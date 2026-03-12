Очередную группу россиян депортировали из США, - росСМИ
США депортировали очередную группу граждан России. Во время очередного рейса группу россиян на этот раз высадили в Молдове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, в частности "Агентство".
Детали
По информации источников, чартерный самолет Boeing-767, вылетевший из США, сначала приземлился в столице Албании Тиране. После этого он совершил перелет в Бухарест, а оттуда – в Кишинев, где приземлился ночью.
По словам правозащитника, знакомого с ситуацией, российских граждан впустили на территорию Молдовы. Сообщений об отказе во въезде кому-либо из них нет.
Депортированные провели ночь в стране, после чего должны решить, что делать дальше. Отмечается, что граждане РФ могут находиться в Молдове без визы до 90 дней.
Точное количество депортированных россиян пока неизвестно. По предварительным оценкам, на борту могло быть около десяти человек.
По данным правозащитников, одному из депортированных планируют оформить гуманитарную визу во Францию, поскольку в России против него открыто политическое уголовное дело.
После высадки пассажиров в Кишиневе самолет продолжил маршрут – сначала в Узбекистан, а затем в Таджикистан.
Россиян высылают из США не впервые
По данным российских СМИ, это как минимум четвертый массовый депортационный рейс из США с гражданами РФ на борту за последний год. Подобные рейсы происходили также в июне, августе, декабре и январе.
В предыдущих случаях часть депортированных россиян в конечном итоге доставляли в Россию. Сообщалось, что некоторых из них сразу после возвращения задерживали российские силовые структуры.
