491 3
6 марта ожидается обмен 300 пленных из РФ, - Коордштаб
Завтра, 6 марта, ожидается проведение обмена 300 военнопленными с Россией.
Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что известно
"Завтра также ожидаем возвращения наших 300 граждан. Не готов сейчас сказать. Обмен, этот обмен - это договоренности, достигнутые в Женеве, и мы в коммуникации с российской стороной, но, к сожалению, списки не корректировались... Очень часто во время обменов пленными также есть часть тех, кто был именно без вести пропавшим", - сказал Охрименко.
Обмен пленными 5 марта
- Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.
- Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Moroz Morozyuk
показать весь комментарий05.03.2026 19:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Тиха Вода #607592
показать весь комментарий05.03.2026 19:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий05.03.2026 19:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль