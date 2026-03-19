Європа має посилити тиск на Росію, - Науседа

Президент Литва Гітанас Науседа закликав європейські країни посилити тиск на Росію через відсутність ознак готовності завершити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідну заяву він зробив перед початком саміту ЄС у Брюссель.

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За словами Науседи, перспектива мирної угоди залишається віддаленою, оскільки Росія прагне захопити якомога більше територій і не демонструє готовності до компромісів. У зв’язку з цим, наголосив він, Європа повинна посилювати санкційний тиск.

Нові санкції проти російських компаній

Литовський президент висловив жаль, що 20-й пакет санкцій досі не ухвалений, і закликав уже розглядати 21-й. Він звернув увагу, що низка російських компаній, зокрема Росатом і Лукойл, досі не підпали під обмеження.

"Ви не можете досягти позитивного результату в мирних переговорах, якщо дієте за підходом умиротворення. Ви повинні посилювати тиск, щоб змінити поведінку росіян", - наголосив Науседа.

Кредит для України та позиція Угорщини

Науседа також підкреслив необхідність розблокувати кредит у 90 млрд євро для України, який потрібен для закупівлі озброєння та підтримки економіки. Водночас він визнав, що переконати прем’єр-міністра Угорщина Віктора Орбана, який блокує це рішення разом із санкційним пакетом, залишається складно.

Президент Литви також застеріг, що події на Близькому Сході можуть відвернути увагу від війни в Україні. Він закликав не допустити цього, підкресливши, що нинішній етап війни є критично важливим.

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Що передувало?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС та заявив, що не підтримає жодного рішення щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

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