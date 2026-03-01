Опрос: 54% чехов за продолжение военной поддержки Украины

Более половины граждан Чехии высказываются за продолжение военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие результаты опроса агентства Kantar CZ были обнародованы в эфире чешского телевидения в воскресенье.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным социологов, более 50% респондентов поддерживают оказание военной поддержки Украине в противостоянии российской агрессии. В то же время часть опрошенных выступает против дальнейшего вовлечения Праги в военные инициативы.

Читайте: Чешский холдинг будет добывать графит на месторождении в Хмельницкой области

Результаты опроса

Опрос показал, что поддержка Украины остается стабильной, несмотря на длительный характер войны и внутренние дискуссии в обществе.

Респонденты отмечают, что помощь Украине важна с точки зрения безопасности Европы и международных обязательств Чехии. Часть граждан считает, что поддержка должна продолжаться до достижения справедливого мира.

Читайте также: Украинцы в Чехии смогут снова подать на специальный статус

Общественные настроения в Чехии

В Чехии вопрос военной помощи Украине остается предметом политических дебатов. Несмотря на это, большинство граждан демонстрируют готовность и в дальнейшем поддерживать Киев.

Аналитики отмечают, что общественное мнение в Чехии существенно влияет на позицию правительства в отношении международной безопасности и дальнейшего участия страны в поддержке Украины.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что страна не планирует увеличивать оборонный бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть средства на 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках "чешской инициативы"