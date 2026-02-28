УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
3 872 60

Гераскевич зареєстрував петицію про позбавлення Бубки звання "Герой України" та запровадження санкцій

Гераскевич проти Бубки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою запровадження санкцій проти Сергія Бубки та позбавлення його звання "Герой України".

Петиція про накладання санкцій та позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" опублікована на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

"Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання "Герой України". Під час повномасштабної війни росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання "Герой України" фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну", - наголошує Гераскевич.

"Ведення бізнесу та співпраця з окупантами фінансує війну проти України й свідчить про те, що особа визнає правомірність окупації українських територій. Крім того, організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів із національною символікою. З 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) - головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники росії", - додає автор петиції.

Він також нагадав, що представникам РФ надали можливість поширювати російську пропаганду, а офіційний акаунт IMGA в соціальних мережах активно підтримує російську пропаганду про "єдність через спорт", публікуючи російські прапори на своїх сторінках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич вимагає позбавити Бубку звання Героя України

"Враховуючи все зазначене, прошу розглянути питання застосування санкцій до Сергія Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород, оскільки це відповідає підставі, визначеній у статті 3 Закону України "Про санкції" (пункт 4 частини першої): "Підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України", - резюмує Гераскевич.

Проголосувати за петицію можна за посиланням.

Що передувало?

Як повідомлялося, Гераскевич виступив у Раді та закликав позбавити Бубку звання Героя України і запровадити санкції.

Читайте: Гераскевич заявив, що не отримував запиту від Єрмака про юридичну допомогу у справі з МОК

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Читайте також: Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 показала проросійську гру МОК, - Гераскевич

Автор: 

Бубка Сергій (34) петиція (342) Гераскевич Владислав (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Це добре. Моральних покадькав треба позбавлятись.
показати весь коментар
28.02.2026 11:51 Відповісти
+19
Крім Гераскевича у владі ні хто більше не бачить, що ота бубка руснявий ждуняра??? Цей лайнюк бігав за овоча топив! Та про що я кажу, коли в ОП сидить татаров...
показати весь коментар
28.02.2026 11:58 Відповісти
+17
Треба підтримати,
покидьк(різні бубки) не повинні носити звання Героя України
показати весь коментар
28.02.2026 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре. Моральних покадькав треба позбавлятись.
показати весь коментар
28.02.2026 11:51 Відповісти
Помилку пробачте, шановна громада.
показати весь коментар
28.02.2026 12:01 Відповісти
Петиція таки потрібна, але не за адресою вона розміщена!

Не на сайті Кабміну її треба розмістити, а на сайті Президента України, бо виключно він має право присвоювати звання Героя України. Відтак, і позбавити цього звання може лише він.
показати весь коментар
28.02.2026 14:06 Відповісти
З 2010 р бубка працював на державній посаді в команді Януковича.
Влітку 2019 року ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал https://sport.24tv.ua/ru/bubka_golosoval_protiv_otstranenija_rossii_ot_olimpiady_pravda_ili_net_n1249334 повідомив, що давав хабарі членам МОК для того, щоб заручитися їх підтримкою при голосуванні за звання міста-господаря Олімпіади 2016 року.

За словами колишнього чиновника, який відбував тюремний термін за корупцію, він витратив на підкуп приблизно два мільйони доларів. Колишній губернатор Ріо розповів, що президент IAAF Ламін Діак обіцяв йому добути кілька голосів МОК за 1,5 мільйона доларів. Серед тих, кому він давав хабара, Кабрал назвав й очільника НОК України. Сергій Бубка

Двома роками раніше французьке видання Le Monde https://www.lemonde.fr/sport/article/2017/09/20/soupcons-de-corruption-au-cio-les-liaisons-dangereuses-de-serguei-bubka_5188156_3242.html писало, що Бубка перевів 45 тисяч доларів на рахунки офшорної компанії New Mills Investments Ltd. Її бенефіціарним власником значився Валентин Балахничев, колишній керівник російської федерації легкої атлетики і ексскарбник Міжнародної федерації легкої атлетики.

