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Новини Затримання працівника НАБУ
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Співробітника НАБУ, затриманого СБУ біля Сум, вже відпустили

НАБУ

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого напередодні ввечері затримали співробітники СБУ на блокпості біля в’їзду до Сум, звільнили.

Про це повідомили у пресцентрі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Нові деталі

"Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації", - зазначили в НАБУ.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.
  • Згодом у СБУ повідомили, що затриманий мав низку ознак, що передбачали додаткову перевірку.

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Автор: 

НАБУ (5751) затримання (4325) Сумська область (4802) Суми (1125) Сумський район (632)
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Топ коментарі
+14
Якби не розголос то сбушники поклада тортурами вибивали б у НАБУшника по кому він їде працювати в Суми. Частина СБУ воює, а інша частина, підпорядкована генералам покладу та дуці працює на зелену шоблу проти України. Тому така ***** і трапляється.
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16.03.2026 12:34 Відповісти
+10
золкін, не ний. міндіч порветься
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16.03.2026 12:38 Відповісти
+9
точно. понабирали пєтушарійців та колаборантів в оп, типу тебе, пєтрова та золкіна і знов в штані напудили
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16.03.2026 12:37 Відповісти

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