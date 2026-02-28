Держдеп США радить американцям по всьому світу бути особливо обережними

Державний департамент США закликав американців по всьому світу, зокрема на Близькому Сході, бути особливо обережними.

Про це йдеться в дописі Держдепартаменту США в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Після початку бойових дій США в Ірані американці по всьому світу, а особливо на Близькому Сході, мають дотримуватися вказівок, викладених в останніх попередженнях про безпеку, опублікованих найближчим посольством або консульством США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони можуть зіткнутися з перебоями в подорожах через періодичне закриття повітряного простору.

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"Державний департамент радить американцям по всьому світу бути особливо обережними", - додали в Держдепі.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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