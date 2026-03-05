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6 березня очікується обмін 300 полонених з РФ, - Коордштаб
Завтра, 6 березня, очікується проведення обміну 300 військовополоненими з Росією.
Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Що відомо?
"Завтра так само очікуємо на повернення наших 300 громадян. Не готовий зараз сказати. Обмін, цей обмін - це домовленості, досягнуті в Женеві і Ми на Ми в комунікації з російською стороною, але, на жаль, списки не коригувалися… Дуже часто під час обмінів полоненими також є частина тих, хто був саме безвісти зниклим", - сказав Охріменко.
Обмін полоненими 5 березня
- Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
- Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.
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Moroz Morozyuk
показати весь коментар05.03.2026 19:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Тиха Вода #607592
показати весь коментар05.03.2026 19:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
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