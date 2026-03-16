Співробітника НАБУ, затриманого СБУ біля Сум, вже відпустили
Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого напередодні ввечері затримали співробітники СБУ на блокпості біля в’їзду до Сум, звільнили.
Про це повідомили у пресцентрі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Нові деталі
"Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації", - зазначили в НАБУ.
Що передувало?
Топ коментарі
+14 Святослава
показати весь коментар16.03.2026 12:34 Відповісти Посилання
+10 акаб акабіч
показати весь коментар16.03.2026 12:38 Відповісти Посилання
+9 акаб акабіч
показати весь коментар16.03.2026 12:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль