионе с палкиным и дашей сырнухой складывали,на троих.
28.02.2026 11:51 Ответить
старі риги вій піднімуть
28.02.2026 11:53 Ответить
***** на ригів. Нехай воють, тварюки.
28.02.2026 12:02 Ответить
Ну тоді не хвилі , подай заявку про звільнення президента з посади, чи слабо?
28.02.2026 11:55 Ответить
Це воно хоче героя відібрати у бубки і забрати собі. Простенька двуходовочка
28.02.2026 12:47 Ответить
Ще один "депутат"🤦 там взагалі нормальних беруть у вр, чи тільки всяких спортсменів, клоунів і тому подібне?
28.02.2026 11:56 Ответить
Не всяких спортсменів, а тільки тих хто підтримує владу, хай ти і не маєш ніяких досягнень
28.02.2026 12:22 Ответить
Треба підтримати,
покидьк(різні бубки) не повинні носити звання Героя України
28.02.2026 11:56 Ответить
Крім Гераскевича у владі ні хто більше не бачить, що ота бубка руснявий ждуняра??? Цей лайнюк бігав за овоча топив! Та про що я кажу, коли в ОП сидить татаров...
28.02.2026 11:58 Ответить
А Зеленський за кого топив?
28.02.2026 12:01 Ответить
скільки хош, можна нагадати, як навіть за ***** топив. Зі сцени - регулярно. За ізик - навіть з Г+Г, ще 2014-го.
28.02.2026 13:24 Ответить
І ніхто не каже про причину 0 медалей...
28.02.2026 12:17 Ответить
а ви впевнені що йому потрібна ця нація напевно він вважає себе малороССом
28.02.2026 12:20 Ответить
Як ні за що? Подивись, яку він гарну сорочку одяг у Верховну Раду і навіть нові слова вивчив!
28.02.2026 12:23 Ответить
Він тепер без шолома з фотками загиблих нікуда. Це його "талон на бєсплатноє пітаніє" і право стояти поряд з зятем мадам Сопєльнік (Притула) і збирати кошти на "допомогу родинам загиблих спортсменів". Ото "заробить"...
28.02.2026 12:55 Ответить
Залишимо гераскевича в спокої так як і досягнення бубки в спорті. За свої спортивні перемоги бубка отримував нагороди і все, а як герой України, то він ніякий. І взагалі потрібно думати кому вручають такі відзнаки, а не роздавати їх на ліво і на право різній швалі
28.02.2026 13:21 Ответить
Ігнорувати нахабну хуцпу гєраскєвіча можна, але ну от за що йому "Орден Свободи", трибуну в ВР і створення фонду для збирання донатів від лохів?
28.02.2026 13:37 Ответить
Там треба залишити тільки військових, та інших захисників Вітчизни, а всіх інших лишити цього статусу, або як раніше, давати героя праці.
28.02.2026 12:19 Ответить
Щось за багато цього хлопця,з "шашкою наголо",ще один піарщик.
28.02.2026 12:30 Ответить
Я ще вчора підписав цю петицію. Вже є 1827. Коли підписував - було 237.
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9259 Бубку - геть!

Петиція №41/009259-26еп

Дата початку збору підписів: 27 лютого 2026 р.

До кінця збору підписів залишилось: 88 днів

Автор: Гераскевич Владислав Михайлович
28.02.2026 12:30 Ответить
Гераскевич-фізкультурник стрибнув у політику без шеста
28.02.2026 12:37 Ответить
Зате з шоломом!
28.02.2026 13:10 Ответить
а як же з Усиком? чи то другоє?
28.02.2026 12:50 Ответить
Усік може дати в шолом, так що голова в труси впаде.
28.02.2026 13:13 Ответить
Щось немає інформації, що Усік теж має нагороду героя України, сідить у Монако та має бізнес у лаптестані.
28.02.2026 13:35 Ответить
Вот теперь заживём!!!🤣🤪😆😅😂
28.02.2026 13:03 Ответить
Кучмовсько-Януковицький лозунг з горища дістав діду!
28.02.2026 13:13 Ответить
Бубка звичайно ригівська мерзота, але чи не забагато Гераскевича раптом з'явилося у цьому житті? Посередній спортсмен якогось екзотичного виду спорту, навряд би виборов навіть не чемпіонство, а хоч призове місце, вирішив натиснути на патріотизм.
28.02.2026 13:08 Ответить
А вище середнього це як футбалерісти у Дінамо Кієв с рускімі челюстями
28.02.2026 13:15 Ответить
Якщо позбавляти когось звання "Героя України" то в першу чергу потрібно знівелювати те,за що людина це звання отримала.Відмініть всі рекорди Бубки,всю гордість яку Україна отримувала за них...Просто дивовижно,як ми самі себе зневажаємо і самі себе запихаємо в категорію обіжених ідіотів.Стільки в нас по Україні бігає тих "героїв",які то звання отримали за те що сунули комусь в лапу або були родичем президента - і для нас то нормально,то ми розуміємо.Бубка залишиться Бубкою з Героєм України чи без,а от чи лишиться він громадянином України - то питання.Москалі його тут же підберуть,дадуть громадянство і свого москальського героя.А ми залишимось з Гераскевичем і його шоломом...перепрошую як когось образив...
28.02.2026 13:10 Ответить
Так может из чувства благодарности к Бабке провозгласить его ещё и матерью-героиней? Вообще то у всех государственных наград есть статуи и, насколько я понимаю, Бубка под статут награды Герой Украины вообще никак не подпадает
28.02.2026 13:17 Ответить
А герої на шоломі чиї ?
28.02.2026 13:19 Ответить
"Мені важко з білими вести дискусію.Бо на всі мої докази що рівності чорношкірих мені казали - а вашу дочку хоч раз пробував згвалтувати негр?"
Пітер Абрагамс.
28.02.2026 13:35 Ответить
А какой выдающийся героический поступок совершил Бубка, что его аж героем Украины сделали?
28.02.2026 13:14 Ответить
Може спочатку світові рекорди та Олімпійські медалі за державу, а потім позбавлялку вмикати. Ох ці "офіси простих рішень".
28.02.2026 13:16 Ответить
Мне вот ещё всегда было интересно какой выдающийся героический поступок совершила Герой Украины София Ротару
28.02.2026 13:25 Ответить
Бубку надо арестовать и на зону, пусть там по нарам прыгает..
28.02.2026 13:30 Ответить
Бубка зрадив інтереси України вже давно .
28.02.2026 13:36 Ответить
Бубку поножити на 0!
28.02.2026 13:37 Ответить
Вітаю таке рішення!
Проте, слід до цієї петції додати список щодо подібних санкцій всіх, хто й досі співпрацює з колишньою партією регіонів, коміністами, СПУ, а також такою собі "ветеранською" організацією, - союз радянських офіцерів, яка й досі проваджує на території України про-російску сосціальну політику, звеличує сталіна та поширює пропаганду про "перемогу" радянської армії у їхній великій відчизняній війні, яка призвела до окупації Європи.
Лише за зв'язок посадових осіб, а також покидьків з Українськми паспортом в кишені з цією організацією, треба всіх їх відразу множити на "0" та назавжди викреслювати зі списків Громадян України!
Якщо на все це закривати очі, то русня закінчить формувати в тилу України 5-ту колону, й почнутьс теракти в Україні!
28.02.2026 13:36 Ответить
Я підтримаю таку позицію!
28.02.2026 13:43 Ответить
 
 