Бельгия установила залог в €10 млн за танкер "теневого флота" РФ Ethera

Задержание танкера теневого флота РФ в Бельгии: известна сумма залога

За танкер "теневого флота" РФ Ethera, который был задержан 1 марта, Бельгия установила залог в 10 млн евро.

Об этом пишет HLN, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что судно Ethera сможет снова отправиться в плавание после уплаты залога в размере 10 020 000 евро, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов.

До того времени экипаж из 21 человека должен оставаться на борту. Экипаж состоит из российского капитана, семи офицеров (трое индийского происхождения, трое - грузинского и один - индонезийского происхождения) и тринадцати других членов экипажа (все - индийского происхождения).

Что предшествовало?

Якби так з усім "тіньовим флотом", то цілком робоча схема.
Мрії, мрії...
04.03.2026 09:46 Ответить
Вибрали танкер з самой маленької африканської країни. Щоб не було проблем.
04.03.2026 09:56 Ответить
якщо на судні 200к барелів, і кожен по 50 баксів, то якраз 10 млн і виходить. Мені здається, вигідна пропозиція, з усіма б російськими суднами так
04.03.2026 10:08 Ответить
 
 