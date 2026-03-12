Очередную группу россиян депортировали из США, - росСМИ

США депортировали очередную группу граждан России. Во время очередного рейса группу россиян на этот раз высадили в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, в частности "Агентство".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

По информации источников, чартерный самолет Boeing-767, вылетевший из США, сначала приземлился в столице Албании Тиране. После этого он совершил перелет в Бухарест, а оттуда – в Кишинев, где приземлился ночью.

По словам правозащитника, знакомого с ситуацией, российских граждан впустили на территорию Молдовы. Сообщений об отказе во въезде кому-либо из них нет.

Читайте также: Распространял российские пропагандистские нарративы: из Эстонии выдворили россиянина, который представлял угрозу нацбезопасности

Депортированные провели ночь в стране, после чего должны решить, что делать дальше. Отмечается, что граждане РФ могут находиться в Молдове без визы до 90 дней.

Точное количество депортированных россиян пока неизвестно. По предварительным оценкам, на борту могло быть около десяти человек.

Читайте также: Финляндия депортировала в Россию бывшего наемника ЧВК "Вагнер", который летом незаконно пересек финскую границу

По данным правозащитников, одному из депортированных планируют оформить гуманитарную визу во Францию, поскольку в России против него открыто политическое уголовное дело.

После высадки пассажиров в Кишиневе самолет продолжил маршрут – сначала в Узбекистан, а затем в Таджикистан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о похищении россиянами людей в Сумской области: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС

Россиян высылают из США не впервые

По данным российских СМИ, это как минимум четвертый массовый депортационный рейс из США с гражданами РФ на борту за последний год. Подобные рейсы происходили также в июне, августе, декабре и январе.

В предыдущих случаях часть депортированных россиян в конечном итоге доставляли в Россию. Сообщалось, что некоторых из них сразу после возвращения задерживали российские силовые структуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия с начала года депортировала 104 россиян, просивших политического убежища, - СМИ