Бельгия установила залог в €10 млн за танкер "теневого флота" РФ Ethera

За танкер "теневого флота" РФ Ethera, который был задержан 1 марта, Бельгия установила залог в 10 млн евро.

Что известно

Отмечается, что судно Ethera сможет снова отправиться в плавание после уплаты залога в размере 10 020 000 евро, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов.

До того времени экипаж из 21 человека должен оставаться на борту. Экипаж состоит из российского капитана, семи офицеров (трое индийского происхождения, трое - грузинского и один - индонезийского происхождения) и тринадцати других членов экипажа (все - индийского происхождения).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

В воскресенье, 2 марта, федеральная прокуратура Бельгии сообщила об открытии дела в отношении нефтяного танкера Ethera для проверки возможного нарушения норм бельгийского морского законодательства.

