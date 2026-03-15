США готують страхування суден для проходу через Ормузьку протоку

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що Сполучені Штати готують програму страхування для суден, які проходитимуть через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі телеканалу CNN.

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За словами американського посадовця, йдеться про програму страхування за підтримки уряду, яка має допомогти відновити стабільний рух танкерів через стратегічно важливий морський маршрут.

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США готують страхування для суден у районі Ормузької протоки

Даффі зазначив, що Вашингтон працює над механізмом страхування, що дозволить суднам безпечніше проходити через регіон на тлі зростання безпекових ризиків.

"Як тільки ми отримаємо трохи більше ясності щодо ризиків безпеки, до нас приєднаються не лише США, а й наші країни-партнери. Коли з’являться ці супроводи, і ми матимемо страхування, ви почнете бачити потік нафти", – заявив міністр транспорту США.

Він додав, що до ініціативи можуть долучитися країни-партнери, які забезпечуватимуть супровід торговельних суден у регіоні.

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Програму можуть запустити найближчим часом

За словами Даффі, страхова частина програми вже фактично готова до запуску. Наразі американські військові оцінюють безпекову ситуацію для можливого супроводу суден.

"Ми готові в плані страхування, це готово до запуску. Це може бути день, а може бути тиждень", – зазначив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн готова направити військові кораблі, щоб забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку та зберегти її відкритою для міжнародного судноплавства.

До слова, Ізраїль заявив, що має намір продовжувати операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні, а міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчим часом.

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