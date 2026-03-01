РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Помощь Украины от Чехии
371 5

Опрос: 54% чехов за продолжение военной поддержки Украины

Помощь Украине от Чехии

Более половины граждан Чехии высказываются за продолжение военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие результаты опроса агентства Kantar CZ были обнародованы в эфире чешского телевидения в воскресенье.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным социологов, более 50% респондентов поддерживают оказание военной поддержки Украине в противостоянии российской агрессии. В то же время часть опрошенных выступает против дальнейшего вовлечения Праги в военные инициативы.

Читайте: Чешский холдинг будет добывать графит на месторождении в Хмельницкой области

Результаты опроса

Опрос показал, что поддержка Украины остается стабильной, несмотря на длительный характер войны и внутренние дискуссии в обществе.

Респонденты отмечают, что помощь Украине важна с точки зрения безопасности Европы и международных обязательств Чехии. Часть граждан считает, что поддержка должна продолжаться до достижения справедливого мира.

Читайте также: Украинцы в Чехии смогут снова подать на специальный статус

Общественные настроения в Чехии

В Чехии вопрос военной помощи Украине остается предметом политических дебатов. Несмотря на это, большинство граждан демонстрируют готовность и в дальнейшем поддерживать Киев.

Аналитики отмечают, что общественное мнение в Чехии существенно влияет на позицию правительства в отношении международной безопасности и дальнейшего участия страны в поддержке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть средства на 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках "чешской инициативы"

Автор: 

Чехия (462) помощь и поддержка (458)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить чехи не вірять отому напівяпонському отщепенцу. Пора робить харакірі
показать весь комментарий
01.03.2026 19:31 Ответить
Когда время делать харакири- тогда Окамура по национальности чех, шо противоречит традициям.
показать весь комментарий
01.03.2026 19:55 Ответить
От хитрий жук)
(не в обіду справжнім японцям)
показать весь комментарий
01.03.2026 20:05 Ответить
Голосувати за допомогу - це добре. Але ще краще - самим допомагати ЗСУ. Найкраще - донатами на https://t.me/spravagromad/51034 ГО "Справа Громад". Якій довіряють. Бо:
Сьогодні довіра - це валюта, дорожча за будь-який кешбек. І вона не нараховується автоматично - її виборюють щоденною роботою.
«Справа громад» робить саме це: тримає планку прозорості й витискає максимум користі з кожної гривні. Щоб ваша підтримка перетворювалася не на красиві слова, а на техніку, обладнання й реальну допомогу для якнайбільшої кількості наших воїнів.
Сьогодні запитують, як задонатити нціональний кешбек; а він не залежується: запускайте його в правильному напрямку. На «Справу громад» - або тим волонтерам, яким ви справді довіряєте.
ℹ️ Докладну https://t.me/spravagromad/50104 інструкцію, як задонатити нацкешбек у Приватбанку, публікували раніше. В це іhttps://t.me/spravagromad/50462 нструкція, як перекинути Національний кешбек на Справу громад з інших банків.
🔥 Далі вашу пожертву подвоїть Петро Порошенко.
А потім ми використаємо ці кошти на допомогу нашим захисникам. І як завжди покажемо, скільки усього корисного ми відправили військовим.
Можна просто донатити власні кошти. По реквізитам:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
🌎 Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/
показать весь комментарий
01.03.2026 19:39 Ответить
У 20 році 90% українців підтримали програму зеленского - велике будівництво шляхів. Так хто дав картбланш гниді не готуватись до вторгнення, а до шашликів. Іще, пі...и ,не довольні що хтось замало допомагає. Ви виборці гниди самі і привели цю кроваву війну у свй дім - https://tsn.ua/politika/blizko-90-**********-pidtrimuyut-veliku-budivnictvo-zokrema-remont-dorig-opituvannya-kmis-1618627.html
показать весь комментарий
01.03.2026 20:27 Ответить
 
 