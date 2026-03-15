Швейцария закрыла воздушное пространство для военных самолетов США, напомнив о своем нейтралитете, — Bloomberg

Швейцария закрыла своё воздушное пространство для военных самолетов США, полеты которых напрямую связаны с войной против Ирана. Страна ссылается на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.

Об этом пишет агентствоBloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Два запроса на пролет отклонены

В субботу федеральное правительство в Берне сообщило, что два запроса на пролет американских разведывательных самолетов над Швейцарией в воскресенье были отклонены. В то же время три других полета, включая два транспортных самолета, получили разрешение на полеты.

Дальнейшие полеты самолетов США, количество которых превышает обычные показатели, будут запрещены, если их цель не будет четко определена как не связанная с войной.

"Закон о нейтралитете запрещает сторонам конфликта полеты, служащие военной цели, связанной с конфликтом", — заявили в правительстве.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

