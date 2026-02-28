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Новини Операція США проти Ірану
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Держдеп США радить американцям по всьому світу бути особливо обережними

Держдеп закликав американців бути особливо обережними

Державний департамент США закликав американців по всьому світу, зокрема на Близькому Сході, бути особливо обережними.

Про це йдеться в дописі Держдепартаменту США в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Після початку бойових дій США в Ірані американці по всьому світу, а особливо на Близькому Сході, мають дотримуватися вказівок, викладених в останніх попередженнях про безпеку, опублікованих найближчим посольством або консульством США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони можуть зіткнутися з перебоями в подорожах через періодичне закриття повітряного простору.

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"Державний департамент радить американцям по всьому світу бути особливо обережними", - додали в Держдепі.

Держдеп закликав американців бути особливо обережними

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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Держдепартамент США (1637) Іран (3471) США (26698)
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Особливо під час анального та орального сексу з кацапами і особливо президентам.
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28.02.2026 23:17 Відповісти
і контролювати "шийний позвонок" , щоб не зламався...
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28.02.2026 23:23 Відповісти
Воюем против всех?!!
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28.02.2026 23:22 Відповісти
Поки що тільки проти аятолів.
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28.02.2026 23:26 Відповісти
А в Канаді, коли канадці їдуть в США, всі радять бути особливо обережними.
Я вже мовчу про тих хто їде на Кубу чи в Мексіку.
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28.02.2026 23:24 Відповісти
і тим кремлядским пасинкам з американським громадянством також?? ))
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28.02.2026 23:24 Відповісти
Уявіть собі фантастичну ситуацію коли Зеленський попереджає пересичних українців за кордоном, щоб вони були обережні.
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01.03.2026 01:53 Відповісти
Обісране кодло.
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01.03.2026 06:17 Відповісти
Після того, як США і євроПЕЙСьке сойобщество "на ура" привітало убивство керівництва суверенної держави з сім"ями (Ірану) - хто може і у праві гарантувати безпеку європейців і американців у світі?
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01.03.2026 17:33 Відповісти
 
 