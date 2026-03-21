РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9930 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Антидроновая защита
4 802 23

Украинцы сбили несколько иранских дронов в странах Персидского залива, - BBC

Украинские специалисты помогают странам Персидского залива сбивать дроны Ирана

Украинские специалисты участвуют в противодействии иранским беспилотникам в странах Персидского залива и уже сбили несколько таких дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская служба BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным журналистов, речь идет об использовании украинских дронов-перехватчиков, которые активно применяются для уничтожения воздушных целей.

Подробности

Отмечается, что украинские технологии становятся все более востребованными на фоне войны в регионе. Ранее украинская сторона сообщала о получении заявок на поставку таких беспилотников от 11 стран.

Также для помощи партнерам были направлены группы украинских операторов, общей численностью около 230 человек.

Средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет около 1–2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использование ракет систем противовоздушной обороны для уничтожения аналогичных целей.

Что это означает

Производители таких дронов сообщают о росте спроса со стороны стран Ближнего Востока. По их словам, речь идет о десятках тысяч потенциальных заказов.

Некоторые заказчики готовы покупать украинские дроны даже по цене, превышающей ту, что действует на внутреннем рынке.

Контекст

Ранее сообщалось, что страны Ближнего Востока и их союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным беспилотникам.

В то же время, Украина, имеющая значительный опыт борьбы с дронами во время войны с Россией, разработала эффективные методы их перехвата, которые теперь применяются и за пределами страны.

Автор: 

Иран (2545) Украина (44201) Персидский залив (22) дроны (6520)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Та...
Он Шахед через всю Україну пропензлював та ****** по будівлі СБУ у Львові.
Пару днів тому кацапська ******** на Майдані грохнулася.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:42 Ответить
+14
Скоро Трамп скаже,що це були браві американці переодягнуті в укроднострій....І за це хай Україна заплатить трильйон....
показать весь комментарий
21.03.2026 17:31 Ответить
+13
не здивуюсь ,що Трамп дуже сильно образиться на Україну,за те,що не бере участь у розблокуванні Ормудської затоки.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класс. Зегевара- гоу на дубайский фронт, видосы снимать.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:29 Ответить
Скоро Трамп скаже,що це були браві американці переодягнуті в укроднострій....І за це хай Україна заплатить трильйон....
показать весь комментарий
21.03.2026 17:31 Ответить
не здивуюсь ,що Трамп дуже сильно образиться на Україну,за те,що не бере участь у розблокуванні Ормудської затоки.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:38 Ответить
рудий хоче злупити з залівних монархій 5 триліонів, а тут Україна із своїми копійчаними дронами по тисчі зєльоних за штуку йому бізнес перебиває.

.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:55 Ответить
він вже дуже образився.прямо так і сказав: Україна нічим не допомогла нам. рудий педофіл ,мабуть,думав,що ЗСУ повинні покинути лінію фронту і повним складом замінити амерів та ізраїльтян,щоб вони не гинули....
показать весь комментарий
21.03.2026 19:55 Ответить
а у нас що є флот як французів чи анлійців, взагалі незрозуміло що у нас залишилося.. але Дональду це непотрібно знати щоб образитися на Україну)
показать весь комментарий
21.03.2026 19:59 Ответить
Пора на Сумщину,не#ер там робить!
показать весь комментарий
21.03.2026 18:34 Ответить
На жаль Зеленський блокує можливість нашим компаніям продавати зенітні дрони і тому цей ринок зараз заповнюють компанії зі сполучених штатів і вони вже підписали десятки договорів на постачання країнам перської затоки зенітних дронів та інших систем ПВО.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:32 Ответить
У вас є докази ? чи просто ,щоб покиздіти по методичці.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:39 Ответить
По тобі і без методички видно, що ти зеленорагульне падалЬяцькне лайно , яке вже так зализало дірки ліДора , що вже й язика не видно.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:49 Ответить
Державна служба експортного контролю України (ДСЕКУ) блокує можливість часним компаніям продавати зброю за кордон.
показать весь комментарий
21.03.2026 18:25 Ответить
а чернігові пропустили, бо всі поїхали до арабів.
зе!гніда любить оплески.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:36 Ответить
Та...
Он Шахед через всю Україну пропензлював та ****** по будівлі СБУ у Львові.
Пару днів тому кацапська ******** на Майдані грохнулася.
показать весь комментарий
21.03.2026 17:42 Ответить
Ладно, приватні компанії можуть продавати дрони за кордон, якщо це не волонтерські кошти. Но оператори - вони власність компаній? Оці, так звані "фахівці"? Вони з бронюванням, вони військові, якщо так, чому не на фронті?
показать весь комментарий
21.03.2026 17:48 Ответить
А ти, фахівець, де?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:28 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 18:06 Ответить
,,, і мабуть всі з планшетами.на котрих за сотні км видно в якому напрямку рухається "шахед"? Команда "пропустити" ."виконуємо"
показать весь комментарий
21.03.2026 18:11 Ответить
230 операторов - это порядка 70 экипажей. ЗЕдрот, ты оголяешь оборону Украины, тебе пох Украина и жизни украинцев
показать весь комментарий
21.03.2026 18:29 Ответить
Посилка найвеличнішого військових спеціалістів,яких критично не вистачає для захисту своєї території,на іншу війну,мала хоча би узгодитись з вр,згідно закону. А чи Конституція й надалі на паузі і ніхто її,паузу,ще не відміняв?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:33 Ответить
А хто для нього така собі ВР? Йому на неї пох і на всіх взагалі.
показать весь комментарий
21.03.2026 18:54 Ответить
- В чергу, с¥кини діти! В чергу! (С)
показать весь комментарий
21.03.2026 20:05 Ответить
Голобородько, захищаючи свої статки і нерухомість в Дубаї, та інших країнах поруч, в також статки своїх друзів та батьків в Ізраїлі, таки втягнув Україну в цю суду для нас війну. А що далі?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:06 Ответить
 
 