Прем’єр Іспанії Санчес критикує дії США в Ірані: 23 роки тому нас уже втягували у війну в Іраку

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

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Що відомо?

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим, так починаються найбільші катастрофи в історії людства. ... Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він.

Прем'єр Іспанії сказав, що засуджує іранський режим.

Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.

"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану.

Трамп заявив, що США припинять усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.

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