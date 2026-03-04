Прем’єр Іспанії Санчес критикує дії США в Ірані: 23 роки тому нас уже втягували у війну в Іраку
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.
Що відомо?
"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим, так починаються найбільші катастрофи в історії людства. ... Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він.
Прем'єр Іспанії сказав, що засуджує іранський режим.
Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.
"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану.
- Трамп заявив, що США припинять усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.
- В уряді Іспанії у відповідь Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.
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Ех,не ті вже конкістадори.
23 роки тому нас втягували у російсько-українську війну.
Але ми сказали "ні війні".
Ми виділили 2 млрд євро на українське ППО.
Тому з чистою душею пішли затарюватись зрідженим російським газом на декілька мільярдів.
напали на країну НАТО?
Той Педро забув як до оголошення США війни тероризму всі в ЄС обсерались від підривів припаркованих машин та пакетів в метро. Повалення Саддама і піздюлі в Афгані та по всьому близькому сходу загнали цю падаль під плінтус.
Краще б подякував а не триндів.
Та що з дебіла лівацького взяти. Ще трохи і в ЄС буде свій доморощений тероризм- стільки біосивття вони вже до себе натягли.
Багато країн Ірак за ці 23 роки окупував?
Багато балістичних ракет по інших країнах випустив?
та й трумп - союзник хла..
дрони, ракети, комплектуючі, технології та ще невідомо що?
Ізраїль виносить послідовно всіх своїх ворогів які присягались його знищити. Треба брати з них приклад.
вся парашія їх любить..
Або ти підтримуєш Аятол і їх союзника по осі зла Рашку, або ти підтримуєш Україну і її союзників США і Ізраїль. Все інше галіматья.
Стосовно фоточки з Бібі... Я можу показати фоточку як Порох п`є шампанське з ******, і це не фейк. Але ж це не ознає вічну дружбу, правда?
Тому, при всій повазі, мушу не погодитись, що все так однозначно як ви говорите.