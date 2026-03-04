Трамп збирає представників американської "оборонки", щоб прискорити виробництво зброї, - Reuters
Адміністрація Дональда Трампа планує зустрітися з керівниками найбільших оборонних підрядників США в Білому домі в п’ятницю, щоб обговорити прискорення виробництва зброї.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними видання, Пентагон працює над поповненням запасів після ударів по Ірану та кількох інших нещодавніх військових зусиль.
Зокрема на зустріч запрошені представники Lockheed Martin та RTX від Raytheon.
Reuters пише, що зустріч підкреслює нагальну потребу Вашингтона у поповненні запасів зброї після початку операції в Ірані.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.
"Головною метою зібрання буде тиск на виробників зброї, щоб вони діяли швидше для збільшення виробництва", - сказав співрозмовник видання.
Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує придбати 57 ракет у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів кожна.
Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.
Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп заявив, що США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно".
- Водночас він стверджував, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів.
- Трамп вважає, що Сполучені Штати "по-дурному" безкоштовно передали Україні значні обсяги боєприпасів, які могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.
Будь ласка, зачекайте...
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Зокрема пошкоджені: «Єйськ», «Касімов» і тральщик «Валентин Пікуль». Також мінус 19 кацапів, серед яких троє «200-і».
В ніч з 01.03.2026 на 02.03.2026 було завдано масованого удару по портовій інфраструктурі м. Новоросійськ, Краснодарський край.
Згідно з оцінками підрозділів ППО, було використано не менше 200 ударних БПЛА.
Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту.
Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).
Також, є інформація про пошкодження кораблів «Ейськ» і «Касимов».
Відомо про 3 загиблих і 16 поранених військовослужбовців.
Цим експонатам вже давно ставлять пропуски "на тому світі".
кожен такий радар вартістю понад 0,5 лярда $
усього таких батарей в Еміратів дві, у Штатів - 10
Штати в шоці...
2. "новина", яку ви транслюєте - це засрашинський перепост вигадок пропогандистів КВІР. Ні одне джерело окрім засрашинців чи КВІР - це не підтверджує і не пише. Тож перестаньте тягти до нас брехню з диктаторських режимів.
час покаже
Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп
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Якось не дійшло одразу
"байден все роздав на сотні мільярдів, але я відновив все за першого строку". То байден роздав відновлене? Чи перший строк рудого лайна був ... після байдена?!?
дим розсіється, усе буде зрозуміло ближчим часом
А що в дубай та катар (чи куди там ще) прилетіло пару-десяток ракет і від цього всі дуже збудились - виглядає, з України, після 4 років повномасштабки, десятка тисяч ракет, десятка тисяч КАБ-ів і сотні тисяч шахедів - просто вже смішно.
не один танкер, яким користується гру мо **********, за певний час до 28.02 розсікали перською затокою, у т.ч. із виявленими "кометами" на борту
дим розсіється
Тим часов ізраїльтяни доповіли, що розхєрачили вже 3го "міністра оборони" Ірану за останні 5 днів, який обливаючись холодним потом заповз в пусте крісло...
Провокаторчику засрашинський, раджу почитати ось про це:
https://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon-S/Articles/Medv.htm Операція «Арцав-19» - 1982 рік. Ізраїльтяне за 4 доби винесли 30 дивізіонів ЗРК совкових, разом з совковими "воєнспєцами", а також 82 МіГ-и та СУ-шки, разом з совковими пілотами. Ні один вояк чи літак Ізраїлю, до речі, не постраждав. Але ти далі пиши туманними фразами "ось-ось, зараз китайці підтягнуться, зараз ***** прокинеться, як ЗАРИЧАТЬ!!!". Ти дуже смішний!
не захищай та не намагайся зменшити участь кацапів та китаців, які за фактом воюють на боці ірану, ут.ч. спільно із квір, проти США та Ізраїлю
думай головою, самостійно іран не здатний протистояти США та Ізраїлю, а допомагають йому у цьому ********* та вузькоокі, які є нашими ворогами
В Ірані на поточний момент (як і на початок операції) - немає на бойовому чергуванні засрашинських систем ППО. Тож і ніяких засрашинських "військових спеціалістів" там особливо немає.
