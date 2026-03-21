Украинцы сбили несколько иранских дронов в странах Персидского залива, - BBC

Украинские специалисты участвуют в противодействии иранским беспилотникам в странах Персидского залива и уже сбили несколько таких дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская служба BBC.

По данным журналистов, речь идет об использовании украинских дронов-перехватчиков, которые активно применяются для уничтожения воздушных целей.

Подробности

Отмечается, что украинские технологии становятся все более востребованными на фоне войны в регионе. Ранее украинская сторона сообщала о получении заявок на поставку таких беспилотников от 11 стран.

Также для помощи партнерам были направлены группы украинских операторов, общей численностью около 230 человек.

Средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет около 1–2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использование ракет систем противовоздушной обороны для уничтожения аналогичных целей.

Что это означает

Производители таких дронов сообщают о росте спроса со стороны стран Ближнего Востока. По их словам, речь идет о десятках тысяч потенциальных заказов.

Некоторые заказчики готовы покупать украинские дроны даже по цене, превышающей ту, что действует на внутреннем рынке.

Контекст

Ранее сообщалось, что страны Ближнего Востока и их союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным беспилотникам.

В то же время, Украина, имеющая значительный опыт борьбы с дронами во время войны с Россией, разработала эффективные методы их перехвата, которые теперь применяются и за пределами страны.

