Премьер Испании Санчес критикует действия США в Иране: 23 года назад нас уже втягивали в войну в Ираке
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Израиль, США и Иран прекратить военные действия и вернуться к дипломатии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.
Что известно
"Этот кризис затрагивает всех нас, и мы требуем полной решимости от США, Ирана и Израиля остановиться, пока не поздно. На один незаконный акт нельзя ответить другим, так начинаются самые большие катастрофы в истории человечества. ... Позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", - отметил он.
Премьер Испании сказал, что осуждает иранский режим.
Также Санчес вспомнил об операции против Ирака.
"Двадцать три года назад США втянули нас в войну, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, установить демократию и гарантировать глобальную безопасность. На самом деле это имело противоположный эффект", - добавил премьер Испании.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, чтоИспания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану.
- Трамп заявил, что США прекратят всю торговлю с Испанией после того, как Мадрид не разрешил использовать их базы для военной операции против Ирана.
- В правительстве Испании в ответ на заявление Трампа прекратить "всю торговлю" из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану призвали Вашингтон уважать отношения между странами и соглашение с ЕС.
Ех,не ті вже конкістадори.
23 роки тому нас втягували у російсько-українську війну.
Але ми сказали "ні війні".
Ми виділили 2 млрд євро на українське ППО.
Тому з чистою душею пішли затарюватись зрідженим російським газом на декілька мільярдів.
Брат близнюк паРаші - терористична клоака з нацистами ісраєль
Багато країн Ірак за ці 23 роки окупував?
Багато балістичних ракет по інших країнах випустив?