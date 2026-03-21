Українці збили кілька іранських дронів в країнах Перської затоки, – BBC

Українські фахівці беруть участь у протидії іранським безпілотникам у країнах Перської затоки та вже збили кілька таких дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська служба BBC.

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За даними журналістів, йдеться про використання українських дронів-перехоплювачів, які активно застосовують для знищення повітряних цілей.

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Подробиці

Зазначається, що українські технології стають дедалі більш затребуваними на тлі війни в регіоні. Раніше українська сторона повідомляла про отримання заявок на постачання таких безпілотників від 11 країн.

Також для допомоги партнерам були направлені групи українських операторів, загальною чисельністю близько 230 осіб.

Середня вартість українських дронів-перехоплювачів становить близько 1–2 тисяч доларів залежно від комплектації. Це значно дешевше, ніж використання ракет систем протиповітряної оборони для знищення аналогічних цілей.

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Що це означає

Виробники таких дронів повідомляють про зростання попиту з боку країн Близького Сходу. За їхніми словами, йдеться про десятки тисяч потенційних замовлень.

Деякі замовники готові купувати українські дрони навіть за ціною, вищою за ту, що діє на внутрішньому ринку.

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Контекст

Раніше повідомлялося, що країни Близького Сходу та їхні союзники стикаються з труднощами у протидії іранським ударним безпілотникам.

Водночас Україна, яка має значний досвід боротьби з дронами під час війни з Росією, розробила ефективні методи їх перехоплення, які тепер застосовуються і за межами країни.

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