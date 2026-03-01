Опитування: 54 % чехів за продовження військової підтримки України

Понад половина громадян Чехії висловлюються за продовження військової допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі результати опитування агентства Kantar CZ були оприлюднені в ефірі чеського телебачення в неділю.

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За даними соціологів, понад 50% респондентів підтримують надання військової підтримки Україна у протистоянні російській агресії. Водночас частина опитаних виступає проти подальшого залучення Праги до військових ініціатив.

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Результати опитування

Опитування засвідчило, що підтримка України залишається стабільною, попри тривалий характер війни та внутрішні дискусії в суспільстві.

Респонденти зазначають, що допомога Україні є важливою з точки зору безпеки Європи та міжнародних зобов’язань Чехії. Частина громадян вважає, що підтримка має тривати до досягнення справедливого миру.

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Суспільні настрої у Чехії

У Чехії питання військової допомоги Україні залишається предметом політичних дебатів. Попри це, більшість громадян демонструють готовність і надалі підтримувати Київ.

Аналітики зазначають, що громадська думка в Чехії суттєво впливає на позицію уряду щодо міжнародної безпеки та подальшої участі країни в підтримці України.

Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив, що країна не планує збільшувати оборонний бюджет.

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