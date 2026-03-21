РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9041 посетитель онлайн
Новости Трамп об Иране Трамп угрожает Ирану
4 738 69

Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов из-за войны с Ираном, - СМИ

Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов на продолжение войны с Ираном

В СМИ появилась информация о якобы выдвинутых президентом США Дональдом Трампом требованиях к странам Персидского залива о финансировании войны с Ираном на триллионы долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Aleqaria со ссылкой на заявление журналиста из Омана Салема Аль-Джахури.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, речь идет о значительном финансовом и военном давлении на страны региона.

Подробности

Салем Аль-Джахури утверждает, что страны Совета сотрудничества государств Персидского залива якобы должны выплатить около 5 триллионов долларов, если хотят продолжения войны.

По его словам, если же страны региона заинтересованы в прекращении конфликта, то сумма может составить примерно 2,5 триллиона долларов в качестве компенсации за уже осуществленные военные действия.

Журналист также заявил, что на страны Персидского залива оказывается давление со стороны США, в частности с целью более активного участия в войне.

В то же время эти утверждения не имеют официального подтверждения со стороны американских властей.

Что заявлял Трамп

20 марта Дональд Трамп заявил, что цель военных действий не ограничивается лишь сменой режима в Иране, а также подчеркнул важность координации действий с союзниками.

Он также отметил, что Ирану может потребоваться до десяти лет для восстановления своего военного потенциала после ударов.

Кроме того, Трамп раскритиковал союзников США за недостаточную активность в вопросе открытия Ормузского пролива, который был заблокирован Ираном.

Контекст

Блокировка Ормузского пролива привела к росту мировых цен на энергоносители и усилению напряженности в регионе.

В то же время ситуация вокруг войны США и Израиля против Ирана остается динамичной, а заявления различных сторон часто требуют дополнительного подтверждения.

Автор: 

Иран (2537) США (28907) Трамп Дональд (7799)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вимагання-це рекет. Рудий трампон пішов у розніс! Господи, врятуй Світ від дідугана-ідіота!
показать весь комментарий
21.03.2026 15:38 Ответить
І не тільки від нього, ще є плєшиве ***** яке сере в чумадан, та готове віддати жовтопикому сосі свої енергоресурси, щоб тільки той допомагав йому воювати.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:43 Ответить
маловато буде
показать весь комментарий
21.03.2026 15:39 Ответить
Нехай в Іззаїлю вимагає.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:42 Ответить
Рекетир-маразматик!
показать весь комментарий
21.03.2026 15:40 Ответить
«Резать Импичмент к чертовой матери. Не дожидаясь перитонита» ©
показать весь комментарий
21.03.2026 16:14 Ответить
Евтаназія буде більш ефективною!
показать весь комментарий
21.03.2026 16:19 Ответить
Тримайте мене семеро
Спочатку він почав війну а потім хоче від постраждавших виплати репарацій.

Ну це як з Україною де збитки рашці має виплачувати Україна.

Думаєш що тампон вже досяг дна но тут знову знизу постукали.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:40 Ответить
Гадаю, американці залишаться вдоволені власним вибором президента країни.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:41 Ответить
Ї****те на всю голову.

Сподіваюся, увесь світ це вже зрозумів, і нарешті перестане говорити з цим обмилком як з нормальною людиною. Особливо це стосується європейських президентів і прем'єрів.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:41 Ответить
На все тіло!
показать весь комментарий
21.03.2026 16:20 Ответить
Від Ізраїля, який він, начебто захищає, він нічого не вимагає...
показать весь комментарий
21.03.2026 15:42 Ответить
де сказано що руде гівно захищає Ізраїль? Ізраїль свою справу робить і має результати!
показать весь комментарий
21.03.2026 16:34 Ответить
про це всі знають,просто тобі забули доповісти... ти б краще мовчало,спеціаліст по Ізраїлю...
показать весь комментарий
21.03.2026 16:56 Ответить
дура нагуляна, на відміну від тебя я таки розуміюсь непогано на темі Ізраїлю...
показать весь комментарий
21.03.2026 17:12 Ответить
Ніде не сказано, але це війна в першу чергу в інтересах Ізраїлю. Для Ізраїлю це добре і в мене до них питань нема. Але шейхи мабуть знатно прихуїли коли це іржаве опудало розв'язало бійню, не спитавши їх поради, потім обісралось із захистом їх баз, аеропортів і об'єктів нафто-газо видобутку, потім обісралось із розблокуванням затоки а тепер ще має нахабство вимагати в них за це гроші.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:58 Ответить
Инфа непроверенная. Зато контракты на оружие и технику(от стран Ближнего востока) посыпались на десятки миллиардов.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:42 Ответить
Але ця новина схожа на інші заяви-претензії Трампа до країн НАТО. Він не радився з ними перед початком атак на Іран, але вимагає, щоб вони зараз приєднались до військових дій.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:52 Ответить
Это так.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:53 Ответить
"Варто зазначити, що інформація надійшла від журналіста, а не з офіційних джерел, і поки не отримала підтвердження з боку американської адміністрації чи урядів країн Затоки".(с)
показать весь комментарий
21.03.2026 16:25 Ответить
Я оце дивлюсь як його паяє і думаю коли ж він вже настільки усіх заїбе що усім світом скинуться на снайпера, цього разу з прямими руками. Ну страждає ж худоба.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:42 Ответить
🔼 Угорщина нападе на Україну, якщо Київ хоч ще раз ударить по газопроводу «Турецький потік», - канцелярія премʼєра Орбана.

