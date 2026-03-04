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Новини Операція США проти Ірану
2 881 56

Трамп збирає представників американської "оборонки", щоб прискорити виробництво зброї, - Reuters

Президент США Дональд Трамп

Адміністрація Дональда Трампа планує зустрітися з керівниками найбільших оборонних підрядників США в Білому домі в п’ятницю, щоб обговорити прискорення виробництва зброї.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, Пентагон працює над поповненням запасів після ударів по Ірану та кількох інших нещодавніх військових зусиль.

Зокрема на зустріч запрошені представники Lockheed Martin та RTX від Raytheon.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іранський дрон-камікадзе влучив у консульство США в Дубаї. ВIДЕО

Reuters пише, що зустріч підкреслює нагальну потребу Вашингтона у поповненні запасів зброї після початку операції в Ірані.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.

"Головною метою зібрання буде тиск на виробників зброї, щоб вони діяли швидше для збільшення виробництва", - сказав співрозмовник видання.

Читайте: США стверджують, що знищили 17 іранських кораблів під час операції "Епічна лють"

Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує придбати 57 ракет у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів кожна.

Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.

Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів.

Також дивіться: США та Еквадор розпочали спільну військову операцію проти наркокартелів. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану, - CNN

Автор: 

боєприпаси (2416) зброя (7905) США (26710) Трамп Дональд (8918) ОПК (418)
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Топ коментарі
+13
⛴Пʼять (!) російських військових кораблів були пошкоджені внаслідок атаки на порт у Новоросійську два дні тому - в ударі брали участь ~200 БПЛА

Зокрема пошкоджені: «Єйськ», «Касімов» і тральщик «Валентин Пікуль». Також мінус 19 кацапів, серед яких троє «200-і».
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04.03.2026 10:25 Відповісти
+9
💥 Удар по кораблях у Новоросійську.

В ніч з 01.03.2026 на 02.03.2026 було завдано масованого удару по портовій інфраструктурі м. Новоросійськ, Краснодарський край.

Згідно з оцінками підрозділів ППО, було використано не менше 200 ударних БПЛА.

Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту.

Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також, є інформація про пошкодження кораблів «Ейськ» і «Касимов».

Відомо про 3 загиблих і 16 поранених військовослужбовців.
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04.03.2026 10:31 Відповісти
+9
Тобто знов набрехав

Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп

https://i.postimg.cc/59qtY6y7/2026-03-03-103556.png
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04.03.2026 10:33 Відповісти
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⛴Пʼять (!) російських військових кораблів були пошкоджені внаслідок атаки на порт у Новоросійську два дні тому - в ударі брали участь ~200 БПЛА

Зокрема пошкоджені: «Єйськ», «Касімов» і тральщик «Валентин Пікуль». Також мінус 19 кацапів, серед яких троє «200-і».
показати весь коментар
04.03.2026 10:25 Відповісти
💥 Удар по кораблях у Новоросійську.

В ніч з 01.03.2026 на 02.03.2026 було завдано масованого удару по портовій інфраструктурі м. Новоросійськ, Краснодарський край.

Згідно з оцінками підрозділів ППО, було використано не менше 200 ударних БПЛА.

Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту.

Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також, є інформація про пошкодження кораблів «Ейськ» і «Касимов».

Відомо про 3 загиблих і 16 поранених військовослужбовців.
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04.03.2026 10:31 Відповісти
"Прискорити" це минуле століття. Тепер в тренді "масштабувати".
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04.03.2026 10:30 Відповісти
Трамп - також пережиток минулого тисячоліття. Як і ху#ло, доречі.
Цим експонатам вже давно ставлять пропуски "на тому світі".
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04.03.2026 10:34 Відповісти
два окремих радара двох батарей thaad знищено в Еміратах ракетно-дроновими ударами
кожен такий радар вартістю понад 0,5 лярда $
усього таких батарей в Еміратів дві, у Штатів - 10
Штати в шоці...
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04.03.2026 10:30 Відповісти
до речі, рудий, де проплачені нам ракети ERAM?!
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04.03.2026 10:32 Відповісти
1. Воювати - дорого. Так було, так є, так буде. Але платить не Трамп чи ***** з свого карману, а платники податків. Тож воювали на планеті, воюють і воюватимуть.
2. "новина", яку ви транслюєте - це засрашинський перепост вигадок пропогандистів КВІР. Ні одне джерело окрім засрашинців чи КВІР - це не підтверджує і не пише. Тож перестаньте тягти до нас брехню з диктаторських режимів.
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04.03.2026 10:49 Відповісти
дай Боже, шоби поширені у мережі супутникові знімки були фейком
час покаже
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04.03.2026 10:55 Відповісти
Тобто знов набрехав

Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп

https://i.postimg.cc/59qtY6y7/2026-03-03-103556.png
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04.03.2026 10:33 Відповісти
То було вчора, а сьогодні вже все змінилося. Ви що, не розумієте різницю? 🤣
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04.03.2026 10:35 Відповісти
А-а-а...

Якось не дійшло одразу
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04.03.2026 10:47 Відповісти
Вічність скінченна
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04.03.2026 10:49 Відповісти
Те, що вчора (хоча заради точності - в 2024-му) оцей Randall Flag тут на форумі цензора топив+агітував за Трампа; а сьогодні характеризує його дурником - він в цьому також не відчуває різниці.
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04.03.2026 14:00 Відповісти
Белькотіння божевільного.

"байден все роздав на сотні мільярдів, але я відновив все за першого строку". То байден роздав відновлене? Чи перший строк рудого лайна був ... після байдена?!?
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04.03.2026 10:52 Відповісти
Трампон,поділися з бубачкой.
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04.03.2026 10:33 Відповісти
складається впевнене враження, шо із Штатами та Ізраїлем воюють із чалмами на голові кацапи та китайці, а не тіко іранські вояки
дим розсіється, усе буде зрозуміло ближчим часом
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04.03.2026 10:35 Відповісти
І це буде дуже цікаво. А як здивується Трамп, дізнавшись про підкилимні ігри свого "друга валодьї".
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04.03.2026 10:37 Відповісти
дурня дурнею. Все простіше: як завжди, "маленька побєдоносна" перетворюється на рутинну, криваву, довготривалу тяганину. Бо Іран виявився (в кількості божевільних чалмоголових релігійних фанатиків, готових вмирати після призначення черговим "міністром оборони", але не капітулювати) значно глибшим, ніж хтось там сподівався в своїх мріях. А залізяччя той Іран за 47 років продажу нафти на користь диктаторського режиму, а не громадян, як виявилось, накопичив значно більше, ніж комусь здавалось.

А що в дубай та катар (чи куди там ще) прилетіло пару-десяток ракет і від цього всі дуже збудились - виглядає, з України, після 4 років повномасштабки, десятка тисяч ракет, десятка тисяч КАБ-ів і сотні тисяч шахедів - просто вже смішно.
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04.03.2026 10:57 Відповісти
залізяччя у ірані різне, у т.ч. високотехнологічне, яке потребує відповідних спеців та спеціальних знань і вмінь. не встигли іранці їх набути та освоїти
не один танкер, яким користується гру мо **********, за певний час до 28.02 розсікали перською затокою, у т.ч. із виявленими "кометами" на борту
дим розсіється
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04.03.2026 11:02 Відповісти
Я так розумію, ти топиш за Іран? Бажаєш всім показати, який він стійкий, могутній і ось-ось, тільки балалайку відкладуть та тренування з ушу закінчать засрашинсько-китайські "воєнспєци" що повинні були сидіти за пультами С-700, і одразу все зміниться?!?

Тим часов ізраїльтяни доповіли, що розхєрачили вже 3го "міністра оборони" Ірану за останні 5 днів, який обливаючись холодним потом заповз в пусте крісло...

Провокаторчику засрашинський, раджу почитати ось про це:
https://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon-S/Articles/Medv.htm Операція «Арцав-19» - 1982 рік. Ізраїльтяне за 4 доби винесли 30 дивізіонів ЗРК совкових, разом з совковими "воєнспєцами", а також 82 МіГ-и та СУ-шки, разом з совковими пілотами. Ні один вояк чи літак Ізраїлю, до речі, не постраждав. Але ти далі пиши туманними фразами "ось-ось, зараз китайці підтягнуться, зараз ***** прокинеться, як ЗАРИЧАТЬ!!!". Ти дуже смішний!
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04.03.2026 11:33 Відповісти
маячня.
не захищай та не намагайся зменшити участь кацапів та китаців, які за фактом воюють на боці ірану, ут.ч. спільно із квір, проти США та Ізраїлю
думай головою, самостійно іран не здатний протистояти США та Ізраїлю, а допомагають йому у цьому ********* та вузькоокі, які є нашими ворогами
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04.03.2026 11:37 Відповісти
Дегенератам скрізь примарюються "волохаті лапи" ***** та вузькооких людожерів-комуняк. Але правда в тому, що теократія в Ірані - це не вигадка, а реальність. Там реально чи не третина населення реально підтримують режим, а "лавка запасних" для зайняття будь-яких посад, навіть в умовах "вбивають кожні 2-3 дні" - довжелезна. Вони реально готові вмирати за свої "ідеали". Ну, і пекло з ними. Здохнуть всі.

В Ірані на поточний момент (як і на початок операції) - немає на бойовому чергуванні засрашинських систем ППО. Тож і ніяких засрашинських "військових спеціалістів" там особливо немає.

А от з китайцями все гірше - фактично вони і сиділи за пультами 28.02.2026, бо основу іранської ППО складали саме китайські системи. І більшість з них вже здохли, очевидно. Тож швидко нових з Китаю не пришлють - бо китай теж не здатен клепати такі системи по 100 штук на добу. А отже ваші слова - реально маячня.
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04.03.2026 11:46 Відповісти
ще раз, для танкістів
********* напередодні epic fury доправив до ірану ракети, пускові, виготовлені в єлабузі шахєди (із "комєтами"), а також підарів під проводом гру *********у (на підставі "договору про воєнну допомогу між аятолами та ******")
ніхто звідти з цих підарів не повертався
Ізраїль та Штати за це добре знають та ржуть, коли ***** чеше, шо не зможе допомогти та лише закликає до "врегулювання мирним, дипломатичним шляхом". До речі, Штаті дуже боялися, шоби серед цього кацапського мотлоху не було яз, у т.ч. складових для брудної ядерної бомби
аналогічно зробив і китай на тсвоїх танкерах, де замість нафти було різне воєнне залізяччя
тобто, *****/********* та вузькоокі є активними учасниками війни на боці ірану проти США та Ізраїлю, і вигрібають ці підари люлей регулярно та системно
дим розсіється (бажано швидше) та рудий вже більше не зможе покривати свого друга ***** перед іншими,
вже зараз Штати та Ізраїль розслідують участь *********у та вузькооких у цій війні, збирають докази, щоправда таємно
на вашу думку, син дирдирова (якого відловила охорона), який збирався втікти на війну проти Штатів, куди саме намилився - у ряди квірівського сс?! ні - до своїх підарів з *********у, яких наразі в ірані чимало (та чимало правда вже забаранили)
усе у свій час - ото і мав на увазі за кацапські танкери, не пишу вже за супутникове наведення іранських ракет та онлайн дані для ракетних ударів, поміркуйте і над цим
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04.03.2026 11:57 Відповісти
читайте

https://t.me/voynareal/132358
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04.03.2026 12:06 Відповісти
Рівень джерел просто вражає - якась анонімна, вірогідно контрольована засрашкою, гімняна група в тєлєзі. Які ж ви смішні, провокатори!
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04.03.2026 19:37 Відповісти
послухай перші 7-8 хв.
там із посиланням на конкретні джерела США, при чому із конкретним аналізом
якби диктор звиздів, то ФБР у Штатах давно його за дупу прийняла
вмикай голову, не обзивай незнайомих людей, поводься чемно та коректно
ти ж не кацап *******

https://www.youtube.com/watch?v=m6a_35sHeag
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05.03.2026 09:55 Відповісти
В тебе шизофренія, любчику. Я не слухаю кондових колишніх КДБ-шників. Мені чистота власної свідомості - важливіша. Все з тобою зрозуміло, любитель КДБ-шної херні.

