Премьер Испании Санчес критикует действия США в Иране: 23 года назад нас уже втягивали в войну в Ираке

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Израиль, США и Иран прекратить военные действия и вернуться к дипломатии.

Что известно

"Этот кризис затрагивает всех нас, и мы требуем полной решимости от США, Ирана и Израиля остановиться, пока не поздно. На один незаконный акт нельзя ответить другим, так начинаются самые большие катастрофы в истории человечества. ... Позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", - отметил он.

Премьер Испании сказал, что осуждает иранский режим.

Также Санчес вспомнил об операции против Ирака.

"Двадцать три года назад США втянули нас в войну, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, установить демократию и гарантировать глобальную безопасность. На самом деле это имело противоположный эффект", - добавил премьер Испании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, чтоИспания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану.

Трамп заявил, что США прекратят всю торговлю с Испанией после того, как Мадрид не разрешил использовать их базы для военной операции против Ирана.

В правительстве Испании в ответ на заявление Трампа прекратить "всю торговлю" из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану призвали Вашингтон уважать отношения между странами и соглашение с ЕС.

