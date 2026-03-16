Сотрудника НАБУ, задержанного СБУ возле Сум, уже отпустили

Сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которого накануне вечером задержали сотрудники СБУ на блокпосту около въезда в Сумы, отпустили.

Об этом сообщили в пресс-центре НАБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые подробности

"Сотрудника НАБУ, задержанного вчера вечером, отпустили. Спасибо всем, кто поддержал и помог привлечь внимание к ситуации", - отметили в НАБУ.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту у въезда в город Сумы.

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержанный имел ряд признаков, которые предполагали дополнительную проверку.