А от з китайцями все гірше - фактично вони і сиділи за пультами 28.02.2026, бо основу іранської ППО складали саме китайські системи. І більшість з них вже здохли, очевидно. Тож швидко нових з Китаю не пришлють - бо китай теж не здатен клепати такі системи по 100 штук на добу. А отже ваші слова - реально маячня.
********* напередодні epic fury доправив до ірану ракети, пускові, виготовлені в єлабузі шахєди (із "комєтами"), а також підарів під проводом гру *********у (на підставі "договору про воєнну допомогу між аятолами та ******")
ніхто звідти з цих підарів не повертався
Ізраїль та Штати за це добре знають та ржуть, коли ***** чеше, шо не зможе допомогти та лише закликає до "врегулювання мирним, дипломатичним шляхом". До речі, Штаті дуже боялися, шоби серед цього кацапського мотлоху не було яз, у т.ч. складових для брудної ядерної бомби
аналогічно зробив і китай на тсвоїх танкерах, де замість нафти було різне воєнне залізяччя
тобто, *****/********* та вузькоокі є активними учасниками війни на боці ірану проти США та Ізраїлю, і вигрібають ці підари люлей регулярно та системно
дим розсіється (бажано швидше) та рудий вже більше не зможе покривати свого друга ***** перед іншими,
вже зараз Штати та Ізраїль розслідують участь *********у та вузькооких у цій війні, збирають докази, щоправда таємно
на вашу думку, син дирдирова (якого відловила охорона), який збирався втікти на війну проти Штатів, куди саме намилився - у ряди квірівського сс?! ні - до своїх підарів з *********у, яких наразі в ірані чимало (та чимало правда вже забаранили)
усе у свій час - ото і мав на увазі за кацапські танкери, не пишу вже за супутникове наведення іранських ракет та онлайн дані для ракетних ударів, поміркуйте і над цим
https://t.me/voynareal/132358
там із посиланням на конкретні джерела США, при чому із конкретним аналізом
якби диктор звиздів, то ФБР у Штатах давно його за дупу прийняла
вмикай голову, не обзивай незнайомих людей, поводься чемно та коректно
ти ж не кацап *******
https://www.youtube.com/watch?v=m6a_35sHeag
А щодо "звиздіння" всіляких навіжених кінчених КДБ-шників, які сидять в США і за гроші будь-що на камеру кажуть - ти зовсім з своїм припущенням, що ФБР є якесь діло до таких персонажів, з глузду з'їхав. Швець - кінчений зливний бачок для російськомовної аудиторії. Слухай його далі - будеш ще божевільнішим виглядати.
тіко саме швець увесь листопад-грудень 21-го та січень-лютий 22-го на гімно сходив та верещав за те, шо ********* готує напад та окупацію України з півдня, півночі та *********
саме швець перший за півроку до появи на фронті заявив про передачу нам хаймарсів та підготовку їх до бою, а також за передачу нам кількох ракет атакамс
саме швець ще у 24-го верещав за зрив нашого контрнаступу на півдні та передачу кількох нових бригад під Бахмут
саме швець репетував за льоху рєзнікова та його яйця по 17, коли льоха ще був на посаді мо, а також саме швець усю дорогу кричав шо дєрмак кацапський агента та зливає Україну *****
усе з тобою зрозуміло
дєрмак, то ти?
Трамп планує за бюджет США фінансувати війну в Ірані . Араби- олигархи Перської затоки мають фінансувати цю війну
Хоча я звергнення режиму Аятол підтримую - свободу іранцям ‼️
В США бюджет міністерства оборони - більше $1`000`000`000`000 на рік.
