Европа должна усилить давление на Россию, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейские страны усилить давление на Россию в связи с отсутствием признаков готовности завершить войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление он сделал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Науседы, перспектива мирного соглашения остается отдаленной, поскольку Россия стремится захватить как можно больше территорий и не демонстрирует готовности к компромиссам. В связи с этим, подчеркнул он, Европа должна усиливать санкционное давление.

Новые санкции против российских компаний

Литовский президент выразил сожаление, что 20-й пакет санкций до сих пор не принят, и призвал уже рассматривать 21-й. Он обратил внимание, что ряд российских компаний, в частности "Росатом" и "Лукойл", до сих пор не попали под ограничения.

"Вы не сможете достичь положительного результата в мирных переговорах, если будете действовать по принципу умиротворения. Вы должны усиливать давление, чтобы изменить поведение россиян", — подчеркнул Науседа.

Кредит для Украины и позиция Венгрии

Науседа также подчеркнул необходимость разблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины, который нужен для закупки вооружения и поддержки экономики. В то же время он признал, что убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует это решение вместе с санкционным пакетом, остается сложно.

Президент Литвы также предупредил, что события на Ближнем Востоке могут отвлечь внимание от войны в Украине. Он призвал не допустить этого, подчеркнув, что нынешний этап войны является критически важным.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

