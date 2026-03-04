РУС
Новости
1 520 34

Трамп собирает представителей американской "оборонки", чтобы ускорить производство оружия, - Reuters

Президент США Дональд Трамп

Администрация Дональда Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По данным издания, Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и нескольких других недавних военных операций.

В частности, на встречу приглашены представители Lockheed Martin и RTX от Raytheon.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иранский дрон-камикадзе попал в консульство США в Дубае. ВИДЕО

Reuters пишет, что встреча подчеркивает насущную потребность Вашингтона в пополнении запасов оружия после начала операции в Иране.

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и начала Израилем военных операций в Газе, США сократили запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.

"Главной целью собрания будет давление на производителей оружия, чтобы они действовали быстрее для увеличения производства", - сказал собеседник издания.

Читайте: США утверждают, что уничтожили 17 иранских кораблей во время операции "Эпическая ярость"

Производитель ракет Tomahawk, компания Raytheon, заключила новое соглашение с Пентагоном об увеличении производства до 1000 единиц в год. В настоящее время Пентагон планирует приобрести 57 ракет в 2026 году по средней стоимости 1,3 миллиона долларов каждая.

Администрация постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы они отдавали приоритет наращиванию производства, а не выплатам акционерам.

Ожидается, что Пентагон опубликует список подрядчиков, которые не выполняют контракты. Эти компании будут иметь 15 дней, чтобы представить утвержденные советом директоров планы по исправлению ситуации. Если эти планы будут признаны недостаточными, Пентагон может принять меры принудительного исполнения, включая расторжение контрактов.

Смотрите также: США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана, - CNN

Автор: 

боеприпасы (605) оружие (1930) США (7161) Трамп Дональд (4700) ОПК (185)
+5
⛴Пʼять (!) російських військових кораблів були пошкоджені внаслідок атаки на порт у Новоросійську два дні тому - в ударі брали участь ~200 БПЛА

Зокрема пошкоджені: «Єйськ», «Касімов» і тральщик «Валентин Пікуль». Також мінус 19 кацапів, серед яких троє «200-і».
показать весь комментарий
04.03.2026 10:25 Ответить
+3
💥 Удар по кораблях у Новоросійську.

В ніч з 01.03.2026 на 02.03.2026 було завдано масованого удару по портовій інфраструктурі м. Новоросійськ, Краснодарський край.

Згідно з оцінками підрозділів ППО, було використано не менше 200 ударних БПЛА.

Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту.

Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також, є інформація про пошкодження кораблів «Ейськ» і «Касимов».

Відомо про 3 загиблих і 16 поранених військовослужбовців.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:31 Ответить
+3
Тобто знов набрехав

Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп

https://i.postimg.cc/59qtY6y7/2026-03-03-103556.png
показать весь комментарий
04.03.2026 10:33 Ответить
"Прискорити" це минуле століття. Тепер в тренді "масштабувати".
показать весь комментарий
04.03.2026 10:30 Ответить
Трамп - також пережиток минулого тисячоліття. Як і ху#ло, доречі.
Цим експонатам вже давно ставлять пропуски "на тому світі".
показать весь комментарий
04.03.2026 10:34 Ответить
два окремих радара двох батарей thaad знищено в Еміратах ракетно-дроновими ударами
кожен такий радар вартістю понад 0,5 лярда $
усього таких батарей в Еміратів дві, у Штатів - 10
Штати в шоці...
показать весь комментарий
04.03.2026 10:30 Ответить
до речі, рудий, де проплачені нам ракети ERAM?!
показать весь комментарий
04.03.2026 10:32 Ответить
1. Воювати - дорого. Так було, так є, так буде. Але платить не Трамп чи ***** з свого карману, а платники податків. Тож воювали на планеті, воюють і воюватимуть.
2. "новина", яку ви транслюєте - це засрашинський перепост вигадок пропогандистів КВІР. Ні одне джерело окрім засрашинців чи КВІР - це не підтверджує і не пише. Тож перестаньте тягти до нас брехню з диктаторських режимів.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:49 Ответить
дай Боже, шоби поширені у мережі супутникові знімки були фейком
час покаже
показать весь комментарий
04.03.2026 10:55 Ответить
То було вчора, а сьогодні вже все змінилося. Ви що, не розумієте різницю? 🤣
показать весь комментарий
04.03.2026 10:35 Ответить
А-а-а...

Якось не дійшло одразу
показать весь комментарий
04.03.2026 10:47 Ответить
Вічність скінченна
показать весь комментарий
04.03.2026 10:49 Ответить
Белькотіння божевільного.