За 20 років окупації (наземна операція) Афганістану, США витратили назагал - $2`000`000`000`000. Тобто лише 2 річних бюджети. Виходить - біля $100`000`000`000 на рік.
Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного бюджету на рік.
Тож, зрозумій, нерозумна, яка не вміє рахувати. 3-5 днів обстрілів ракетами Ірану для США - це на рівні "похибки підрахунку в 3й цифрі відсотків після коми". Їхні 800 баз по всьому світу споживають матеріалів, ресурсів і грошей на тиждень В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж тиждень перепахування Ірану з 2 АУГ та навколішніх чи не десятка баз США.
А зойки рудого лайна щодо "виробництва запасів" - то просто виправдання перенаправлення додаткових бюджетів для виробників залізяччя. Бо це дурже впливове лоббі в США і воно ДУЖЕ невдоволене президентами США останні 4 роки - бо дуже мало зброї постачається з заводів в Україну.
Щоб досягти обсягів виробництва зброї та *********** до поточного рівня виробництва рашистами усьому НАТО (разом з США) необхідно збільшити обсяги промислового виробництва зброї та *********** у три рази. Для цього США такоє необхідно збільшити оборонний бюджет майже у два рази.
Мабуть доцільно негайно дозволити виробляти американську зброю всім союзникам та надійним патнерам США (крім рф. Зокрема, надати Україні ліцензії та всі необхдні дозволи для виробництва ракет ППО/ПРО до Петріоту.
І при цьому не сромоглися за ті ж 20 років побудувати на віть 1, навіть завалящого авіаносця, який був би хоча б на 50% потужностей і характеристик співставний з авіаносцями США.
Але ідіоти і далі можуть розповідати про "долю промисловості США". Фактом же є те, що США здатні 20 років поспіль на іншому боці планети проводити повноцінну наземну операцію в країні, де немає навіть залізничної мережі (Афганістан), а Китай 70 років не здатен навіть 1 невеличкий острів (Тайвань) за 150 кілометрів від свого узбережжя захопити!
Трампу доповіли про реальні можливості подальшого забезпечення ведення тривалих бойових операцій:
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/defense-executives-plan-meet-white-house-strikes-iran-diminish-stockpiles-2026-03-04/
Будівельна галузь (construction) не входить до класичної структури промислового виробництва (industrial production / secondary industry excluding construction) у більшості статистичних систем, включаючи Китай та США.
Промислове виробництво зазвичай охоплює:
1) Видобуток (mining);
2)Виробництво (manufacturing);
3)Постачання електроенергії, газу, води та комунальні послуги (utilities).
Будівництво вважається окремим сектором у вторинній промисловості (secondary industry), у статистичних даних враховується окремо.
В деяких дописувачів тут теж. але чому Штати програли в'єтнамцям і втекли з Афганістану ?
В реальному житті не все так просто як з цифрами гратись. Якщо іранці потоплять гамерицьке авіанесуще корито, ото буде шухер. Трамп попаде під імпічмент.
Теоретично ти міг би створити його сам але ти цього не робиш зате розповідаєш що маєш якісь розрахунки.
Дам тобі безкоштовний лайфхак - закинь свої розрахунки у будь-який ШІ і він за 2 секунди вкаже тобі на місце де ти помилився.
Колись хтось із великих математків чи то Ейлер чи ще хтось найняв собі помічника тільки для одної мети - відповідати на листи тих його шанувальників які думали що "змогли" довести якусь відому теорему що не була розв'язана. І заготовки цих листів починались однаковими словами: "Шановний пан, дякую за ваш інтерес до цієї непростої проблеми. Але на жаль ваші розрахунки містять помилку - на сторінці _ в рядку _ ..." - і помічник (молодий вчений) просто читав всю ту маячню і швидко доходив до першої ж помилки в формулах і вписував її в лист черговому розумнику.
Так от зараз замість такого помічника ЧатЖПТ. Тож звернись будь ласка до нього і все зрозумієш.
https://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Сам попробуй своїми звивинами зрозуміти.