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Новини Масований комбінований удар
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Ворог атакував Вінниччину: пошкоджено будинки, енергетичну та залізничну інфраструктуру

ракета над Вінниччиною

У ніч на 7 березня Вінниччина зазнала чергового масованого комбінованого ворожого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.

Як зазначається, у повітряному просторі області було зафіксовано 27 БПЛА та 5 крилатих ракет.

Є наслідки

За даними ОВА, внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури, а також руйнування цивільних житлових будинків.

На щастя, постраждалих людей немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині внаслідок удару російських БпЛА пошкоджено 20 житлових будинків: вибиті вікна, лопнули стіни. ФОТОрепортаж

У багатьох будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни.

На місцях уже працюють комісії громад, які фіксують пошкодження для подання заяв на компенсацію в межах державної програми "єВідновлення".

"Щодо електропостачання: через руйнування були відключення, однак станом на зараз усі населені пункти області заживлені", - йдеться у повідомленні.

Масована атака 7 березня

  • Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
  • Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
  • Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
  • Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
  • На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Читайте: Близько 1200 будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, - Кличко

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07.03.2026 18:19 Відповісти
 
 