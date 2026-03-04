УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11097 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Відносини США та Іспанії
3 909 51

Прем’єр Іспанії Санчес критикує дії США в Ірані: 23 роки тому нас уже втягували у війну в Іраку

Прем’єр Іспанії критикує США за удари по Ірану

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим, так починаються найбільші катастрофи в історії людства. ... Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він.

Прем'єр Іспанії сказав, що засуджує іранський режим.

Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.

"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.

Читайте: Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Що передувало?

Читайте: Трамп збирає представників американської "оборонки", щоб прискорити виробництво зброї, - Reuters

Автор: 

Іспанія (998) США (26710) Трамп Дональд (8918) Санчес Педро (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
У меня есть одна причина, чтобы поддерживать войну против Ирана. Это причина-иранские шахеды, которыя убивали Украину. Этой причины мне за глаза достаточно, чтобы желать погибель Ирану.
показати весь коментар
04.03.2026 11:48 Відповісти
+15
А дипломатія зупинить Іран кацапів Китай?
показати весь коментар
04.03.2026 11:18 Відповісти
+7
****** лівацькі підораси!!!
показати весь коментар
04.03.2026 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дипломатія зупинить Іран кацапів Китай?
показати весь коментар
04.03.2026 11:18 Відповісти
Звісно що ні але він гадає що Іспанія далеко- не дійдуть.
показати весь коментар
04.03.2026 11:32 Відповісти
Можуть прилетіти - тай маври недалеко
показати весь коментар
04.03.2026 11:39 Відповісти
У меня есть одна причина, чтобы поддерживать войну против Ирана. Это причина-иранские шахеды, которыя убивали Украину. Этой причины мне за глаза достаточно, чтобы желать погибель Ирану.
показати весь коментар
04.03.2026 11:48 Відповісти
****** лівацькі підораси!!!
показати весь коментар
04.03.2026 11:18 Відповісти
Просто не хотим терактов, вот и все.. В 2004 тут уже были, связанные как раз с Ираком
показати весь коментар
04.03.2026 13:45 Відповісти
тоді хай іран створює яз і пуляє нею по сусідам? так?
показати весь коментар
05.03.2026 01:54 Відповісти
Ну по Європі вони не пулятимуть, більшість зовсім не *******, а там у себе ну хай спробують.. Там більше ризик якщо вони його продаватимуть направо-наліво. Але якщо не буде повної зміни влади то рано чи пізно вони його створять, це факт
показати весь коментар
05.03.2026 02:17 Відповісти
Не сси,Педро.Помаранчевий Донні поведе вас у бій і знизить за це тарифи.
Ех,не ті вже конкістадори.
показати весь коментар
04.03.2026 11:24 Відповісти
Ті самі іспанці у майбутньому:

23 роки тому нас втягували у російсько-українську війну.

Але ми сказали "ні війні".

Ми виділили 2 млрд євро на українське ППО.

Тому з чистою душею пішли затарюватись зрідженим російським газом на декілька мільярдів.
показати весь коментар
04.03.2026 11:33 Відповісти
модератори, забаньте антисеміта-новорега (але згоден, що місце міндіча - у в'язниці)
показати весь коментар
04.03.2026 12:03 Відповісти
Всьо чьто треба знати про п'яту статтю НАТИ
показати весь коментар
04.03.2026 11:34 Відповісти
а що,
напали на країну НАТО?
показати весь коментар
04.03.2026 13:24 Відповісти
Облизування чорнодупих падлостинських макак і їх хазяїв - авторів терактів по всій Європі - набагато гірша перспектива.
Той Педро забув як до оголошення США війни тероризму всі в ЄС обсерались від підривів припаркованих машин та пакетів в метро. Повалення Саддама і піздюлі в Афгані та по всьому близькому сходу загнали цю падаль під плінтус.
Краще б подякував а не триндів.
Та що з дебіла лівацького взяти. Ще трохи і в ЄС буде свій доморощений тероризм- стільки біосивття вони вже до себе натягли.
показати весь коментар
04.03.2026 12:11 Відповісти
Брехлива комуняка Педро Аналіо.
Багато країн Ірак за ці 23 роки окупував?
Багато балістичних ракет по інших країнах випустив?
показати весь коментар
04.03.2026 11:37 Відповісти
Ну да, треба було ще трошки почекати щоб тряпкоголові фанатіки зробили ядерну зброю. А кажуть що це українська промовка що моя хата скраю - я нічого не знаю.
показати весь коментар
04.03.2026 11:37 Відповісти
И что, Вы где живете в Израиле или в Украине. Что вы все на ЯЗ помешаны.? Вас не интересует, как эта война на Украине скажется? Или вы только умеете транслировать, что вам славики шустрики с умным видом скажут?
показати весь коментар
04.03.2026 11:45 Відповісти
В рашки буде на 1 сильного союзника менше. Отак і скажеться. За одні тільки шахеди треба щоб весь цей бомжестан палав як білгородська ТЕЦ
показати весь коментар
04.03.2026 12:14 Відповісти
нема чіткого плану у трумпа як зробити, щоб у рашки стало одним союзником менше..
та й трумп - союзник хла..
показати весь коментар
04.03.2026 13:18 Відповісти
Дійсно, яке Україні діло що там відбувається із союзникор рахи який постачає їй
дрони, ракети, комплектуючі, технології та ще невідомо що?
показати весь коментар
04.03.2026 13:25 Відповісти
Американцам еще одна войншна выгода, зачем это Израилю? Или Биба у Вовы научился? Воюй и правь, пока "не вынесут"?
показати весь коментар
04.03.2026 11:40 Відповісти
Геть тупий чи шо? Якби Україна могла знащити однією кампанією всі ракети, пускові, дрони і ЯЗ русні - не варто було воювати?
показати весь коментар
04.03.2026 12:15 Відповісти
Это ты меня забанить хотел?
показати весь коментар
04.03.2026 12:15 Відповісти
Мои деды рассказывали про таких! И москаль, оказывается не тот кто живет в кацапстане...
показати весь коментар
04.03.2026 12:18 Відповісти
про кого твої діди розповідали? про аятол чи про ковбоїв? нічого не зрозумів.
Ізраїль виносить послідовно всіх своїх ворогів які присягались його знищити. Треба брати з них приклад.
показати весь коментар
05.03.2026 01:24 Відповісти
Соціалісти ******* усіяляких аятол.
показати весь коментар
04.03.2026 11:56 Відповісти
соціалісти, це хто?
показати весь коментар
04.03.2026 13:22 Відповісти
Такі як Санчес.
показати весь коментар
04.03.2026 13:45 Відповісти
і хло «любить» аятол,
вся парашія їх любить..
показати весь коментар
04.03.2026 14:02 Відповісти
Так.
показати весь коментар
04.03.2026 14:48 Відповісти
Коли нарешті ширіат в іспанії?
показати весь коментар
04.03.2026 11:57 Відповісти
Ну здесь на самом деле очень сильная связь с арабским миром, даже больше чем во Франции.. Опять же Марокко рядом, паром ходит, они здесь как свои уже много лет.. Я сам сначала удивлялся, но так оно есть..
показати весь коментар
04.03.2026 13:49 Відповісти
Ну, кстати Великобритания тоже отказалась участвовать.
показати весь коментар
04.03.2026 11:59 Відповісти
якщо не гомес то педро
показати весь коментар
04.03.2026 12:01 Відповісти
В Іраці ніякої зброї ніхто не знайшов, але це дрібниці. Головне, що нафтові родовіща взялі під контроль. Така демократія.
показати весь коментар
04.03.2026 12:20 Відповісти
іспанія дві світові була нейтральною...і в третій буде
показати весь коментар
04.03.2026 12:26 Відповісти
Полоса удачи не бесконечна.
показати весь коментар
04.03.2026 12:33 Відповісти
А чому цей іспанець має підтримувати воєнні діє США, якщо в самих штатах тільки 27% американців ЗА і 43% проти? Ну нехай Трамп собі бавиться, він же прийшов закінчувати війни, закінчить ще одну яку сам і розпочав.
показати весь коментар
04.03.2026 12:32 Відповісти
Курва,ще один ,,кабальєро,, в бєлом пальто. Може, порадити кацапам збільшити приплив бородатих чалмоголових до Іспанії в пару раз. Хай порадують місцевих сеньйор.
показати весь коментар
04.03.2026 12:41 Відповісти
"...Тоді саме так срати захотілося. Не вірите? Можу і гівно показать" (с)
показати весь коментар
04.03.2026 13:28 Відповісти
От навіщо ця лицемірство. Всі ж розуміють, що просто сцють. Так і скажіть: ми обісралися.
показати весь коментар
04.03.2026 13:55 Відповісти
А нах іспанцям вигрібати через витівки вродженого ідіота? Європейцям взагалі варто ігнорувати хотєньки того *************, все що він робить на пару з Нетаньяху на користь лише рашці.
показати весь коментар
04.03.2026 22:53 Відповісти
Якщо підтримуєш Аятол то так і скажи. А то виходить: за все добре проти всього поганого. Так не буває.
Або ти підтримуєш Аятол і їх союзника по осі зла Рашку, або ти підтримуєш Україну і її союзників США і Ізраїль. Все інше галіматья.
показати весь коментар
05.03.2026 09:12 Відповісти
США і Ізраїль союзники України? Ти серйозно чи в минулому часі живеш. США вже рік, як мародер, а не союзник, та й союзником штати були так собі, лише для сохранєнія морди ліца. США та рашка союзники і цей статус вони закріпили в Договорі про неросповсюдження ядерної зброї, а недотримання спільних зобов'язань по Будапештському меморандуму лише скріпило їхній союз. Для розуміння чий союзник Ізраїль достатньо цьго фото і подивитись результати голосування в ООН за резолюцію на підтримку територіальної цілосності України з вимогою до рашки вивести війська. Все інше галіматья.
показати весь коментар
05.03.2026 21:19 Відповісти
Як це не дивно, але це все ще так. Вони лише стали допомагати значно менше, хоча й раніше допомагали більше формально, тут ви абсолютно праві. Але: старлінк це мегаважливо, розвіддані мегаважливо, ракети для петріот мегаважливо, дозвіл на використання ф15 мегаважливо і т.д. і т.п.
Стосовно фоточки з Бібі... Я можу показати фоточку як Порох п`є шампанське з ******, і це не фейк. Але ж це не ознає вічну дружбу, правда?
Тому, при всій повазі, мушу не погодитись, що все так однозначно як ви говорите.
показати весь коментар
06.03.2026 05:45 Відповісти
Фоточки то таке, по справах суди - через місяць після інагурації Пороха, банду Гіркіна випустили з оточення в Слов'янську і дали можливість переїхати ближче до кордону з рашкою, куди ***** було зручніше і безпечніше поставляти зброю і підкріплення. АТО замість стану війни, який повинен був введений згідно Конституції, теж мало наслідки - країну не перевели на військові рейки. Підписання Мінських угод це взагалі треш і дипломатичний демарш на користь ***** - замість офіційно апелювати до США і бритів, як Будапешстських гарантів, щоб приструнили свого партнера, повернулись до них сракою і взяли участь у створенні завіси, якою фактично замаскували війну під регіональний громадянський конфлікт для прикриття міжнародного злочину - типу вже всьо норм, вже рішаєм полюбовно, не заважайте рашці готувати плацдарм.
показати весь коментар
06.03.2026 10:17 Відповісти
Так, на всі ці речі я багато разів звертав увагу на цьому формумі, але більності його учасників простіше поясняти все більш простими категоріями. Я додам, що катастрофа Мінських угод ще в тому, що вони фактично легалізували окупацію Криму. Тому, що про Крим там ані слова. Тобто мало того, що фактично визнається окупаційна влада на донбасі, так поміж рядків ще і визнається анексія Криму.
показати весь коментар
06.03.2026 12:21 Відповісти
Додік хтів, щоб у його авантюру вплуталися усі країни, а він потім у білому пальто вийде і скаже, що це він подолав агресора і йому треба за це нобеля дати. Та пішов він на*уй! З такими мудаками, як теперішні американці, можна тільки встряти у величезну дупу, з якої немає виходу
показати весь коментар
04.03.2026 15:09 Відповісти
 
 