Украина наращивает удары вглубь РФ: Сибига заявил о расширении кампании deep strike

Украина продолжает наращивать удары по целям на территории России, а масштабы и интенсивность этой кампании растут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, речь идет о так называемой кампании deep strike, направленной на поражение законных военных целей.

Подробности

Сибига заявил, что украинские возможности уже позволяют наносить удары на тысячи километров вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что эта кампания является частью системной стратегии, направленной на ослабление военного потенциала России.

По словам министра, такие действия являются "украинскими санкциями" против российской военной машины, которые не планируется ослаблять.

Что это означает

В МИД отмечают, что удары имеют не только тактический, но и стратегический эффект.

Речь идет о снижении возможностей РФ вести боевые действия, а также об ограничении ее способности поддерживать другие режимы, в частности Иран.

Сибига также отметил, что такой подход позволяет эффективнее уничтожать источники угроз, чем реагировать на последствия атак.

Контекст

Министр заявил, что, по оценкам российских чиновников, на территории РФ больше нет полностью безопасных мест.

Он также добавил, что, по его словам, война, начатая Россией против Украины, постепенно возвращается на ее собственную территорию.

В МИД подчеркивают, что масштабы таких ударов могут расти, если Россия не прекратит войну.

