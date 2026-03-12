Чергову групу росіян депортували зі США, - росЗМІ
США депортували чергову групу громадян Росії. Під час чергового рейсу групу росіян цього разу висадили у Молдові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Агентство".
Деталі
За інформацією джерел, чартерний літак Boeing-767, який вилетів зі США, спочатку приземлився у столиці Албанії Тирані. Після цього він здійснив переліт до Бухареста, а звідти – до Кишинева, де приземлився вночі.
За словами правозахисника, знайомого із ситуацією, російських громадян впустили на територію Молдови. Повідомлень про відмову у в’їзді комусь із них немає.
Депортовані провели ніч у країні, після чого мають вирішувати, що робити далі. Зазначається, що громадяни РФ можуть перебувати в Молдові без візи до 90 днів.
Точна кількість депортованих росіян наразі невідома. За попередніми оцінками, на борту могло бути близько десяти осіб.
За даними правозахисників, одному з депортованих планують оформити гуманітарну візу до Франції, оскільки в Росії проти нього відкрито політичну кримінальну справу.
Після висадки пасажирів у Кишиневі літак продовжив маршрут – спочатку до Узбекистану, а потім до Таджикистану.
Росіян висилають із США не вперше
За даними російських медіа, це щонайменше четвертий масовий депортаційний рейс зі США з громадянами РФ на борту за останній рік. Подібні рейси відбувалися також у червні, серпні, грудні та січні.
У попередніх випадках частину депортованих росіян зрештою доставляли до Росії. Повідомлялося, що деяких із них одразу після повернення затримували російські силові структури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль