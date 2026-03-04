Бельгия установила залог в €10 млн за танкер "теневого флота" РФ Ethera
За танкер "теневого флота" РФ Ethera, который был задержан 1 марта, Бельгия установила залог в 10 млн евро.
Об этом пишет HLN, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что судно Ethera сможет снова отправиться в плавание после уплаты залога в размере 10 020 000 евро, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов.
До того времени экипаж из 21 человека должен оставаться на борту. Экипаж состоит из российского капитана, семи офицеров (трое индийского происхождения, трое - грузинского и один - индонезийского происхождения) и тринадцати других членов экипажа (все - индийского происхождения).
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.
- В воскресенье, 2 марта, федеральная прокуратура Бельгии сообщила об открытии дела в отношении нефтяного танкера Ethera для проверки возможного нарушения норм бельгийского морского законодательства.
