Гераскевич зареєстрував петицію про позбавлення Бубки звання "Герой України" та запровадження санкцій
Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою запровадження санкцій проти Сергія Бубки та позбавлення його звання "Герой України".
Петиція про накладання санкцій та позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" опублікована на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання "Герой України". Під час повномасштабної війни росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання "Герой України" фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну", - наголошує Гераскевич.
"Ведення бізнесу та співпраця з окупантами фінансує війну проти України й свідчить про те, що особа визнає правомірність окупації українських територій. Крім того, організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів із національною символікою. З 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) - головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники росії", - додає автор петиції.
Він також нагадав, що представникам РФ надали можливість поширювати російську пропаганду, а офіційний акаунт IMGA в соціальних мережах активно підтримує російську пропаганду про "єдність через спорт", публікуючи російські прапори на своїх сторінках.
"Враховуючи все зазначене, прошу розглянути питання застосування санкцій до Сергія Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород, оскільки це відповідає підставі, визначеній у статті 3 Закону України "Про санкції" (пункт 4 частини першої): "Підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України", - резюмує Гераскевич.
Проголосувати за петицію можна за посиланням.
Що передувало?
Як повідомлялося, Гераскевич виступив у Раді та закликав позбавити Бубку звання Героя України і запровадити санкції.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
- Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
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Не на сайті Кабміну її треба розмістити, а на сайті Президента України, бо виключно він має право присвоювати звання Героя України. Відтак, і позбавити цього звання може лише він.
Влітку 2019 року ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал https://sport.24tv.ua/ru/bubka_golosoval_protiv_otstranenija_rossii_ot_olimpiady_pravda_ili_net_n1249334 повідомив, що давав хабарі членам МОК для того, щоб заручитися їх підтримкою при голосуванні за звання міста-господаря Олімпіади 2016 року.
За словами колишнього чиновника, який відбував тюремний термін за корупцію, він витратив на підкуп приблизно два мільйони доларів. Колишній губернатор Ріо розповів, що президент IAAF Ламін Діак обіцяв йому добути кілька голосів МОК за 1,5 мільйона доларів. Серед тих, кому він давав хабара, Кабрал назвав й очільника НОК України. Сергій Бубка
Двома роками раніше французьке видання Le Monde https://www.lemonde.fr/sport/article/2017/09/20/soupcons-de-corruption-au-cio-les-liaisons-dangereuses-de-serguei-bubka_5188156_3242.html писало, що Бубка перевів 45 тисяч доларів на рахунки офшорної компанії New Mills Investments Ltd. Її бенефіціарним власником значився Валентин Балахничев, колишній керівник російської федерації легкої атлетики і ексскарбник Міжнародної федерації легкої атлетики.
За день до цього перекладу New Mills Investments перевела аналогічну суму фірмі Pamodzi Sports. Її власником був син колишнього Ламіна Діака.
У грудні 2019 року з'явилася інформація, що Сергій Бубка був єдиним з членів МОК, який проголосував за допуск російських спортсменів під своїм прапором на найближчі Олімпійські ігри. Ніякого голосування не було олімпійського комітету. Тому Бубка не міг голосувати ні за, ні проти цього рішення.
покидьк(різні бубки) не повинні носити звання Героя України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9259 Бубку - геть!
Петиція №41/009259-26еп
Дата початку збору підписів: 27 лютого 2026 р.
До кінця збору підписів залишилось: 88 днів
Автор: Гераскевич Владислав Михайлович
Пітер Абрагамс.
Але він не єдиний
Проте, слід до цієї петції додати список щодо подібних санкцій всіх, хто й досі співпрацює з колишньою партією регіонів, коміністами, СПУ, а також такою собі "ветеранською" організацією, - союз радянських офіцерів, яка й досі проваджує на території України про-російску сосціальну політику, звеличує сталіна та поширює пропаганду про "перемогу" радянської армії у їхній великій відчизняній війні, яка призвела до окупації Європи.
Лише за зв'язок посадових осіб, а також покидьків з Українськми паспортом в кишені з цією організацією, треба всіх їх відразу множити на "0" та назавжди викреслювати зі списків Громадян України!
Якщо на все це закривати очі, то русня закінчить формувати в тилу України 5-ту колону, й почнутьс теракти в Україні!
Але ж не на всіх бл... на бкуву "б" є такі ж петиції!
Наприклад, на бойка. на богуслаєва....
Ключевые особенности охлократии:
1. Власть толпы: Управление осуществляется не через законы, а через стихийные, агрессивные действия.
2. Демагогия и популизм: Политики манипулируют массами, используя простые и провокационные лозунги.
3. Беззаконие: Игнорирование правовых норм и институтов.
Мы сейчас здесь!!!
4.Нестабильность: Охлократия является кратковременной формой, часто переходящей в тиранию или диктатуру.