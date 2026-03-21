Украинцы сбили несколько иранских дронов в странах Персидского залива, - BBC
Украинские специалисты участвуют в противодействии иранским беспилотникам в странах Персидского залива и уже сбили несколько таких дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская служба BBC.
По данным журналистов, речь идет об использовании украинских дронов-перехватчиков, которые активно применяются для уничтожения воздушных целей.
Подробности
Отмечается, что украинские технологии становятся все более востребованными на фоне войны в регионе. Ранее украинская сторона сообщала о получении заявок на поставку таких беспилотников от 11 стран.
Также для помощи партнерам были направлены группы украинских операторов, общей численностью около 230 человек.
Средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет около 1–2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использование ракет систем противовоздушной обороны для уничтожения аналогичных целей.
Что это означает
Производители таких дронов сообщают о росте спроса со стороны стран Ближнего Востока. По их словам, речь идет о десятках тысяч потенциальных заказов.
Некоторые заказчики готовы покупать украинские дроны даже по цене, превышающей ту, что действует на внутреннем рынке.
Контекст
Ранее сообщалось, что страны Ближнего Востока и их союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным беспилотникам.
В то же время, Украина, имеющая значительный опыт борьбы с дронами во время войны с Россией, разработала эффективные методы их перехвата, которые теперь применяются и за пределами страны.
Он Шахед через всю Україну пропензлював та ****** по будівлі СБУ у Львові.
Пару днів тому кацапська ******** на Майдані грохнулася.