Госдеп США советует американцам по всему миру быть особенно осторожными

Государственный департамент США призвал американцев по всему миру, в частности на Ближнем Востоке, быть особенно осторожными.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в соцсети Х.

Что известно

"После начала боевых действий США в Иране американцы по всему миру, а особенно на Ближнем Востоке, должны следовать указаниям, изложенным в последних предупреждениях о безопасности, опубликованных ближайшим посольством или консульством США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они могут столкнуться с перебоями в путешествиях из-за периодического закрытия воздушного пространства.

"Государственный департамент советует американцам по всему миру быть особенно осторожными", - добавили в Госдепе.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

