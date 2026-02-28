Гераскевич зареєстрував петицію про позбавлення Бубки звання "Герой України" та запровадження санкцій

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою запровадження санкцій проти Сергія Бубки та позбавлення його звання "Герой України".

Петиція про накладання санкцій та позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" опублікована на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання "Герой України". Під час повномасштабної війни росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання "Герой України" фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну", - наголошує Гераскевич.

"Ведення бізнесу та співпраця з окупантами фінансує війну проти України й свідчить про те, що особа визнає правомірність окупації українських територій. Крім того, організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів із національною символікою. З 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) - головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники росії", - додає автор петиції.

Він також нагадав, що представникам РФ надали можливість поширювати російську пропаганду, а офіційний акаунт IMGA в соціальних мережах активно підтримує російську пропаганду про "єдність через спорт", публікуючи російські прапори на своїх сторінках.

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"Враховуючи все зазначене, прошу розглянути питання застосування санкцій до Сергія Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород, оскільки це відповідає підставі, визначеній у статті 3 Закону України "Про санкції" (пункт 4 частини першої): "Підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України", - резюмує Гераскевич.

Проголосувати за петицію можна за посиланням.

Що передувало?

Як повідомлялося, Гераскевич виступив у Раді та закликав позбавити Бубку звання Героя України і запровадити санкції.

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Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

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