6 березня очікується обмін 300 полонених з РФ, - Коордштаб

Завтра, 6 березня, очікується проведення обміну 300 військовополоненими з Росією.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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"Завтра так само очікуємо на повернення наших 300 громадян. Не готовий зараз сказати. Обмін, цей обмін - це домовленості, досягнуті в Женеві і Ми на Ми в комунікації з російською стороною, але, на жаль, списки не коригувалися… Дуже часто під час обмінів полоненими також є частина тих, хто був саме безвісти зниклим", - сказав Охріменко.

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Обмін полоненими 5 березня

Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

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