Европа должна усилить давление на Россию, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейские страны усилить давление на Россию в связи с отсутствием признаков готовности завершить войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление он сделал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
По словам Науседы, перспектива мирного соглашения остается отдаленной, поскольку Россия стремится захватить как можно больше территорий и не демонстрирует готовности к компромиссам. В связи с этим, подчеркнул он, Европа должна усиливать санкционное давление.
Новые санкции против российских компаний
Литовский президент выразил сожаление, что 20-й пакет санкций до сих пор не принят, и призвал уже рассматривать 21-й. Он обратил внимание, что ряд российских компаний, в частности "Росатом" и "Лукойл", до сих пор не попали под ограничения.
"Вы не сможете достичь положительного результата в мирных переговорах, если будете действовать по принципу умиротворения. Вы должны усиливать давление, чтобы изменить поведение россиян", — подчеркнул Науседа.
Кредит для Украины и позиция Венгрии
Науседа также подчеркнул необходимость разблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины, который нужен для закупки вооружения и поддержки экономики. В то же время он признал, что убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует это решение вместе с санкционным пакетом, остается сложно.
Президент Литвы также предупредил, что события на Ближнем Востоке могут отвлечь внимание от войны в Украине. Он призвал не допустить этого, подчеркнув, что нынешний этап войны является критически важным.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.
- Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
- Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.
Хіба ж президент Литви Гітанас Науседа не Європа?
Що ж це таке,виходить?
"Эпидемиолог Михаил Фаворов считает, что в России началась эпидемия ящура.
Чтобы это скрыть, власти заявили о вспышке пастереллёза и под этим предлогом начали уничтожать скот. «Почему они так себя ведут? Потому что надо объявить ящур, а это карантин чуть ли не на всю страну»."