1 166 10

Сотрудника НАБУ, задержанного СБУ возле Сум, уже отпустили

НАБУ

Сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которого накануне вечером задержали сотрудники СБУ на блокпосту около въезда в Сумы, отпустили.

Об этом сообщили в пресс-центре НАБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Новые подробности

"Сотрудника НАБУ, задержанного вчера вечером, отпустили. Спасибо всем, кто поддержал и помог привлечь внимание к ситуации", - отметили в НАБУ.

Читайте также: "Процент за спокойствие": НАБУ раскрыло коррупционную схему во время "Большого строительства" дорог (обновлено)

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту у въезда в город Сумы.
  • Впоследствии в СБУ сообщили, что задержанный имел ряд признаков, которые предполагали дополнительную проверку.

Читайте также: Ключевые предпосылки возможности новой атаки на НАБУ и САП не устранены, - Кривонос

Топ комментарии
+6
Якби не розголос то сбушники поклада тортурами вибивали б у НАБУшника по кому він їде працювати в Суми. Частина СБУ воює, а інша частина, підпорядкована генералам покладу та дуці працює на зелену шоблу проти України. Тому така ***** і трапляється.
16.03.2026 12:34 Ответить
+5
золкін, не ний. міндіч порветься
16.03.2026 12:38 Ответить
+4
точно. понабирали пєтушарійців та колаборантів в оп, типу тебе, пєтрова та золкіна і знов в штані напудили
16.03.2026 12:37 Ответить
а як ботва опешна щоки дула...
16.03.2026 12:23 Ответить
А воні скільки було, що посмів хтось документи перевірити в зоні, наближеній до бойових дій . . .
16.03.2026 12:28 Ответить
https://unba.org.ua/news/11462-pid-chas-obshuku-v-advokata-u-kievi-viluchili-telefon-ta-oglyanuli-osobisti-zapisi.html Під час обшуку в адвоката у Києві вилучили телефон та оглянули особисті записи | НААУ

Краще почитайте, як НАБУ вміє безпрєдєлом займатися.
(спойлер - доступ і вилучення матеріалів, документів і пристроїв, де є адвокатська таємниця, законом заборонено).

Але вони - святі, не переплутайте . . .
16.03.2026 12:36 Ответить
16.03.2026 12:35 Ответить
Грошики держбюджета тратят на х знает что,плюс подключают продажных журнашлюшек на бюджетных гонорарах,что бы раздувать сенсации - все бронированные при деле.
16.03.2026 12:35 Ответить
а чого затримували? не могли встановити особу? по номерам машина не билась? ох і звіздьож.
16.03.2026 12:43 Ответить
Якісь гнилі розборки.
16.03.2026 13:07 Ответить
 
 