Премьер Испании Санчес критикует действия США в Иране: 23 года назад нас уже втягивали в войну в Ираке

Премьер Испании критикует США за удары по Ирану

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Израиль, США и Иран прекратить военные действия и вернуться к дипломатии.

Что известно

"Этот кризис затрагивает всех нас, и мы требуем полной решимости от США, Ирана и Израиля остановиться, пока не поздно. На один незаконный акт нельзя ответить другим, так начинаются самые большие катастрофы в истории человечества. ... Позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", - отметил он.

Премьер Испании сказал, что осуждает иранский режим.

Также Санчес вспомнил об операции против Ирака.

"Двадцать три года назад США втянули нас в войну, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, установить демократию и гарантировать глобальную безопасность. На самом деле это имело противоположный эффект", - добавил премьер Испании.

Что предшествовало?

Испания (176) США (7161) Трамп Дональд (4700) Санчес Педро (39)
Топ комментарии
+2
А дипломатія зупинить Іран кацапів Китай?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:18 Ответить
+1
****** лівацькі підораси!!!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:18 Ответить
+1
Не сси,Педро.Помаранчевий Донні поведе вас у бій і знизить за це тарифи.
Ех,не ті вже конкістадори.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дипломатія зупинить Іран кацапів Китай?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:18 Ответить
Звісно що ні але він гадає що Іспанія далеко- не дійдуть.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:32 Ответить
Можуть прилетіти - тай маври недалеко
показать весь комментарий
04.03.2026 11:39 Ответить
У меня есть одна причина, чтобы поддерживать войну против Ирана. Это причина-иранские шахеды, которыя убивали Украину. Этой причины мне за глаза достаточно, чтобы желать погибель Ирану.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:48 Ответить
****** лівацькі підораси!!!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:18 Ответить
Не сси,Педро.Помаранчевий Донні поведе вас у бій і знизить за це тарифи.
Ех,не ті вже конкістадори.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:24 Ответить
Ті самі іспанці у майбутньому:

23 роки тому нас втягували у російсько-українську війну.

Але ми сказали "ні війні".

Ми виділили 2 млрд євро на українське ППО.

Тому з чистою душею пішли затарюватись зрідженим російським газом на декілька мільярдів.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:33 Ответить
Хдє міндічь жид парашний?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:35 Ответить
Всьо чьто треба знати про п'яту статтю НАТИ
показать весь комментарий
04.03.2026 11:34 Ответить
Іспанці добре знають ціну жидам та їхнім прихильникам
Брат близнюк паРаші - терористична клоака з нацистами ісраєль
показать весь комментарий
04.03.2026 11:34 Ответить
Брехлива комуняка Педро Аналіо.
Багато країн Ірак за ці 23 роки окупував?
Багато балістичних ракет по інших країнах випустив?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:37 Ответить
Ну да, треба було ще трошки почекати щоб тряпкоголові фанатіки зробили ядерну зброю. А кажуть що це українська промовка що моя хата скраю - я нічого не знаю.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:37 Ответить
И что, Вы где живете в Израиле или в Украине. Что вы все на ЯЗ помешаны.? Вас не интересует, как эта война на Украине скажется? Или вы только умеете транслировать, что вам славики шустрики с умным видом скажут?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:45 Ответить
Американцам еще одна войншна выгода, зачем это Израилю? Или Биба у Вовы научился? Воюй и правь, пока "не вынесут"?
показать весь комментарий
04.03.2026 11:40 Ответить
 
 