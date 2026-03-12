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Новини Депортація мігрантів із США
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Чергову групу росіян депортували зі США, - росЗМІ

Депортація росіян

США депортували чергову групу громадян Росії. Під час чергового рейсу групу росіян цього разу висадили у Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Агентство".

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Деталі

За інформацією джерел, чартерний літак Boeing-767, який вилетів зі США, спочатку приземлився у столиці Албанії Тирані. Після цього він здійснив переліт до Бухареста, а звідти – до Кишинева, де приземлився вночі.

За словами правозахисника, знайомого із ситуацією, російських громадян впустили на територію Молдови. Повідомлень про відмову у в’їзді комусь із них немає.

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Депортовані провели ніч у країні, після чого мають вирішувати, що робити далі. Зазначається, що громадяни РФ можуть перебувати в Молдові без візи до 90 днів.

Точна кількість депортованих росіян наразі невідома. За попередніми оцінками, на борту могло бути близько десяти осіб.

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За даними правозахисників, одному з депортованих планують оформити гуманітарну візу до Франції, оскільки в Росії проти нього відкрито політичну кримінальну справу.

Після висадки пасажирів у Кишиневі літак продовжив маршрут – спочатку до Узбекистану, а потім до Таджикистану.

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Росіян висилають із США  не вперше

За даними російських медіа, це щонайменше четвертий масовий депортаційний рейс зі США з громадянами РФ на борту за останній рік. Подібні рейси відбувалися також у червні, серпні, грудні та січні.

У попередніх випадках частину депортованих росіян зрештою доставляли до Росії. Повідомлялося, що деяких із них одразу після повернення затримували російські силові структури.

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Автор: 

депортація (770) мігранти (1165) США (26770)
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Їх там сотнями тисяч потрібно з США депортовувати, а не десять осіб.
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12.03.2026 15:40 Відповісти
Уйобен зе бітте )
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12.03.2026 15:41 Відповісти
Цікаво. Чим Кишинів тромбу так завинив.
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12.03.2026 15:59 Відповісти
Их надо было пустить в плавь, пущай бы гребли на болота...
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12.03.2026 15:46 Відповісти
США зараз всіма шляхами зменшує кількість мігрантів. роботизація призведе до зменшення попиту на дешеву робочу силу, а це в більшості - мігранти які ще не асимілювалися.
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12.03.2026 15:50 Відповісти
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12.03.2026 16:11 Відповісти
Трамп повертає хороших узьких?
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12.03.2026 16:16 Відповісти
Ісход...
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12.03.2026 16:31 Відповісти
а ***** вони в Молдові
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12.03.2026 17:19 Відповісти
 
 