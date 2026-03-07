Враг атаковал Винницкую область: повреждены дома, энергетическая и железнодорожная инфраструктура
В ночь на 7 марта Винницкая область подверглась очередному массированному комбинированному вражескому удару.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.
Как отмечается, в воздушном пространстве области было зафиксировано 27 БПЛА и 5 крылатых ракет.
Есть последствия
По данным ОГА, в результате атаки повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также разрушены гражданские жилые дома.
К счастью, пострадавших нет.
Во многих домах повреждены крыши, выбиты окна и двери, сдвинуты стены.
На местах уже работают комиссии общин, которые фиксируют повреждения для подачи заявлений на компенсацию в рамках государственной программы "еВосстановление".
"Что касается электроснабжения: из-за разрушений были отключения, однако на данный момент все населенные пункты области запитаны", - говорится в сообщении.
Массированная атака 7 марта
- Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
- В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
- Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
- После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
- В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль