РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9930 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
1 552 15

Украина наращивает удары вглубь РФ: Сибига заявил о расширении кампании deep strike

Украина усиливает deep strike по РФ и не планирует останавливаться, – Сибига

Украина продолжает наращивать удары по целям на территории России, а масштабы и интенсивность этой кампании растут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, речь идет о так называемой кампании deep strike, направленной на поражение законных военных целей.

Подробности

Сибига заявил, что украинские возможности уже позволяют наносить удары на тысячи километров вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что эта кампания является частью системной стратегии, направленной на ослабление военного потенциала России.

По словам министра, такие действия являются "украинскими санкциями" против российской военной машины, которые не планируется ослаблять.

Что это означает

В МИД отмечают, что удары имеют не только тактический, но и стратегический эффект.

Речь идет о снижении возможностей РФ вести боевые действия, а также об ограничении ее способности поддерживать другие режимы, в частности Иран.

Сибига также отметил, что такой подход позволяет эффективнее уничтожать источники угроз, чем реагировать на последствия атак.

Контекст

Министр заявил, что, по оценкам российских чиновников, на территории РФ больше нет полностью безопасных мест.

Он также добавил, что, по его словам, война, начатая Россией против Украины, постепенно возвращается на ее собственную территорию.

В МИД подчеркивают, что масштабы таких ударов могут расти, если Россия не прекратит войну.

Автор: 

россия (96921) Удары по РФ (816) война в Украине (7888)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Сибіга це верхи на фламінгі розповідає?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:11 Ответить
+9
Мені одному здається, що у фламінго двигун до корпусу прикручений ********** скотчем?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:16 Ответить
+8
Сипіга по МЗС все потужно просрав, тепер своє хайло відкриває про дип страйкі. Зелені зовсім подуріли. Діджей з Абхазії на переговори їде, Сіпога про дрони пише....
показать весь комментарий
21.03.2026 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мирняк москви не має спати. Хай перевірять підвал на цукорок 😁
показать весь комментарий
21.03.2026 18:09 Ответить
Мирняк це путін?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:00 Ответить
Сибіга це верхи на фламінгі розповідає?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:11 Ответить
його писком можна цілий завод рознести. Но він щось белькоче про масштабування та інтенсивност, і ні слова про результати.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:10 Ответить
"Він(Сибіга) також додав, що, за його словами, війна, розпочата Росією проти України, поступово повертається на її власну територію".
Який він далекий від реальності:та касапи стоять за кілька десятків км від Зап-жя, Донбас-там нічого додати,по суджщині-не то вийшло,як казали людям.
показать весь комментарий
21.03.2026 18:15 Ответить
Мені одному здається, що у фламінго двигун до корпусу прикручений ********** скотчем?
показать весь комментарий
21.03.2026 18:16 Ответить
"А вот это не стоит"(с).
показать весь комментарий
21.03.2026 18:17 Ответить
Схоже 🤣
показать весь комментарий
21.03.2026 18:18 Ответить
FP,по некоторым сообщениям, заканчивает разработку собственного двигателя. Скотч уйдет в прошлое, саморезы надежнее.
показать весь комментарий
21.03.2026 18:28 Ответить
Єй міністре займайся зовнішньою політикою,бо дипламаті я майже на нулі. Дипломати--- не здатні і не мають ніяких знань Працюй ,а не піарся .
показать весь комментарий
21.03.2026 18:19 Ответить
Якого хріна цей сівоха лізе куди його не просять .
показать весь комментарий
21.03.2026 18:27 Ответить
"Україна нарощує удари вглиб РФ"
З появою балістики можна влаштувати полювання на х*ла
показать весь комментарий
21.03.2026 18:28 Ответить
Сипіга по МЗС все потужно просрав, тепер своє хайло відкриває про дип страйкі. Зелені зовсім подуріли. Діджей з Абхазії на переговори їде, Сіпога про дрони пише....
показать весь комментарий
21.03.2026 18:45 Ответить
Це й &діод теж військовий коментатор ???
Його робота - підганяти світ щоб визволяли наших громадян і допомагали їм вижити !!
А про "Патужні удари" хай розказує буданга
показать весь комментарий
21.03.2026 19:19 Ответить
Міністр закордоних справ коментує військові дії це що вже функції МЗС?
як же вони дістали своїм балабольством....йди на фронт коментатор, може хоч схуднеш
показать весь комментарий
21.03.2026 19:25 Ответить
 
 