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Новини Тіньовий флот Росії
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Бельгія встановила заставу у €10 млн за танкер "тіньового флоту" РФ "Ethera"

Затримання танкера тіньового флоту РФ у Бельгії: відома сума застави

За танкер "тіньового флоту" РФ Ethera, що було затримано 1 березня, Бельгія встановила заставу в 10 млн євро.

Про це пише HLN, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що судно Ethera зможе знову вирушити в плавання після сплати застави у розмірі 10 020 000 євро, проведення перевірок і отримання правильного прапора та сертифікатів.

До того часу екіпаж з 21 особи повинен залишатися на борту. Екіпаж складається з російського капітана, семи офіцерів (троє індійського походження, троє грузинського та один індонезійського походження) та тринадцяти інших членів екіпажу (всі індійського походження).

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання Бельгією танкера "тіньового флоту" РФ - сигнал, що ЄС серйозно налаштований, - речниця Єврокомісії

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Якби так з усім "тіньовим флотом", то цілком робоча схема.
Мрії, мрії...
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04.03.2026 09:46 Відповісти
Вибрали танкер з самой маленької африканської країни. Щоб не було проблем.
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04.03.2026 09:56 Відповісти
якщо на судні 200к барелів, і кожен по 50 баксів, то якраз 10 млн і виходить. Мені здається, вигідна пропозиція, з усіма б російськими суднами так
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04.03.2026 10:08 Відповісти
 
 