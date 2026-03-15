Швейцарія закрила повітряний простір для військових літаків США, нагадавши про свій нейтралітет, - Bloomberg

Швейцарія закрила свій повітряний простір для військових літаків США, польоти яких безпосередньо пов’язані з війною проти Ірану. Країна посилається на свою традицію нейтралітету в збройних конфліктах.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Два запити на проліт відхилили

У суботу федеральний уряд у Берні повідомив, що два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією в неділю було відхилено. Водночас три інші інші польоти, включаючи два транспортні літаки, отримали схвалення на польоти.

Подальші польоти літаків США, кількість яких перевищує звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена як така, що не пов’язана з війною.

"Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту польоти, що служать військовій меті, пов’язаній із конфліктом", - заявили в уряді.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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