За день до цього перекладу New Mills Investments перевела аналогічну суму фірмі Pamodzi Sports. Її власником був син колишнього Ламіна Діака.

У грудні 2019 року з'явилася інформація, що Сергій Бубка був єдиним з членів МОК, який проголосував за допуск російських спортсменів під своїм прапором на найближчі Олімпійські ігри. Ніякого голосування не було олімпійського комітету. Тому Бубка не міг голосувати ні за, ні проти цього рішення.
показати весь коментар
28.02.2026 15:41 Відповісти
старі риги вій піднімуть
показати весь коментар
28.02.2026 11:53 Відповісти
***** на ригів. Нехай воють, тварюки.
показати весь коментар
28.02.2026 12:02 Відповісти
Ну тоді не хвилі , подай заявку про звільнення президента з посади, чи слабо?
показати весь коментар
28.02.2026 11:55 Відповісти
Це воно хоче героя відібрати у бубки і забрати собі. Простенька двуходовочка
показати весь коментар
28.02.2026 12:47 Відповісти
Ще один "депутат"🤦 там взагалі нормальних беруть у вр, чи тільки всяких спортсменів, клоунів і тому подібне?
показати весь коментар
28.02.2026 11:56 Відповісти
Не всяких спортсменів, а тільки тих хто підтримує владу, хай ти і не маєш ніяких досягнень
показати весь коментар
28.02.2026 12:22 Відповісти
Треба підтримати,
покидьк(різні бубки) не повинні носити звання Героя України
показати весь коментар
28.02.2026 11:56 Відповісти
Крім Гераскевича у владі ні хто більше не бачить, що ота бубка руснявий ждуняра??? Цей лайнюк бігав за овоча топив! Та про що я кажу, коли в ОП сидить татаров...
показати весь коментар
28.02.2026 11:58 Відповісти
А Зеленський за кого топив?
показати весь коментар
28.02.2026 12:01 Відповісти
скільки хош, можна нагадати, як навіть за ***** топив. Зі сцени - регулярно. За ізик - навіть з Г+Г, ще 2014-го.
показати весь коментар
28.02.2026 13:24 Відповісти
І ніхто не каже про причину 0 медалей...
показати весь коментар
28.02.2026 12:17 Відповісти
а ви впевнені що йому потрібна ця нація напевно він вважає себе малороССом
показати весь коментар
28.02.2026 12:20 Відповісти
Як ні за що? Подивись, яку він гарну сорочку одяг у Верховну Раду і навіть нові слова вивчив!
показати весь коментар
28.02.2026 12:23 Відповісти
Він тепер без шолома з фотками загиблих нікуда. Це його "талон на бєсплатноє пітаніє" і право стояти поряд з зятем мадам Сопєльнік (Притула) і збирати кошти на "допомогу родинам загиблих спортсменів". Ото "заробить"...
показати весь коментар
28.02.2026 12:55 Відповісти
Залишимо гераскевича в спокої так як і досягнення бубки в спорті. За свої спортивні перемоги бубка отримував нагороди і все, а як герой України, то він ніякий. І взагалі потрібно думати кому вручають такі відзнаки, а не роздавати їх на ліво і на право різній швалі
показати весь коментар
28.02.2026 13:21 Відповісти
Ігнорувати нахабну хуцпу гєраскєвіча можна, але ну от за що йому "Орден Свободи", трибуну в ВР і створення фонду для збирання донатів від лохів?
показати весь коментар
28.02.2026 13:37 Відповісти
Там треба залишити тільки військових, та інших захисників Вітчизни, а всіх інших лишити цього статусу, або як раніше, давати героя праці.
показати весь коментар
28.02.2026 12:19 Відповісти
Щось за багато цього хлопця,з "шашкою наголо",ще один піарщик.
показати весь коментар
28.02.2026 12:30 Відповісти
Я ще вчора підписав цю петицію. Вже є 1827. Коли підписував - було 237.
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9259 Бубку - геть!

Петиція №41/009259-26еп

Дата початку збору підписів: 27 лютого 2026 р.

До кінця збору підписів залишилось: 88 днів

Автор: Гераскевич Владислав Михайлович
показати весь коментар
28.02.2026 12:30 Відповісти
Гераскевич-фізкультурник стрибнув у політику без шеста
показати весь коментар
28.02.2026 12:37 Відповісти
а як же з Усиком? чи то другоє?
показати весь коментар
28.02.2026 12:50 Відповісти
Усік може дати в шолом, так що голова в труси впаде.
показати весь коментар
28.02.2026 13:13 Відповісти
Щось немає інформації, що Усік теж має нагороду героя України, сідить у Монако та має бізнес у лаптестані.
показати весь коментар
28.02.2026 13:35 Відповісти
Кучмовсько-Януковицький лозунг з горища дістав діду!
показати весь коментар
28.02.2026 13:13 Відповісти
Бубка звичайно ригівська мерзота, але чи не забагато Гераскевича раптом з'явилося у цьому житті? Посередній спортсмен якогось екзотичного виду спорту, навряд би виборов навіть не чемпіонство, а хоч призове місце, вирішив натиснути на патріотизм.
показати весь коментар
28.02.2026 13:08 Відповісти
А вище середнього це як футбалерісти у Дінамо Кієв с рускімі челюстями
показати весь коментар
28.02.2026 13:15 Відповісти
Патріотизм гєраскєвіч проявляє не на фронті, не в спортивних досягненнях. Він "оральний патріот" та ще й жадібний заздрісник. Зєлєнскій всім гєраскєвічам довів що навіть повний дєбіл з розверзтою пащекою і нахабною брехнею (хуцпа) може отримати зиск. І він пошів вказаним шляхом.
показати весь коментар
28.02.2026 14:46 Відповісти
Потужный спортсмен, спускається на санчатах і це не жарт!!!!
показати весь коментар
28.02.2026 21:04 Відповісти
Якщо позбавляти когось звання "Героя України" то в першу чергу потрібно знівелювати те,за що людина це звання отримала.Відмініть всі рекорди Бубки,всю гордість яку Україна отримувала за них...Просто дивовижно,як ми самі себе зневажаємо і самі себе запихаємо в категорію обіжених ідіотів.Стільки в нас по Україні бігає тих "героїв",які то звання отримали за те що сунули комусь в лапу або були родичем президента - і для нас то нормально,то ми розуміємо.Бубка залишиться Бубкою з Героєм України чи без,а от чи лишиться він громадянином України - то питання.Москалі його тут же підберуть,дадуть громадянство і свого москальського героя.А ми залишимось з Гераскевичем і його шоломом...перепрошую як когось образив...
показати весь коментар
28.02.2026 13:10 Відповісти
Так может из чувства благодарности к Бабке провозгласить его ещё и матерью-героиней? Вообще то у всех государственных наград есть статуи и, насколько я понимаю, Бубка под статут награды Герой Украины вообще никак не подпадает
показати весь коментар
28.02.2026 13:17 Відповісти
А герої на шоломі чиї ?
показати весь коментар
28.02.2026 13:19 Відповісти
"Мені важко з білими вести дискусію.Бо на всі мої докази що рівності чорношкірих мені казали - а вашу дочку хоч раз пробував згвалтувати негр?"
Пітер Абрагамс.
показати весь коментар
28.02.2026 13:35 Відповісти
А какой выдающийся героический поступок совершил Бубка, что его аж героем Украины сделали?
показати весь коментар
28.02.2026 13:14 Відповісти
Ну , з Бубкою - хоч зрозуміло - за що Героя отримав та які бякі наробив ...
Але він не єдиний
показати весь коментар
28.02.2026 15:14 Відповісти
Може спочатку світові рекорди та Олімпійські медалі за державу, а потім позбавлялку вмикати. Ох ці "офіси простих рішень".
показати весь коментар
28.02.2026 13:16 Відповісти
Мне вот ещё всегда было интересно какой выдающийся героический поступок совершила Герой Украины София Ротару
показати весь коментар
28.02.2026 13:25 Відповісти
Бубку надо арестовать и на зону, пусть там по нарам прыгает..
показати весь коментар
28.02.2026 13:30 Відповісти
Бубка зрадив інтереси України вже давно .
показати весь коментар
28.02.2026 13:36 Відповісти
Бубку поножити на 0!
показати весь коментар
28.02.2026 13:37 Відповісти
Вітаю таке рішення!
Проте, слід до цієї петції додати список щодо подібних санкцій всіх, хто й досі співпрацює з колишньою партією регіонів, коміністами, СПУ, а також такою собі "ветеранською" організацією, - союз радянських офіцерів, яка й досі проваджує на території України про-російску сосціальну політику, звеличує сталіна та поширює пропаганду про "перемогу" радянської армії у їхній великій відчизняній війні, яка призвела до окупації Європи.
Лише за зв'язок посадових осіб, а також покидьків з Українськми паспортом в кишені з цією організацією, треба всіх їх відразу множити на "0" та назавжди викреслювати зі списків Громадян України!
Якщо на все це закривати очі, то русня закінчить формувати в тилу України 5-ту колону, й почнутьс теракти в Україні!
показати весь коментар
28.02.2026 13:36 Відповісти
Я підтримаю таку позицію!
показати весь коментар
28.02.2026 13:43 Відповісти
Підписав
показати весь коментар
28.02.2026 14:15 Відповісти
Бубку - так.
Але ж не на всіх бл... на бкуву "б" є такі ж петиції!
Наприклад, на бойка. на богуслаєва....
показати весь коментар
28.02.2026 14:28 Відповісти
Сепара лишить звания нах.
показати весь коментар
28.02.2026 14:29 Відповісти
БУБКУ НАКУЙ , РАЗОМ З ПЕТИЦІЯМИ
показати весь коментар
28.02.2026 14:36 Відповісти
Во что превратилась страна ...Какое-то "нечто" открывает рот на Человека ,сотворившего историю и массы забывшие о президенте -профессионале снова радостно кричат "ганьба"!!!
показати весь коментар
28.02.2026 14:56 Відповісти
Охлократия (от греч. ochlos - толпа и kratos - власть) - это вырожденная форма демократии, при которой власть фактически находится в руках толпы или неорганизованного большинства. Она основана на сиюминутных прихотях, популизме, демагогии и эмоциях, преобладающих над разумом, и часто возникает в кризисные периоды.

Ключевые особенности охлократии:

1. Власть толпы: Управление осуществляется не через законы, а через стихийные, агрессивные действия.

2. Демагогия и популизм: Политики манипулируют массами, используя простые и провокационные лозунги.

3. Беззаконие: Игнорирование правовых норм и институтов.

Мы сейчас здесь!!!

4.Нестабильность: Охлократия является кратковременной формой, часто переходящей в тиранию или диктатуру.
показати весь коментар
28.02.2026 16:12 Відповісти
За совка єдиним способом збільшити грошову винагороду були звання та нагороди. Було два типи зірок Героя СРСР - героя соціалістичної праці, і героя радянського союзу. Після розвалу совка в Україні вирішили прибрати зірку героя соціалістичної праці, а Героя України давати за будь якіий тип заслуг перед державою для забезпечення ветеранів, що суттєво збільшувало пенсії заслужених осіб. Бубку знає вся планета як громадянина України. Ригоанали і всілякі совкодрочерні партії намагаються залучати популярних спортсменів та митців до своїх партій і таким чином збільшувати свою електоральну підтримку. І що? Всі спортсмени в ВР ніякої конструктивної ролі в політиці не грали, але зарплату та пільги отримували справно. Чого гєраскєвіч не вимагає , наприклад, позбавлення мандату Бєлєнюка, який виявився абсолютним нулем в політиці і найбільшим прогульщиком за всю історію українського прламентаризму?
показати весь коментар
28.02.2026 15:00 Відповісти
Это типа запасного приемника готовят? Слабенько. Но народ употребит, а раз так, то смысл заморачиваться. Публика не переборчивая
показати весь коментар
28.02.2026 16:09 Відповісти
Гераскевич вже бачить себе шефом НОК України?
показати весь коментар
28.02.2026 20:59 Відповісти
 
 