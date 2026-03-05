6 марта ожидается обмен 300 пленных из РФ, - Коордштаб

Завтра, 6 марта, ожидается проведение обмена 300 военнопленными с Россией.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Что известно

"Завтра также ожидаем возвращения наших 300 граждан. Не готов сейчас сказать. Обмен, этот обмен - это договоренности, достигнутые в Женеве, и мы в коммуникации с российской стороной, но, к сожалению, списки не корректировались... Очень часто во время обменов пленными также есть часть тех, кто был именно без вести пропавшим", - сказал Охрименко.

Обмен пленными 5 марта

Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

