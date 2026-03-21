Трамп вимагає у країн Перської затоки 5 трильйонів доларів через війну з Іраном, – ЗМІ

У медіа з’явилася інформація про нібито вимоги президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки щодо фінансування війни з Іраном на трильйони доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Aleqaria з посиланням на заяву журналіста з Оману Салема Аль-Джахурі.

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За його словами, йдеться про значний фінансовий і військовий тиск на країни регіону.

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Подробиці

Салем Аль-Джахурі стверджує, що країни Ради співробітництва держав Перської затоки нібито мають виплатити близько 5 трильйонів доларів, якщо хочуть продовження війни.

За його словами, якщо ж країни регіону зацікавлені у припиненні конфлікту, то сума може становити приблизно 2,5 трильйона доларів як компенсацію за вже здійснені військові дії.

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Журналіст також заявив, що на країни Перської затоки чиниться тиск з боку США, зокрема з метою активнішої участі у війні.

Водночас ці твердження не мають офіційного підтвердження з боку американської влади.

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Що заявляв Трамп

20 березня Дональд Трамп заявив, що мета військових дій не обмежується лише зміною режиму в Ірані, а також наголосив на координації дій із союзниками.

Він також зазначив, що Ірану може знадобитися до десяти років для відновлення свого військового потенціалу після ударів.

Крім того, Трамп розкритикував союзників США за недостатню активність у питанні відкриття Ормузької протоки, яка була заблокована Іраном.

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Контекст

Блокування Ормузької протоки призвело до зростання світових цін на енергоносії та посилення напруги у регіоні.

Водночас ситуація навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану залишається динамічною, а заяви різних сторін часто потребують додаткового підтвердження.

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