Враг атаковал Винницкую область: повреждены дома, энергетическая и железнодорожная инфраструктура

ракета над Винницкой областью

В ночь на 7 марта Винницкая область подверглась очередному массированному комбинированному вражескому удару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

Как отмечается, в воздушном пространстве области было зафиксировано 27 БПЛА и 5 крылатых ракет.

Есть последствия

По данным ОГА, в результате атаки повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также разрушены гражданские жилые дома.

К счастью, пострадавших нет.

Во многих домах повреждены крыши, выбиты окна и двери, сдвинуты стены.

На местах уже работают комиссии общин, которые фиксируют повреждения для подачи заявлений на компенсацию в рамках государственной программы "еВосстановление".

"Что касается электроснабжения: из-за разрушений были отключения, однако на данный момент все населенные пункты области запитаны", - говорится в сообщении.

Массированная атака 7 марта

  • Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
  • В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
  • Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
  • После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
  • В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Винницкая область обстрел
