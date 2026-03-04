Трамп собирает представителей американской "оборонки", чтобы ускорить производство оружия, - Reuters
Администрация Дональда Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным издания, Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и нескольких других недавних военных операций.
В частности, на встречу приглашены представители Lockheed Martin и RTX от Raytheon.
Reuters пишет, что встреча подчеркивает насущную потребность Вашингтона в пополнении запасов оружия после начала операции в Иране.
С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и начала Израилем военных операций в Газе, США сократили запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.
"Главной целью собрания будет давление на производителей оружия, чтобы они действовали быстрее для увеличения производства", - сказал собеседник издания.
Производитель ракет Tomahawk, компания Raytheon, заключила новое соглашение с Пентагоном об увеличении производства до 1000 единиц в год. В настоящее время Пентагон планирует приобрести 57 ракет в 2026 году по средней стоимости 1,3 миллиона долларов каждая.
Администрация постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы они отдавали приоритет наращиванию производства, а не выплатам акционерам.
Ожидается, что Пентагон опубликует список подрядчиков, которые не выполняют контракты. Эти компании будут иметь 15 дней, чтобы представить утвержденные советом директоров планы по исправлению ситуации. Если эти планы будут признаны недостаточными, Пентагон может принять меры принудительного исполнения, включая расторжение контрактов.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно".
- В то же время он утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
- Трамп считает, что Соединенные Штаты "по-дурацки" бесплатно передали Украине значительные объемы боеприпасов, которые могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток.
Зокрема пошкоджені: «Єйськ», «Касімов» і тральщик «Валентин Пікуль». Також мінус 19 кацапів, серед яких троє «200-і».
В ніч з 01.03.2026 на 02.03.2026 було завдано масованого удару по портовій інфраструктурі м. Новоросійськ, Краснодарський край.
Згідно з оцінками підрозділів ППО, було використано не менше 200 ударних БПЛА.
Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту.
Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).
Також, є інформація про пошкодження кораблів «Ейськ» і «Касимов».
Відомо про 3 загиблих і 16 поранених військовослужбовців.
Цим експонатам вже давно ставлять пропуски "на тому світі".
кожен такий радар вартістю понад 0,5 лярда $
усього таких батарей в Еміратів дві, у Штатів - 10
Штати в шоці...
2. "новина", яку ви транслюєте - це засрашинський перепост вигадок пропогандистів КВІР. Ні одне джерело окрім засрашинців чи КВІР - це не підтверджує і не пише. Тож перестаньте тягти до нас брехню з диктаторських режимів.
час покаже
Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп
https://i.postimg.cc/59qtY6y7/2026-03-03-103556.png
Якось не дійшло одразу
"байден все роздав на сотні мільярдів, але я відновив все за першого строку". То байден роздав відновлене? Чи перший строк рудого лайна був ... після байдена?!?
дим розсіється, усе буде зрозуміло ближчим часом
А що в дубай та катар (чи куди там ще) прилетіло пару-десяток ракет і від цього всі дуже збудились - виглядає, з України, після 4 років повномасштабки, десятка тисяч ракет, десятка тисяч КАБ-ів і сотні тисяч шахедів - просто вже смішно.
не один танкер, яким користується гру мо **********, за певний час до 28.02 розсікали перською затокою, у т.ч. із виявленими "кометами" на борту
дим розсіється
Тим часов ізраїльтяни доповіли, що розхєрачили вже 3го "міністра оборони" Ірану за останні 5 днів, який обливаючись холодним потом заповз в пусте крісло...
Провокаторчику засрашинський, раджу почитати ось про це:
https://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon-S/Articles/Medv.htm Операція «Арцав-19» - 1982 рік. Ізраїльтяне за 4 доби винесли 30 дивізіонів ЗРК совкових, разом з совковими "воєнспєцами", а також 82 МіГ-и та СУ-шки, разом з совковими пілотами. Ні один вояк чи літак Ізраїлю, до речі, не постраждав. Але ти далі пиши туманними фразами "ось-ось, зараз китайці підтягнуться, зараз ***** прокинеться, як ЗАРИЧАТЬ!!!". Ти дуже смішний!
не захищай та не намагайся зменшити участь кацапів та китаців, які за фактом воюють на боці ірану, ут.ч. спільно із квір, проти США та Ізраїлю
думай головою, самостійно іран не здатний протистояти США та Ізраїлю, а допомагають йому у цьому ********* та вузькоокі, які є нашими ворогами
В Ірані на поточний момент (як і на початок операції) - немає на бойовому чергуванні засрашинських систем ППО. Тож і ніяких засрашинських "військових спеціалістів" там особливо немає.
А от з китайцями все гірше - фактично вони і сиділи за пультами 28.02.2026, бо основу іранської ППО складали саме китайські системи. І більшість з них вже здохли, очевидно. Тож швидко нових з Китаю не пришлють - бо китай теж не здатен клепати такі системи по 100 штук на добу. А отже ваші слова - реально маячня.
Трамп планує за бюджет США фінансувати війну в Ірані . Араби- олигархи Перської затоки мають фінансувати цю війну
Хоча я звергнення режиму Аятол підтримую - свободу іранцям ‼️
В США бюджет міністерства оборони - більше $1`000`000`000`000 на рік.
За 20 років окупації (наземна операція) Афганістану, США витратили назагал - $2`000`000`000`000. Тобто лише 2 річних бюджети. Виходить - біля $100`000`000`000 на рік.
Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного бюджету на рік.
Тож, зрозумій, нерозумна, яка не вміє рахувати. 3-5 днів обстрілів ракетами Ірану для США - це на рівні "похибки підрахунку в 3й цифрі відсотків після коми". Їхні 800 баз по всьому світу споживають матеріалів, ресурсів і грошей на тиждень В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж тиждень перепахування Ірану з 2 АУГ та навколішніх чи не десятка баз США.
А зойки рудого лайна щодо "виробництва запасів" - то просто виправдання перенаправлення додаткових бюджетів для виробників залізяччя. Бо це дурже впливове лоббі в США і воно ДУЖЕ невдоволене президентами США останні 4 роки - бо дуже мало зброї постачається з заводів в Україну.
Щоб досягти обсягів виробництва зброї та *********** до поточного рівня виробництва рашистами усьому НАТО (разом з США) необхідно збільшити обсяги промислового виробництва зброї та *********** у три рази. Для цього США такоє необхідно збільшити оборонний бюджет майже у два рази.
Мабуть доцільно негайно дозволити виробляти американську зброю всім союзникам та надійним патнерам США (крім рф. Зокрема, надати Україні ліцензії та всі необхдні дозволи для виробництва ракет ППО/ПРО до Петріоту.
І при цьому не сромоглися за ті ж 20 років побудувати на віть 1, навіть завалящого авіаносця, який був би хоча б на 50% потужностей і характеристик співставний з авіаносцями США.
Але ідіоти і далі можуть розповідати про "долю промисловості США". Фактом же є те, що США здатні 20 років поспіль на іншому боці планети проводити повноцінну наземну операцію в країні, де немає навіть залізничної мережі (Афганістан), а Китай 70 років не здатен навіть 1 невеличкий острів (Тайвань) за 150 кілометрів від свого узбережжя захопити!
В деяких дописувачів тут теж. але чому Штати програли в'єтнамцям і втекли з Афганістану ?
В реальному житті не все так просто як з цифрами гратись. Якщо іранці потоплять гамерицьке авіанесуще корито, ото буде шухер. Трамп попаде під імпічмент.