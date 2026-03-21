Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов из-за войны с Ираном, - СМИ

В СМИ появилась информация о якобы выдвинутых президентом США Дональдом Трампом требованиях к странам Персидского залива о финансировании войны с Ираном на триллионы долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Aleqaria со ссылкой на заявление журналиста из Омана Салема Аль-Джахури.

По его словам, речь идет о значительном финансовом и военном давлении на страны региона.

Салем Аль-Джахури утверждает, что страны Совета сотрудничества государств Персидского залива якобы должны выплатить около 5 триллионов долларов, если хотят продолжения войны.

По его словам, если же страны региона заинтересованы в прекращении конфликта, то сумма может составить примерно 2,5 триллиона долларов в качестве компенсации за уже осуществленные военные действия.

Журналист также заявил, что на страны Персидского залива оказывается давление со стороны США, в частности с целью более активного участия в войне.

В то же время эти утверждения не имеют официального подтверждения со стороны американских властей.

Что заявлял Трамп

20 марта Дональд Трамп заявил, что цель военных действий не ограничивается лишь сменой режима в Иране, а также подчеркнул важность координации действий с союзниками.

Он также отметил, что Ирану может потребоваться до десяти лет для восстановления своего военного потенциала после ударов.

Кроме того, Трамп раскритиковал союзников США за недостаточную активность в вопросе открытия Ормузского пролива, который был заблокирован Ираном.

Контекст

Блокировка Ормузского пролива привела к росту мировых цен на энергоносители и усилению напряженности в регионе.

В то же время ситуация вокруг войны США и Израиля против Ирана остается динамичной, а заявления различных сторон часто требуют дополнительного подтверждения.

