Глава МЗС Литви про масовану атаку РФ: цинізм Москви вражає

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав масовану ракетну атаку РФ на Україну спробою зламати стійкість країни та тероризувати цивільне населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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"Росія знову завдала масованого нічного удару по Україні, продовжуючи цілеспрямовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. У Харкові було вражено багатоповерховий житловий будинок, в результаті чого загинуло щонайменше 7 мирних мешканців, серед яких – 2 дітей (станом на 14:00 відомо про 10 загиблих, - ред.), - написав Будріс.

Та зазначив, що мета російських ударів проста: зламати стійкість українців, знищивши системи, які забезпечують тепло в будинках, функціонування лікарень та енергопостачання цілих громад. А також тероризувати цивільне населення.

"Цинізм Росії вражає. У саму ніч відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року Росія "святкує" своє повернення, запускаючи ракети по Україні, як феєрверки, бомбардуючи ті самі енергетичні системи, від яких залежить виживання цивільного населення України, включаючи людей з інвалідністю", – підкреслив він.

За його словами, ця атака – це "нагадування Міжнародному паралімпійському комітету: це держава, яку ви вирішили вітати з поверненням, винагороджуючи агресію, яка триває в реальному часі".

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"Історія запам'ятає не тільки агресора, але й тих, хто вирішив сприяти цьому, закриваючи очі. Навіть попри закінчення зими Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів, фінансової та технічної підтримки. ЄС та партнери повинні прискорити поставки вже зараз. Кожна затримка підживлює терор Росії", – наголосив він.

Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей зазнали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).

Одещина: Удар по портовій інфраструктурі; виникла пожежа на складах із рослинною олією.

Дніпропетровщина: Загинув 48-річний чоловік у Самарівському районі, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та близько 20 будинків.

Запоріжжя: Пошкоджено багатоповерхівки та приватний сектор, поранена тримісячна дитина.

Буковина: Атака на об'єкти енергетики в Дністровському районі, минулося без жертв.

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