"байден все роздав на сотні мільярдів, але я відновив все за першого строку". То байден роздав відновлене? Чи перший строк рудого лайна був ... після байдена?!?
показать весь комментарий
04.03.2026 10:52 Ответить
Трампон,поділися з бубачкой.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:33 Ответить
складається впевнене враження, шо із Штатами та Ізраїлем воюють із чалмами на голові кацапи та китайці, а не тіко іранські вояки
дим розсіється, усе буде зрозуміло ближчим часом
показать весь комментарий
04.03.2026 10:35 Ответить
І це буде дуже цікаво. А як здивується Трамп, дізнавшись про підкилимні ігри свого "друга валодьї".
показать весь комментарий
04.03.2026 10:37 Ответить
дурня дурнею. Все простіше: як завжди, "маленька побєдоносна" перетворюється на рутинну, криваву, довготривалу тяганину. Бо Іран виявився (в кількості божевільних чалмоголових релігійних фанатиків, готових вмирати після призначення черговим "міністром оборони", але не капітулювати) значно глибшим, ніж хтось там сподівався в своїх мріях. А залізяччя той Іран за 47 років продажу нафти на користь диктаторського режиму, а не громадян, як виявилось, накопичив значно більше, ніж комусь здавалось.

А що в дубай та катар (чи куди там ще) прилетіло пару-десяток ракет і від цього всі дуже збудились - виглядає, з України, після 4 років повномасштабки, десятка тисяч ракет, десятка тисяч КАБ-ів і сотні тисяч шахедів - просто вже смішно.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:57 Ответить
залізяччя у ірані різне, у т.ч. високотехнологічне, яке потребує відповідних спеців та спеціальних знань і вмінь. не встигли іранці їх набути та освоїти
не один танкер, яким користується гру мо **********, за певний час до 28.02 розсікали перською затокою, у т.ч. із виявленими "кометами" на борту
дим розсіється
показать весь комментарий
04.03.2026 11:02 Ответить
Я так розумію, ти топиш за Іран? Бажаєш всім показати, який він стійкий, могутній і ось-ось, тільки балалайку відкладуть та тренування з ушу закінчать засрашинсько-китайські "воєнспєци" що повинні були сидіти за пультами С-700, і одразу все зміниться?!?

Тим часов ізраїльтяни доповіли, що розхєрачили вже 3го "міністра оборони" Ірану за останні 5 днів, який обливаючись холодним потом заповз в пусте крісло...

Провокаторчику засрашинський, раджу почитати ось про це:
https://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon-S/Articles/Medv.htm Операція «Арцав-19» - 1982 рік. Ізраїльтяне за 4 доби винесли 30 дивізіонів ЗРК совкових, разом з совковими "воєнспєцами", а також 82 МіГ-и та СУ-шки, разом з совковими пілотами. Ні один вояк чи літак Ізраїлю, до речі, не постраждав. Але ти далі пиши туманними фразами "ось-ось, зараз китайці підтягнуться, зараз ***** прокинеться, як ЗАРИЧАТЬ!!!". Ти дуже смішний!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:33 Ответить
маячня.
не захищай та не намагайся зменшити участь кацапів та китаців, які за фактом воюють на боці ірану, ут.ч. спільно із квір, проти США та Ізраїлю
думай головою, самостійно іран не здатний протистояти США та Ізраїлю, а допомагають йому у цьому ********* та вузькоокі, які є нашими ворогами
показать весь комментарий
04.03.2026 11:37 Ответить
Дегенератам скрізь примарюються "волохаті лапи" ***** та вузькооких людожерів-комуняк. Але правда в тому, що теократія в Ірані - це не вигадка, а реальність. Там реально чи не третина населення реально підтримують режим, а "лавка запасних" для зайняття будь-яких посад, навіть в умовах "вбивають кожні 2-3 дні" - довжелезна. Вони реально готові вмирати за свої "ідеали". Ну, і пекло з ними. Здохнуть всі.

В Ірані на поточний момент (як і на початок операції) - немає на бойовому чергуванні засрашинських систем ППО. Тож і ніяких засрашинських "військових спеціалістів" там особливо немає.

А от з китайцями все гірше - фактично вони і сиділи за пультами 28.02.2026, бо основу іранської ППО складали саме китайські системи. І більшість з них вже здохли, очевидно. Тож швидко нових з Китаю не пришлють - бо китай теж не здатен клепати такі системи по 100 штук на добу. А отже ваші слова - реально маячня.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:46 Ответить
Що трамб ще нічого не починали а зброї вже не має.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:39 Ответить
Трамп дограється -він почав війну не порадившись з европейськими лідерами ( Урсулою, Мерцем, Макроном, Стаммером ) . А ЕС зараз СОДЕРЖИТЬ ВІЙСЬКОВІ ВИРОБНИЦТВА США , закупає у них зброю.
Трамп планує за бюджет США фінансувати війну в Ірані . Араби- олигархи Перської затоки мають фінансувати цю війну
Хоча я звергнення режиму Аятол підтримую - свободу іранцям ‼️
показать весь комментарий
04.03.2026 10:40 Ответить
Дехто не розуміє масштабів. І не вміє в цифри взагалі. Тож займемось просвітою ідіотів!

