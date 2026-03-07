Ворог атакував Вінниччину: пошкоджено будинки, енергетичну та залізничну інфраструктуру
У ніч на 7 березня Вінниччина зазнала чергового масованого комбінованого ворожого удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.
Як зазначається, у повітряному просторі області було зафіксовано 27 БПЛА та 5 крилатих ракет.
Є наслідки
За даними ОВА, внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури, а також руйнування цивільних житлових будинків.
На щастя, постраждалих людей немає.
У багатьох будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни.
На місцях уже працюють комісії громад, які фіксують пошкодження для подання заяв на компенсацію в межах державної програми "єВідновлення".
"Щодо електропостачання: через руйнування були відключення, однак станом на зараз усі населені пункти області заживлені", - йдеться у повідомленні.
Масована атака 7 березня
- Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
- Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
- Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
- Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
- На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль