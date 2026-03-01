Опитування: 54 % чехів за продовження військової підтримки України
Понад половина громадян Чехії висловлюються за продовження військової допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі результати опитування агентства Kantar CZ були оприлюднені в ефірі чеського телебачення в неділю.
За даними соціологів, понад 50% респондентів підтримують надання військової підтримки Україна у протистоянні російській агресії. Водночас частина опитаних виступає проти подальшого залучення Праги до військових ініціатив.
Результати опитування
Опитування засвідчило, що підтримка України залишається стабільною, попри тривалий характер війни та внутрішні дискусії в суспільстві.
Респонденти зазначають, що допомога Україні є важливою з точки зору безпеки Європи та міжнародних зобов’язань Чехії. Частина громадян вважає, що підтримка має тривати до досягнення справедливого миру.
Суспільні настрої у Чехії
У Чехії питання військової допомоги Україні залишається предметом політичних дебатів. Попри це, більшість громадян демонструють готовність і надалі підтримувати Київ.
Аналітики зазначають, що громадська думка в Чехії суттєво впливає на позицію уряду щодо міжнародної безпеки та подальшої участі країни в підтримці України.
- Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив, що країна не планує збільшувати оборонний бюджет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(не в обіду справжнім японцям)
якось *****не зогли визначитись.
Сьогодні довіра - це валюта, дорожча за будь-який кешбек. І вона не нараховується автоматично - її виборюють щоденною роботою.
«Справа громад» робить саме це: тримає планку прозорості й витискає максимум користі з кожної гривні. Щоб ваша підтримка перетворювалася не на красиві слова, а на техніку, обладнання й реальну допомогу для якнайбільшої кількості наших воїнів.
Сьогодні запитують, як задонатити нціональний кешбек; а він не залежується: запускайте його в правильному напрямку. На «Справу громад» - або тим волонтерам, яким ви справді довіряєте.
ℹ️ Докладну https://t.me/spravagromad/50104 інструкцію, як задонатити нацкешбек у Приватбанку, публікували раніше. В це іhttps://t.me/spravagromad/50462 нструкція, як перекинути Національний кешбек на Справу громад з інших банків.
🔥 Далі вашу пожертву подвоїть Петро Порошенко.
А потім ми використаємо ці кошти на допомогу нашим захисникам. І як завжди покажемо, скільки усього корисного ми відправили військовим.
Можна просто донатити власні кошти. По реквізитам:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
🌎 Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/
Треба було Пороху на СТАДІОНІ нагадати, хто такий політтехнлог Разумков, младокрило партії ПР в команді Буратіни на виборах...
хоча, я бачила українців , була напередодні виборів в гостях у родичів- в чергах, просто на вулицях- НЕНАЧЕ ПОДУРІЛИ...