А щодо "звиздіння" всіляких навіжених кінчених КДБ-шників, які сидять в США і за гроші будь-що на камеру кажуть - ти зовсім з своїм припущенням, що ФБР є якесь діло до таких персонажів, з глузду з'їхав. Швець - кінчений зливний бачок для російськомовної аудиторії. Слухай його далі - будеш ще божевільнішим виглядати.
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05.03.2026 10:23 Відповісти
зрозуміло
тіко саме швець увесь листопад-грудень 21-го та січень-лютий 22-го на гімно сходив та верещав за те, шо ********* готує напад та окупацію України з півдня, півночі та *********
саме швець перший за півроку до появи на фронті заявив про передачу нам хаймарсів та підготовку їх до бою, а також за передачу нам кількох ракет атакамс
саме швець ще у 24-го верещав за зрив нашого контрнаступу на півдні та передачу кількох нових бригад під Бахмут
саме швець репетував за льоху рєзнікова та його яйця по 17, коли льоха ще був на посаді мо, а також саме швець усю дорогу кричав шо дєрмак кацапський агента та зливає Україну *****
усе з тобою зрозуміло
дєрмак, то ти?
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05.03.2026 10:34 Відповісти
Що трамб ще нічого не починали а зброї вже не має.
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04.03.2026 10:39 Відповісти
Трамп дограється -він почав війну не порадившись з европейськими лідерами ( Урсулою, Мерцем, Макроном, Стаммером ) . А ЕС зараз СОДЕРЖИТЬ ВІЙСЬКОВІ ВИРОБНИЦТВА США , закупає у них зброю.
Трамп планує за бюджет США фінансувати війну в Ірані . Араби- олигархи Перської затоки мають фінансувати цю війну
Хоча я звергнення режиму Аятол підтримую - свободу іранцям ‼️
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04.03.2026 10:40 Відповісти
Дехто не розуміє масштабів. І не вміє в цифри взагалі. Тож займемось просвітою ідіотів!

В США бюджет міністерства оборони - більше $1`000`000`000`000 на рік.
За 20 років окупації (наземна операція) Афганістану, США витратили назагал - $2`000`000`000`000. Тобто лише 2 річних бюджети. Виходить - біля $100`000`000`000 на рік.

Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного бюджету на рік.

Тож, зрозумій, нерозумна, яка не вміє рахувати. 3-5 днів обстрілів ракетами Ірану для США - це на рівні "похибки підрахунку в 3й цифрі відсотків після коми". Їхні 800 баз по всьому світу споживають матеріалів, ресурсів і грошей на тиждень В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж тиждень перепахування Ірану з 2 АУГ та навколішніх чи не десятка баз США.

А зойки рудого лайна щодо "виробництва запасів" - то просто виправдання перенаправлення додаткових бюджетів для виробників залізяччя. Бо це дурже впливове лоббі в США і воно ДУЖЕ невдоволене президентами США останні 4 роки - бо дуже мало зброї постачається з заводів в Україну.
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04.03.2026 11:04 Відповісти
Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного віськового бюджету на рік.
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04.03.2026 11:05 Відповісти
За неофіційними оцінками деяких експертів, доля промисловості у ВВП США - 14% проти 40% у Китаю. Решта - нематеріальні послуги (банківські "продукти", тощо). А обсяги виробництва суднобудівної промисловості США у 300 раз!!! менші, ніж в Китаї. Для підвищення обороноспроможності цей жахливий стан потрібно негайно виправляти.
Щоб досягти обсягів виробництва зброї та *********** до поточного рівня виробництва рашистами усьому НАТО (разом з США) необхідно збільшити обсяги промислового виробництва зброї та *********** у три рази. Для цього США такоє необхідно збільшити оборонний бюджет майже у два рази.
Мабуть доцільно негайно дозволити виробляти американську зброю всім союзникам та надійним патнерам США (крім рф. Зокрема, надати Україні ліцензії та всі необхдні дозволи для виробництва ракет ППО/ПРО до Петріоту.
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04.03.2026 11:19 Відповісти
За достовірними фактами - 60% "промисловості" Китаю - це будівельна галузь, яка останні 20 років будувала нікому ніхєра не потрібні чєловєйніки, беззмістовні мости через річки та тунелі, по яким ніхто не їздить, бо нахєр ті мости та тунелі нікому в тих напрямках не потрібні були.

І при цьому не сромоглися за ті ж 20 років побудувати на віть 1, навіть завалящого авіаносця, який був би хоча б на 50% потужностей і характеристик співставний з авіаносцями США.

Але ідіоти і далі можуть розповідати про "долю промисловості США". Фактом же є те, що США здатні 20 років поспіль на іншому боці планети проводити повноцінну наземну операцію в країні, де немає навіть залізничної мережі (Афганістан), а Китай 70 років не здатен навіть 1 невеличкий острів (Тайвань) за 150 кілометрів від свого узбережжя захопити!
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04.03.2026 11:38 Відповісти
факт, це те що сполучені штати а також країни Европи деіндустріалізовувалися шаленими темпами.
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04.03.2026 12:09 Відповісти
Вони навипередки розвивали в своїх країнах "соціально-орієнтоване, постіндустріальне суспільство" з "економікою послуг" замість промислового виробництва, а реальну економіку, капіталістичне промислове виробництво з відомих причин релокували або масштабували у слаборозвинуті країни з дешевою робочою силою, привабливими умовами для інвестицій та послабленими вимогами до впливу промисловості на екосферу. Наслідки цього загальновідомі. Тим розумникам, хто досі не розуміє катастрофічний рівень відставання обсягів промислового виробництва США та ЄС від Китаю доцільно звернути увагу на структуру експортно-імпортних операцій.
Трампу доповіли про реальні можливості подальшого забезпечення ведення тривалих бойових операцій:
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/defense-executives-plan-meet-white-house-strikes-iran-diminish-stockpiles-2026-03-04/
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04.03.2026 13:31 Відповісти
Як деіндустріалізувалися, так і відбудують індустрії знов. А не відбудують - інвестують в інших молодих та здібних індустріалізаторів. Капіталів та інженерів вистачить. Що вже, власне, і відбувається. Останні 10 років капітали та замовлення плавно почали перетікати з Китаю у В'єтнам, Малайзію, Індію тощо. А останні 4 роки і свої виробництва, в т.ч. хімічні, по всій Європі та США знов почали будувати і включати в логістичні ланцюги - для заміни "чутливих" компонентів у виробництві озброєнь, наприклад. Відповідно, Китай залихорадило, будівельники почали банкрутувати, навіть з виробниками електричок щось там вже коїться, фондовий ринок вже 5+ років хитає, борги величезні, ніхто не знає, що з ними робити, Китай вимушений був переорієнтуватися на імпорт підсанкційних ресурсів, бо не витримує конкуренції за ринкових цін на нафту/газ. Ну а цій потоки США зараз методично придушує - хлопнули Венесуелу (важка нафта за копійки в Китай), хлопнули Іран (легка якісна нафта за копійки в Китай). Танкерам засрашки - приготуватись.
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05.03.2026 09:09 Відповісти
FYI:

Будівельна галузь (construction) не входить до класичної структури промислового виробництва (industrial production / secondary industry excluding construction) у більшості статистичних систем, включаючи Китай та США.
Промислове виробництво зазвичай охоплює:
1) Видобуток (mining);
2)Виробництво (manufacturing);
3)Постачання електроенергії, газу, води та комунальні послуги (utilities).

