РУС
Новости Удары США по Ирану
Госдеп США советует американцам по всему миру быть особенно осторожными

Госдеп призвал американцев быть особенно осторожными

Государственный департамент США призвал американцев по всему миру, в частности на Ближнем Востоке, быть особенно осторожными.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"После начала боевых действий США в Иране американцы по всему миру, а особенно на Ближнем Востоке, должны следовать указаниям, изложенным в последних предупреждениях о безопасности, опубликованных ближайшим посольством или консульством США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они могут столкнуться с перебоями в путешествиях из-за периодического закрытия воздушного пространства.

"Государственный департамент советует американцам по всему миру быть особенно осторожными", - добавили в Госдепе.

Госдеп призвал американцев быть особенно осторожными

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Госдепартамент США (290) Иран (760) США (7100)
Особливо під час анального та орального сексу з кацапами і особливо президентам.
показать весь комментарий
28.02.2026 23:17 Ответить
і контролювати "шийний позвонок" , щоб не зламався...
показать весь комментарий
28.02.2026 23:23 Ответить
Воюем против всех?!!
показать весь комментарий
28.02.2026 23:22 Ответить
Поки що тільки проти аятолів.
показать весь комментарий
28.02.2026 23:26 Ответить
А в Канаді, коли канадці їдуть в США, всі радять бути особливо обережними.
Я вже мовчу про тих хто їде на Кубу чи в Мексіку.
показать весь комментарий
28.02.2026 23:24 Ответить
і тим кремлядским пасинкам з американським громадянством також?? ))
показать весь комментарий
28.02.2026 23:24 Ответить
 
 