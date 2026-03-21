Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов из-за войны с Ираном, - СМИ
В СМИ появилась информация о якобы выдвинутых президентом США Дональдом Трампом требованиях к странам Персидского залива о финансировании войны с Ираном на триллионы долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Aleqaria со ссылкой на заявление журналиста из Омана Салема Аль-Джахури.
По его словам, речь идет о значительном финансовом и военном давлении на страны региона.
Подробности
Салем Аль-Джахури утверждает, что страны Совета сотрудничества государств Персидского залива якобы должны выплатить около 5 триллионов долларов, если хотят продолжения войны.
По его словам, если же страны региона заинтересованы в прекращении конфликта, то сумма может составить примерно 2,5 триллиона долларов в качестве компенсации за уже осуществленные военные действия.
Журналист также заявил, что на страны Персидского залива оказывается давление со стороны США, в частности с целью более активного участия в войне.
В то же время эти утверждения не имеют официального подтверждения со стороны американских властей.
Что заявлял Трамп
20 марта Дональд Трамп заявил, что цель военных действий не ограничивается лишь сменой режима в Иране, а также подчеркнул важность координации действий с союзниками.
Он также отметил, что Ирану может потребоваться до десяти лет для восстановления своего военного потенциала после ударов.
Кроме того, Трамп раскритиковал союзников США за недостаточную активность в вопросе открытия Ормузского пролива, который был заблокирован Ираном.
Контекст
Блокировка Ормузского пролива привела к росту мировых цен на энергоносители и усилению напряженности в регионе.
В то же время ситуация вокруг войны США и Израиля против Ирана остается динамичной, а заявления различных сторон часто требуют дополнительного подтверждения.
РезатьИмпичмент к чертовой матери. Не дожидаясь перитонита» ©
Спочатку він почав війну а потім хоче від постраждавших виплати репарацій.
Ну це як з Україною де збитки рашці має виплачувати Україна.
Думаєш що тампон вже досяг дна но тут знову знизу постукали.
Сподіваюся, увесь світ це вже зрозумів, і нарешті перестане говорити з цим обмилком як з нормальною людиною. Особливо це стосується європейських президентів і прем'єрів.
«Це буде розцінено як напад на країну НАТО: нехай Україна готується до всіх наслідків, які з цього випливають», - заявили у канцлерії.
Де на фото четверта пляшка?
🤣
І спростування:
"Водночас,ці твердження не мають офіційного підтвердження з боку американської влади"
185 млрд. доларів 💸 на "Золотий купол".
5 трильйонів доларів 💸 на війну з Іраном.
Завтра дєд знову захоче приєднати Канаду до США і Гренландію.
Якщо ви отримали рахунок або повідомлення про надання послуг (зокрема телекомунікаційних, інформаційних або банківських), які ви не замовляли, ви маєте право не оплачувати їх, згідно з правилами захисту прав споживачів та умовами надання послуг.
Що робити в такій ситуації:
Повідомте надавача послуг (оператора): Негайно зверніться до компанії, що нарахувала оплату, з вимогою анулювати нарахування за послуги, які не замовлялися.Зафіксуйте факт звернення: Зробіть це письмово (email, заява в офісі, рекомендований лист), щоб у разі суперечок мати докази.Не оплачуйте рахунок: Згідно з нормами, абонент не зобов'язаний оплачувати послуги, які не були замовлені.Перевірте договір: Зверніть увагу на умови договору, де вказано, що оператор не має права нав'язувати додаткові послуги без згоди абонента.
Наскільки мені відомо, країни Перської затоки просили Трампа НЕ починати війну. То з якого дива вони мають компенсувати йому розходи?
Або надаєш послуги, які не замовляли. Для прикладу - мордобій сусіда.
1. Нам не треба союзників тоді, коли ми вже виграли цю війну.
2. Звертаюсь до країн НАТО - Допоможіть розблокувати протоку.
3. Заплатіть бабки нам за цю війну, якби не ви, ми б не почали.
пам'ятаю суворі 90 ті.
коли на республіканському стадіоні, був суцільний базар.
трамп класичний гопнік беспредєльщік, але світового масштабу.
створив проблему всім, абсолютно всім, а тепер вимагає грощі.
цікаво, як відреагують бариги.
в 90 х, такі хитросракі раптово зникали в невідомому напрямку. в ліс по гриби, чи як в одесі в море за бичками.
...в друзяках в нього залишився лише пу.. дуже вірогідно, що він зараз злобу зривати буде на Україні.
Країни Затоки відмовляться від ам.баз і замиряться з іраном разом з європейцями: дядько сем їм більше не друг, а вимагатель.
іран погодиться не розробляти ядерку... десь воно так буде.
тр забирає монатки і заявляє, що виграв ще одну війну і Нобеля сто раз заслужив, а світ не вдячний.
пу подарує тр якусь цяцьку замість того Нобеля...
Це ж яким генієм треба було бути, щоб самому заварити кашу, та ще у жертв вимагати компенсацію за ам. колоссальні втрати за пару тижднів війни, яку тр всі, окрім ізраїлю, благали не починати.
тр тепер единолічний диктатор і в сша гілок влади більше нема
джонсонюк сумно палить в сторонці: всі його оптимистичні прогнози щодо тр справдилися наоборот однак, такого абсурду ніхто навіть уявити не міг.