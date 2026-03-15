США готовят страхование судов для прохода через Ормузский пролив

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Соединенные Штаты готовят программу страхования для судов, которые будут проходить через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии телеканалу CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского чиновника, речь идет о программе страхования при поддержке правительства, которая должна помочь восстановить стабильное движение танкеров через стратегически важный морской маршрут.

Даффи отметил, что Вашингтон работает над механизмом страхования, который позволит судам безопаснее проходить через регион на фоне роста рисков безопасности.

"Как только мы получим немного больше ясности относительно рисков безопасности, к нам присоединятся не только США, но и наши страны-партнеры. Когда появятся эти сопровождения, и у нас будет страхование, вы начнете видеть поток нефти", — заявил министр транспорта США.

Он добавил, что к инициативе могут присоединиться страны-партнеры, которые будут обеспечивать сопровождение торговых судов в регионе.

Программу могут запустить в ближайшее время

По словам Даффи, страховая часть программы уже фактически готова к запуску. В настоящее время американские военные оценивают ситуацию с безопасностью для возможного сопровождения судов.

"Мы готовы в плане страхования, это готово к запуску. Это может быть день, а может быть неделя", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран готов направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив и сохранить его открытым для международного судоходства.

К слову, Израиль заявил, что намерен продолжать операцию против Ирана как минимум еще три недели, а министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время.

