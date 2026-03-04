Бельгія встановила заставу у €10 млн за танкер "тіньового флоту" РФ "Ethera"

За танкер "тіньового флоту" РФ Ethera, що було затримано 1 березня, Бельгія встановила заставу в 10 млн євро.

Про це пише HLN, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що судно Ethera зможе знову вирушити в плавання після сплати застави у розмірі 10 020 000 євро, проведення перевірок і отримання правильного прапора та сертифікатів.

До того часу екіпаж з 21 особи повинен залишатися на борту. Екіпаж складається з російського капітана, семи офіцерів (троє індійського походження, троє грузинського та один індонезійського походження) та тринадцяти інших членів екіпажу (всі індійського походження).

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.

У неділю, 2 березня, федеральна прокуратура Бельгії повідомила про відкриття справи стосовно нафтового танкера Ethera для перевірки можливого порушення норм бельгійського морського законодавства.

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