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Новини Допомога Україні від Чехії
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Опитування: 54 % чехів за продовження військової підтримки України

Допомога Україні від Чехії

Понад половина громадян Чехії висловлюються за продовження військової допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі результати опитування агентства Kantar CZ були оприлюднені в ефірі чеського телебачення в неділю.

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За даними соціологів, понад 50% респондентів підтримують надання військової підтримки Україна у протистоянні російській агресії. Водночас частина опитаних виступає проти подальшого залучення Праги до військових ініціатив.

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Результати опитування

Опитування засвідчило, що підтримка України залишається стабільною, попри тривалий характер війни та внутрішні дискусії в суспільстві.

Респонденти зазначають, що допомога Україні є важливою з точки зору безпеки Європи та міжнародних зобов’язань Чехії. Частина громадян вважає, що підтримка має тривати до досягнення справедливого миру.

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Суспільні настрої у Чехії

У Чехії питання військової допомоги Україні залишається предметом політичних дебатів. Попри це, більшість громадян демонструють готовність і надалі підтримувати Київ.

Аналітики зазначають, що громадська думка в Чехії суттєво впливає на позицію уряду щодо міжнародної безпеки та подальшої участі країни в підтримці України.

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Автор: 

Чехія (1840) допомога і підтримка (1236)
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Виходить чехи не вірять отому напівяпонському отщепенцу. Пора робить харакірі
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01.03.2026 19:31 Відповісти
Когда время делать харакири- тогда Окамура по национальности чех, шо противоречит традициям.
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01.03.2026 19:55 Відповісти
От хитрий жук)
(не в обіду справжнім японцям)
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01.03.2026 20:05 Відповісти
чверть виборців вірить, а ще чверті якось *****не зогли визначитись.
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01.03.2026 21:05 Відповісти
Голосувати за допомогу - це добре. Але ще краще - самим допомагати ЗСУ. Найкраще - донатами на https://t.me/spravagromad/51034 ГО "Справа Громад". Якій довіряють. Бо:
Сьогодні довіра - це валюта, дорожча за будь-який кешбек. І вона не нараховується автоматично - її виборюють щоденною роботою.
«Справа громад» робить саме це: тримає планку прозорості й витискає максимум користі з кожної гривні. Щоб ваша підтримка перетворювалася не на красиві слова, а на техніку, обладнання й реальну допомогу для якнайбільшої кількості наших воїнів.
Сьогодні запитують, як задонатити нціональний кешбек; а він не залежується: запускайте його в правильному напрямку. На «Справу громад» - або тим волонтерам, яким ви справді довіряєте.
ℹ️ Докладну https://t.me/spravagromad/50104 інструкцію, як задонатити нацкешбек у Приватбанку, публікували раніше. В це іhttps://t.me/spravagromad/50462 нструкція, як перекинути Національний кешбек на Справу громад з інших банків.
🔥 Далі вашу пожертву подвоїть Петро Порошенко.
А потім ми використаємо ці кошти на допомогу нашим захисникам. І як завжди покажемо, скільки усього корисного ми відправили військовим.
Можна просто донатити власні кошти. По реквізитам:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
🌎 Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/
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01.03.2026 19:39 Відповісти
У 20 році 90% українців підтримали програму зеленского - велике будівництво шляхів. Так хто дав картбланш гниді не готуватись до вторгнення, а до шашликів. Іще, пі...и ,не довольні що хтось замало допомагає. Ви виборці гниди самі і привели цю кроваву війну у свй дім - https://tsn.ua/politika/blizko-90-**********-pidtrimuyut-veliku-budivnictvo-zokrema-remont-dorig-opituvannya-kmis-1618627.html
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01.03.2026 20:27 Відповісти
батька павела був військовим професійним закінчував службу у чині полковника, сам Павел генерал, володіє чесмькю французькою та рашистською. . То як думаємо, зумів він передати чехам розповіді батька про рашистські танки на вулицях Праги, "братньої "для кацапів Чехословакії? "ПРАЗЬКА ВЕСНА"- 1968 р

Треба було Пороху на СТАДІОНІ нагадати, хто такий політтехнлог Разумков, младокрило партії ПР в команді Буратіни на виборах...

хоча, я бачила українців , була напередодні виборів в гостях у родичів- в чергах, просто на вулицях- НЕНАЧЕ ПОДУРІЛИ...
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01.03.2026 20:54 Відповісти
 
 