Глава МИД Литвы о массированной атаке РФ: цинизм Москвы поражает

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал массированную ракетную атаку РФ на Украину попыткой сломить устойчивость страны и терроризировать гражданское население.

"Россия снова нанесла массированный ночной удар по Украине, продолжая целенаправленные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру. В Харькове был поражен многоэтажный жилой дом, в результате чего погибло не менее 7 мирных жителей, среди которых – 2 детей (по состоянию на 14:00 известно о 10 погибших, – ред.), – написал Будрис.

Он также отметил, что цель российских ударов проста: сломить стойкость украинцев, уничтожив системы, обеспечивающие тепло в домах, функционирование больниц и энергоснабжение целых громад. А также терроризировать гражданское население.

"Цинизм России поражает. В самую ночь открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года Россия "празднует" свое возвращение, запуская ракеты по Украине, как фейерверки, бомбардируя те самые энергетические системы, от которых зависит выживание гражданского населения Украины, включая людей с инвалидностью", - подчеркнул он.

По его словам, эта атака – это "напоминание Международному паралимпийскому комитету: это государство, которое вы решили приветствовать с возвращением, вознаграждая агрессию, которая продолжается в реальном времени".

"История запомнит не только агрессора, но и тех, кто решил способствовать этому, закрывая глаза. Даже несмотря на окончание зимы, Украина срочно нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны, перехватчиков, финансовой и технической поддержки. ЕС и партнеры должны ускорить поставки уже сейчас. Каждая задержка подпитывает террор России", – подчеркнул он.

Массированный обстрел 7 марта

В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.

Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.

Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).

Одесская область: Удар по портовой инфраструктуре; возник пожар на складах с растительным маслом.

Днепропетровская область: Погиб 48-летний мужчина в Самаровском районе, поврежден инфраструктурный объект и около 20 домов.

Запорожье: повреждены многоэтажки и частный сектор, ранен трехмесячный ребенок.

Буковина: Атака на объекты энергетики в Днестровском районе, обошлось без жертв.