Будівництво вважається окремим сектором у вторинній промисловості (secondary industry), у статистичних даних враховується окремо.
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04.03.2026 13:43 Відповісти
Це потрібно було вже робити давно - раз збирався воювати - тай Китай не спить
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04.03.2026 10:42 Відповісти
зазвичай притомні вояки запаси зброї роблять до початку атаки, а не потім по ходу, може й вистачить...
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04.03.2026 10:44 Відповісти
аферист трампон.котрий жалкував за надану зброю Україні, за пару днів знищив зброї стільки.що мабуть рашиста можна би було накуй по крайній мірі відігнати до границі з окупованих українських територій ...потвора
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04.03.2026 10:53 Відповісти
Перевага американців в тому що у них безлімітний запас грошей завдяки долару. Два трильйони, три трильйони, або двадцять для них не важливо.
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04.03.2026 10:54 Відповісти
Якщо Гегсету набити дупу по гланди доларами і підпалити він не полетить як Томагавк, а Томагавк на базарі не купити, виробництво було підлаштоване під контракти Пентагону і дозволені держдепом поставки для інших країн-союзників США, тобто всього +/_ 60 шт на рік. В 10-літровому відрі, 20 л не принесеш.
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05.03.2026 00:11 Відповісти
Трамп с подачи евреев вляпался по полной! Достанется всем, даже тем, кто далёк от этого всего. Про нас точно забудут! Европа зассыт нам помагать!
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04.03.2026 10:57 Відповісти
тепер виявляється сполучені штати це маріонетки жидамасонів, яких придумали в Україні. Тобто Україна через свою колонію в іудеї керує америкосами. Як у цих конспірологів все складно
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04.03.2026 12:06 Відповісти
У Трампа все просто: - лікак побудуйся, раз, два...
В деяких дописувачів тут теж. але чому Штати програли в'єтнамцям і втекли з Афганістану ?
В реальному житті не все так просто як з цифрами гратись. Якщо іранці потоплять гамерицьке авіанесуще корито, ото буде шухер. Трамп попаде під імпічмент.
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04.03.2026 11:29 Відповісти
Якби у бабусі був піструн, а рушникоголові могли топити американські АУГ... тоді мабуть я б повірив в вічний двигун😹
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04.03.2026 12:32 Відповісти
Не спіши спішити ще не вечір.
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04.03.2026 12:55 Відповісти
В тебе є серйозна проблема, ти віруючий. Якби ти був здатний порахувати і зрозуміти то не прийшлось би вірити, або НЕ вірити.
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04.03.2026 12:58 Відповісти
Друже, мені не потрібно нічого рахувати якщо жоден із багатьох фанатиків вічних двигунів так і не створив демонстраційної моделі жодного. Якщо це не існує - це не працює. Все просто.
Теоретично ти міг би створити його сам але ти цього не робиш зате розповідаєш що маєш якісь розрахунки.
Дам тобі безкоштовний лайфхак - закинь свої розрахунки у будь-який ШІ і він за 2 секунди вкаже тобі на місце де ти помилився.
Колись хтось із великих математків чи то Ейлер чи ще хтось найняв собі помічника тільки для одної мети - відповідати на листи тих його шанувальників які думали що "змогли" довести якусь відому теорему що не була розв'язана. І заготовки цих листів починались однаковими словами: "Шановний пан, дякую за ваш інтерес до цієї непростої проблеми. Але на жаль ваші розрахунки містять помилку - на сторінці _ в рядку _ ..." - і помічник (молодий вчений) просто читав всю ту маячню і швидко доходив до першої ж помилки в формулах і вписував її в лист черговому розумнику.
Так от зараз замість такого помічника ЧатЖПТ. Тож звернись будь ласка до нього і все зрозумієш.
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05.03.2026 01:22 Відповісти
Я ще раз повторюю що в тебе немає мізків якщо ти довіряєш Ш.І. Продовжуй, ти безнадійний.
https://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Сам попробуй своїми звивинами зрозуміти.
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05.03.2026 12:57 Відповісти
Вчасно..
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04.03.2026 12:59 Відповісти
передайте Трампу - якщо його військові ракетами з "петріот" за 6.000.000 кожна, будуть херачити по "шахедах", то Америка через півроку стане банкрутом!
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04.03.2026 13:29 Відповісти
Запросто
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04.03.2026 14:13 Відповісти
 
 