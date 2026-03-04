Трамп собирает представителей американской "оборонки", чтобы ускорить производство оружия, - Reuters

Администрация Дональда Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным издания, Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и нескольких других недавних военных операций.

В частности, на встречу приглашены представители Lockheed Martin и RTX от Raytheon.

Reuters пишет, что встреча подчеркивает насущную потребность Вашингтона в пополнении запасов оружия после начала операции в Иране.

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и начала Израилем военных операций в Газе, США сократили запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.

"Главной целью собрания будет давление на производителей оружия, чтобы они действовали быстрее для увеличения производства", - сказал собеседник издания.

Производитель ракет Tomahawk, компания Raytheon, заключила новое соглашение с Пентагоном об увеличении производства до 1000 единиц в год. В настоящее время Пентагон планирует приобрести 57 ракет в 2026 году по средней стоимости 1,3 миллиона долларов каждая.

Администрация постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы они отдавали приоритет наращиванию производства, а не выплатам акционерам.

Ожидается, что Пентагон опубликует список подрядчиков, которые не выполняют контракты. Эти компании будут иметь 15 дней, чтобы представить утвержденные советом директоров планы по исправлению ситуации. Если эти планы будут признаны недостаточными, Пентагон может принять меры принудительного исполнения, включая расторжение контрактов.

Что предшествовало?

