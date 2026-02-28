Госдеп США советует американцам по всему миру быть особенно осторожными
Государственный департамент США призвал американцев по всему миру, в частности на Ближнем Востоке, быть особенно осторожными.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"После начала боевых действий США в Иране американцы по всему миру, а особенно на Ближнем Востоке, должны следовать указаниям, изложенным в последних предупреждениях о безопасности, опубликованных ближайшим посольством или консульством США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они могут столкнуться с перебоями в путешествиях из-за периодического закрытия воздушного пространства.
"Государственный департамент советует американцам по всему миру быть особенно осторожными", - добавили в Госдепе.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
