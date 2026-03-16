Співробітника НАБУ, затриманого СБУ біля Сум, вже відпустили

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого напередодні ввечері затримали співробітники СБУ на блокпості біля в’їзду до Сум, звільнили.

Про це повідомили у пресцентрі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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"Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації", - зазначили в НАБУ.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.

Згодом у СБУ повідомили, що затриманий мав низку ознак, що передбачали додаткову перевірку.

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