«Це буде розцінено як напад на країну НАТО: нехай Україна готується до всіх наслідків, які з цього випливають», - заявили у канцлерії.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:42 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 15:44 Ответить
Загадка:
Де на фото четверта пляшка?
🤣
показать весь комментарий
21.03.2026 16:07 Ответить
Серйозну наркоту мадярській жабі з *****-сранська підкинули...
показать весь комментарий
21.03.2026 15:47 Ответить
рузьге *** он не вада - не напьешься никагда(с) Орбан
показать весь комментарий
21.03.2026 16:00 Ответить
"Швидка Настя" нападе на ********, цех якими ********* бути цій країні члена НАТО яка не вдуплиться що НАТО являється тільки оборонним блоком.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:07 Ответить
ага, вдарить пу, а Україна буде винна
показать весь комментарий
21.03.2026 16:25 Ответить
якщо це правда то це просто сміх. Якщо угорщина нападе то дуже сильно відгребе. І тоді орбана поділять на 0. Думаю кількох сотень дронів буде достатньо щоб орбан пішов за відомим кораблем.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:34 Ответить
Йо.. нуті остаточно
показать весь комментарий
21.03.2026 16:53 Ответить
Трамп: США не користуються Ормузькою протокою, тому не будуть її захищати
показать весь комментарий
21.03.2026 15:43 Ответить
В чого так мало?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:44 Ответить
Гроші на бочку! - я вас захищаю - бо знову будете верблюдів ганяти в пустелі
показать весь комментарий
21.03.2026 15:46 Ответить
Мавпа *******.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:48 Ответить
Країн Перської затоки ще дружно не послали цього ідіота на ..... Епшиейна?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:49 Ответить
Вангую що не туди а кобилі в тріщину.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:10 Ответить
Готуються подарувати йому ще один Boeing 747.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:12 Ответить
Катар уже пожалел об этом).
показать весь комментарий
21.03.2026 16:22 Ответить
"Трамп вимагає у країн Перської затоки 5 трильйонів доларів через війну з Іраном, - ЗМІ".
І спростування:
"Водночас,ці твердження не мають офіційного підтвердження з боку американської влади"
показать весь комментарий
21.03.2026 15:52 Ответить
Бо вдаре ядерною зброєю, нажаль це російський сценарій, печалька.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:53 Ответить
Бомбить будет камикадзе на Ф-15?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:54 Ответить
Некуйовий апетит в Трампа!
185 млрд. доларів 💸 на "Золотий купол".
5 трильйонів доларів 💸 на війну з Іраном.
Завтра дєд знову захоче приєднати Канаду до США і Гренландію.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:54 Ответить
Іранські удари по базах, що використовуються США, завдали збитків на суму 800 мільйонів доларів, показує новий аналіз
показать весь комментарий
21.03.2026 15:56 Ответить
А еще половину девственниц, которые должны были бы встречать погибших мусульманских солдат.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:57 Ответить
Трампу пора требовать адвоката...
показать весь комментарий
21.03.2026 15:59 Ответить
А, тобто 120 мільярдів доларів від США Україні, на яку напала РФ - це забагато. А Країни Перської затоки мають скинутись Трампону 5 трильонів, бо він вирішив напасти на Іран? А вони його про це просили?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:59 Ответить

це якби пожежник вимагав від господарів бакшиш за те, що почне гасити хату, яку сам і підпалив...
показать весь комментарий
21.03.2026 16:00 Ответить
За такі гроші вони об'єднаються з Іраном і наваляють піндосам по саме німагу.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:03 Ответить
"сума може становити приблизно 2,5 трильйона доларів як компенсацію за вже здійснені військові дії. "

Наскільки мені відомо, країни Перської затоки просили Трампа НЕ починати війну. То з якого дива вони мають компенсувати йому розходи?
показать весь комментарий
21.03.2026 16:05 Ответить
Бі-бі тихенько сміється за стіною плачу...
показать весь комментарий
21.03.2026 16:16 Ответить
Це мистецтво big deal☝️. Звичайнии освіченим людям цього не осягнути.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:27 Ответить
Кукуха кукнула.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:09 Ответить
кукуха поїхала
показать весь комментарий
21.03.2026 16:16 Ответить
Руду потвору треба вже давно ізолювати.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:10 Ответить
За все нужно платить,Кувейт уже получил урок от одного знаменитого фанатика диктатора,с другими затокцами Иранские аятоллы могут легко сделать тоже самое,только американская мощь,небесплатная конечно,может их спасти и спасает .
показать весь комментарий
21.03.2026 16:12 Ответить
схиблений на грошах маніяк. Рудий лебідь…
показать весь комментарий
21.03.2026 16:15 Ответить
Красавчик...Ось так потрібно вести бізнес. Береш в заручники і вимагаєш гроші.
Або надаєш послуги, які не замовляли. Для прикладу - мордобій сусіда.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:15 Ответить
Кароч :
1. Нам не треба союзників тоді, коли ми вже виграли цю війну.
2. Звертаюсь до країн НАТО - Допоможіть розблокувати протоку.
3. Заплатіть бабки нам за цю війну, якби не ви, ми б не почали.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:18 Ответить
🤣🤣барига він і у війні барига. Хоча це вже рекет якийсь. Я думаю big deal буде така - йому нічого не заплатять, а він буде ходити і думати, що ізраїльтяни його намахали, тільки де?
показать весь комментарий
21.03.2026 16:23 Ответить
гигиги...
пам'ятаю суворі 90 ті.
коли на республіканському стадіоні, був суцільний базар.

трамп класичний гопнік беспредєльщік, але світового масштабу.
створив проблему всім, абсолютно всім, а тепер вимагає грощі.

цікаво, як відреагують бариги.
в 90 х, такі хитросракі раптово зникали в невідомому напрямку. в ліс по гриби, чи як в одесі в море за бичками.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:34 Ответить
можно ще у Мексиканській затоці почати піздорєз з Кубою, і вимагати ще декілька трильйонів з країн латинської Америки. Ну чудовий же бізнес-план.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:40 Ответить
приїхали іншими словами: тр визнав свою поразку в ірані.
...в друзяках в нього залишився лише пу.. дуже вірогідно, що він зараз злобу зривати буде на Україні.
Країни Затоки відмовляться від ам.баз і замиряться з іраном разом з європейцями: дядько сем їм більше не друг, а вимагатель.
іран погодиться не розробляти ядерку... десь воно так буде.
тр забирає монатки і заявляє, що виграв ще одну війну і Нобеля сто раз заслужив, а світ не вдячний.
пу подарує тр якусь цяцьку замість того Нобеля...
Це ж яким генієм треба було бути, щоб самому заварити кашу, та ще у жертв вимагати компенсацію за ам. колоссальні втрати за пару тижднів війни, яку тр всі, окрім ізраїлю, благали не починати.
тр тепер единолічний диктатор і в сша гілок влади більше нема
джонсонюк сумно палить в сторонці: всі його оптимистичні прогнози щодо тр справдилися наоборот однак, такого абсурду ніхто навіть уявити не міг.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:41 Ответить
Яка мерзена тупа істота куди не влізе лише біда ,ну а де так звані демократи ?
показать весь комментарий
21.03.2026 16:43 Ответить
це з сша потрібно вимагати гроші-приїхав-розворушив осине гніздо-оси всіх покусали-сам втік і вимагає в покусаних гроші--охрініти
показать весь комментарий
21.03.2026 16:48 Ответить
Тут навіть Кушнер з Вітькоффим офігелі з такого гешефта.
показать весь комментарий
21.03.2026 16:49 Ответить
 
 