В США бюджет міністерства оборони - більше $1`000`000`000`000 на рік.
За 20 років окупації (наземна операція) Афганістану, США витратили назагал - $2`000`000`000`000. Тобто лише 2 річних бюджети. Виходить - біля $100`000`000`000 на рік.

Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного бюджету на рік.

Тож, зрозумій, нерозумна, яка не вміє рахувати. 3-5 днів обстрілів ракетами Ірану для США - це на рівні "похибки підрахунку в 3й цифрі відсотків після коми". Їхні 800 баз по всьому світу споживають матеріалів, ресурсів і грошей на тиждень В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж тиждень перепахування Ірану з 2 АУГ та навколішніх чи не десятка баз США.

А зойки рудого лайна щодо "виробництва запасів" - то просто виправдання перенаправлення додаткових бюджетів для виробників залізяччя. Бо це дурже впливове лоббі в США і воно ДУЖЕ невдоволене президентами США останні 4 роки - бо дуже мало зброї постачається з заводів в Україну.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:04 Ответить
Отже, повноцінна, на 20-30'000 вояків, наземна операція, з логістикою через всю планету, в країні де немає залізничної мережі, коштувала США лише ... 10% річного віськового бюджету на рік.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:05 Ответить
За неофіційними оцінками деяких експертів, доля промисловості у ВВП США - 14% проти 40% у Китаю. Решта - нематеріальні послуги (банківські "продукти", тощо). А обсяги виробництва суднобудівної промисловості США у 300 раз!!! менші, ніж в Китаї. Для підвищення обороноспроможності цей жахливий стан потрібно негайно виправляти.
Щоб досягти обсягів виробництва зброї та *********** до поточного рівня виробництва рашистами усьому НАТО (разом з США) необхідно збільшити обсяги промислового виробництва зброї та *********** у три рази. Для цього США такоє необхідно збільшити оборонний бюджет майже у два рази.
Мабуть доцільно негайно дозволити виробляти американську зброю всім союзникам та надійним патнерам США (крім рф. Зокрема, надати Україні ліцензії та всі необхдні дозволи для виробництва ракет ППО/ПРО до Петріоту.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:19 Ответить
За достовірними фактами - 60% "промисловості" Китаю - це будівельна галузь, яка останні 20 років будувала нікому ніхєра не потрібні чєловєйніки, беззмістовні мости через річки та тунелі, по яким ніхто не їздить, бо нахєр ті мости та тунелі нікому в тих напрямках не потрібні були.

І при цьому не сромоглися за ті ж 20 років побудувати на віть 1, навіть завалящого авіаносця, який був би хоча б на 50% потужностей і характеристик співставний з авіаносцями США.

Але ідіоти і далі можуть розповідати про "долю промисловості США". Фактом же є те, що США здатні 20 років поспіль на іншому боці планети проводити повноцінну наземну операцію в країні, де немає навіть залізничної мережі (Афганістан), а Китай 70 років не здатен навіть 1 невеличкий острів (Тайвань) за 150 кілометрів від свого узбережжя захопити!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:38 Ответить
Це потрібно було вже робити давно - раз збирався воювати - тай Китай не спить
показать весь комментарий
04.03.2026 10:42 Ответить
зазвичай притомні вояки запаси зброї роблять до початку атаки, а не потім по ходу, може й вистачить...
показать весь комментарий
04.03.2026 10:44 Ответить
аферист трампон.котрий жалкував за надану зброю Україні, за пару днів знищив зброї стільки.що мабуть рашиста можна би було накуй по крайній мірі відігнати до границі з окупованих українських територій ...потвора
показать весь комментарий
04.03.2026 10:53 Ответить
Перевага американців в тому що у них безлімітний запас грошей завдяки долару. Два трильйони, три трильйони, або двадцять для них не важливо.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:54 Ответить
Трамп с подачи евреев вляпался по полной! Достанется всем, даже тем, кто далёк от этого всего. Про нас точно забудут! Европа зассыт нам помагать!
показать весь комментарий
04.03.2026 10:57 Ответить
У Трампа все просто: - лікак побудуйся, раз, два...
В деяких дописувачів тут теж. але чому Штати програли в'єтнамцям і втекли з Афганістану ?
В реальному житті не все так просто як з цифрами гратись. Якщо іранці потоплять гамерицьке авіанесуще корито, ото буде шухер. Трамп попаде під імпічмент.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:29 Ответить
 
 